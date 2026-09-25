Astronotlar için yapıldı: Plastik atıktan gerçek kurabiye

Dünyadaki ekilebilir tarım arazilerinin hızla azalması ve plastik kirliliğinin devasa boyutlara ulaşması, bilim insanlarını geleceğin gıda çözümleri üzerinde radikal adımlar atmaya zorluyor. Güney Illinois Üniversitesi Carbondale’deki bir araştırma ekibi, plastiği yiyeceğe dönüştüren sıra dışı bir yönteme imza attı.

PLASTİK ATIKLARDAN SOFRAYA: 3D YAZICIDA ÜRETİLEN KURABİYELER

Süreç, tek kullanımlık su şişelerinde, gıda ambalajlarında ve giysilerde yaygın olarak bulunan PET plastiklerin ayrıştırılmasıyla başlıyor. Sadece ısı, su ve oksijen kullanılarak gerçekleştirilen çevre dostu bir işlemle plastikler, mikropların sindirebileceği boyutlara getiriliyor.

Ardından devreye CRISPR gen düzenleme teknolojisiyle özel olarak yeniden programlanmış maya türleri giriyor. Bu mayalar; parçalanmış plastikleri ve atık bitki saplarını yiyerek besleniyor ve onları protein, yağ, asit ve aromalara dönüştürüyor. Hatta özel bir maya türü, bitki biyokütlesini vanilya aromasına dönüştürmeyi bile başardı. Elde edilen bu besleyici karışıma lif, nişasta ve tatlandırıcı eklenerek bir 3D yazıcıya yükleniyor. Araştırmacılar, Yunan alfabesindeki "µ" harfi şeklinde bastıkları ve "µBites" (mikro lokmalar) adını verdikleri kurabiyeler elde etti.

Resmi onaylar henüz tamamlanmadığı için ekip kurabiyeleri henüz tatmamış olsa da araştırmayı yöneten mikrobiyolog Lahiru Jayakody, ürünün buram buram gerçek bir kurabiye gibi koktuğunu, tamamen güvenli ve lezzetli olduğunu belirtiyor.

DÜNYANIN PLASTİK KRİZİNE ÇÖZÜM MÜ, YOKSA ASTRONOT YEMEĞİ Mİ?

İlk bakışta bu proje hem küresel gıda güvensizliğini giderecek hem de dünyayı boğan plastik dağlarını eritecek sihirli bir değnek gibi görünebilir. Ancak konunun uzmanları bu kadar iyimser değil. Şu anki imkanlarla 1 kilogram plastik kurabiye üretmenin maliyeti yaklaşık 60 doları buluyor. Imperial College London’dan Jason Hallett gibi uzmanlar, dünyada yılda 400 milyon ton plastik atık üretildiğine dikkat çekerek "Hepsini kurabiyeye dönüştüremeyiz, bu plastik krizine ticari bir çözüm değil" diyerek yöntemin kitlesel üretim sınırlarına işaret ediyor.

Şu anda kurabiyelerin kilogram üretim maliyeti 60 dolar ancak mayanın verimliliğinin artırılması ve üretimin ölçeklendirilmesiyle gelecekte maliyetin düşmesi bekleniyor.

Ekip, uzun mesafeli uzay yolculuğunun yanı sıra, bu konseptin Dünya üzerindeki aşırı ortamlarda, örneğin denizaltılarda veya afet bölgelerinde – hatta plastik atık ve gıda üretimi gibi ikili zorluklara yönelik ana akım bir ekolojik çözüm olarak – faydalı olabileceğini öne sürüyor. Jayakody, “Küresel gıda talebinin 2050 yılına kadar %35 ila %56 oranında artması ve dünya nüfusunun yaklaşık %30'unun gelecekte açlık riski altında olması bekleniyor” dedi. “Bununla başa çıkmanın yolu, bence, mikropları kullanmaktan geçiyor.”

Ancak ekip, kurabiyelerin yaygın kabul görmesinden önce halkın plastikten elde edilen yiyecekleri tüketme fikrine alışması gerekebileceğinin farkında.

Market raflarında yer alması pek olası görünmese de bu teknoloji çok daha niş ve kritik bir alanda geleceğin kapısını aralıyor. NASA’nın Derin Uzay Gıda Yarışması kapsamında da finanse edilen bu araştırma, gelecekte Mars gibi uzak dünyalara yapılacak yıllar süren yolculuklarda astronotları beslemek için kullanılabilir. Yakın gelecekte akşam yemeğinde plastik yemeyecek olsak da uzay görevlerinde atıkları gıdaya dönüştüren bu sistemler hayati bir rol oynayacak gibi görünüyor.