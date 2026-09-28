İBB davasında ikinci celsenin 24. günü: Tutuksuz sanıkların savunmaları devam edecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 24. günü başlayacak. Tutuksuz sanıkların savunmaları devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 24. duruşma günü Silivri'de başlayacak. Duruşma henüz başlamadı.
Bugünkü duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor. 23. duruşma gününde de tutuksuz sanıkların savunmaları sürmüş, gün sonunda duruşma tamamlanmıştı.
Duruşmanın 23. gününde izleyicilere seslenen Ekrem İmamoğlu son dönemde gündeme gelen ve yüz milyarlarla ifade edilen fon vurgununa atıfta bulunarak, "Cebinize dikkat edin, çalan falan olur" ifadelerini kullandı.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 23. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...