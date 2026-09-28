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Deniz Göktaş 88 gün sonra hakim karşısında

1 Haziran'da gerçekleştirdiği Ölü Deniz gösterisinin sosyal medyada hedef gösterilmesiyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.

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Deniz Göktaş 88 gün sonra hakim karşısında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınladığı Ölü Deniz gösterisinin videolarında suç unsuru tespit edip soruşturma başlattığı Deniz Göktaş, ifadesi ardından tutuklanmıştı.

Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplam 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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3 ayı aşkın süredir “kuyu tipi” Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu olan Göktaş, hakkında açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİ

Göktaş'ın İstanbul Çağlayan Adliyesindeki ilk duruşması 14. Asliye Ceza Mahkemesi salonu yerine 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleşecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Mahkeme Komedyen
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