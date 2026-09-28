Deniz Göktaş 88 gün sonra hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınladığı Ölü Deniz gösterisinin videolarında suç unsuru tespit edip soruşturma başlattığı Deniz Göktaş, ifadesi ardından tutuklanmıştı.

Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplam 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

3 ayı aşkın süredir “kuyu tipi” Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu olan Göktaş, hakkında açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.