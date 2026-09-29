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İstifası istenen Montella tarih verdi

İtalya hezimeti sonrası istifası istenen Montella tarih verdi ve kararını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İstifası istenen Montella tarih verdi

A Milli Takım İtalya'ya 4-1 yenilirken Bursa'da tribünler Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifasını istedi.

Karşılaşma sonrasında İtalyan teknik adam Montella istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Montella tribünlerdeki tepki ve istifa protestoları üzerine, "İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok" yanıtını verdi.

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TARİH VERDİ

Maç boyunca ıslıklanan Montella, 2 Ekim Cuma günü oynanacak Belçika maçını işaret etti. İtalyan çalıştırıcı, "Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz." sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Montella ayrıca, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu!" diyerek Ay - Yıldızlı oyunculara göndermede bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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