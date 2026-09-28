Bir yılda güncel banknotlarda imzası bulunan 2 eski TCMB yöneticisi tutuklandı

eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, fon soruşturmasında tutuklandı. Kilimci, 18 Eylül 2026'da Tera Finansal Yatırımlar Holding'deki görevlerinden istifa etti ve 25 Eylül'de aralarında kendisinin de bulunduğu 11 kişiyle birlikte tutuklandı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen parayı aklama bulunuyor. Kilimci'nin imzası, 2017'de tedavüle verilen 200 TL'lerde yer alıyor.

KİLİMCİ'NİN MERKEZ BANKASI DÖNEMİ VE İMZASI

Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016'da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı ve 2018 yazına kadar bu görevde kaldı. 2017'de tedavüle verilen 200 TL'lerde dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın imzasının yanında Kilimci'nin imzası yer alıyor. Kilimci daha sonra Kalkınma Bankası'na geçti, Halkbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

EMRAH ŞENER'İN İMZASI DA BANKNOTLARDA

200 TL'lerin üzerindeki diğer tanıdık imza Emrah Şener'e ait. Şener'in imzası, 2020'de Murat Uysal ve 2021'de Şahap Kavcıoğlu dönemlerinde basılan 200 TL'lerde bulunuyor. Ancak Şener'in dosyası fon soruşturmasıyla ilgili değil.

ŞENER, BKM SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Şener, Merkez Bankası'nın şikâyeti üzerine Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yapılan çipli kart ve TROY yazılım ihalelerine yönelik soruşturmada 13 ekim 2025'te tutuklandı. Yaklaşık bir ay sonra, kasım 2025'te ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

ŞENER İÇİN 14 YILDAN 57 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

17 mart 2026'da hazırlanan iddianamede Şener için 14 yıldan 57 yıla kadar hapis istendi. AA'nın aktardığına göre iddianamede örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamaları yer alıyor. Tartışmalı sözleşmelerin toplam tutarı yaklaşık 177,2 milyon lira.