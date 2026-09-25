Emeklilerin banka kartlarına 4 bin TL yatacak

Emeklilerin kartlarına 4 bin TL yatırılacağı açıklandı. Emeklilere yönelik sosyal destek programında ödemelerin yeni destek miktarının hangi aylarda ve ne şekilde uygulanacağı netleşti.

Daha önce farklı tutarda sağlanan alışveriş ve kira yardımlarında artışa gidilirken, desteklerden yararlanan emekliler için ödemelerin kapsamı ve yeni tutarı da belli oldu. Ağustos ayında başlayan uygulamanın eylül ayı ve takip eden dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

EMEKLİLERİN BANKA KARTLARINA 89 MİLYON 896 BİN TL AKTARILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, daha önce 2 bin 500 TL olarak verilen alışveriş ve kira destekleri 4 bin TL’ye çıkarıldı. Artırılan destek tutarı ilk kez Ağustos ayı ödemelerinde uygulandı.

Bu kapsamda ağustos ayında hane başına 4 bin TL olmak üzere toplam 72 milyon 388 bin TL alışveriş desteği, yine hane başına 4 bin TL olmak üzere 17 milyon 508 bin TL kira desteği verildi. Böylece emeklilerin banka kartlarına toplam 89 milyon 896 bin TL destek ödemesi yatırıldı.

EMEKLİLERİN BANKA KARTLARINA 4 BİN TL YATACAK

Eylül 2026 itibarıyla 19 bin 100 emekli alışveriş, 5 bin emekli ise kira desteğinden faydalanıyor. Belirlenen şartları taşıyan emeklilere sağlanan her iki destek de Eylül ayında ve takip eden aylarda 4 bin TL olarak devam edecek.

AŞAN TÜKETİME YÜZDE 50 İNDİRİM

Emekli Desteği Programı kapsamında kriterleri karşılayan ve adına kayıtlı su aboneliği bulunan emeklilerin aylık su tüketimlerinin ilk 4 metreküplük bölümü ücretsiz karşılanıyor. Bu miktarı aşan tüketimler ise yüzde 50 indirimli tarifeden faturalandırılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Emekli Desteği Programı’ndan yararlanmak isteyenler, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi başvuru portalı olan bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden yapabiliyor. Başvurular, belirlenen sosyal destek kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Ayrıca Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi ve Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla da başvuru alınabiliyor.