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Halk TV Spor Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, 10 milyon liraya imzayı attı. Yeni yolculuğa çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, 10 milyon liraya imzayı attı. Yeni bir yolculuğa çıktı.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları'nın sayı makinesi Melissa Vargas, Türkiye'ye Fenerbahçe'ye transfer olarak adımını attı.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 3
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26 yaşındaki Melissa, 2018'de Fenerbahçeli oldu. 2021 yılında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 4
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FIVB kuralları gereği 2 yıl bekleyen Melissa Vargas, 2023 yılında ilk kez Türk Milli Takımı formasını giydi. Çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde de Türkiye ile şampiyon oldu.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 5
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Melissa Vargas, o tarihten sonra hem Fenerbahçe formasıyla, hem de Filenin Sultanları'nda büyük başarılar kazandı.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 6
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Dünyayı kendine hayran bırakan, rakip takımın oyuncularının bile maçtan sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek için yarıştığı Melissa Vargas, ününe ün kattı.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 7
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A Milli Takımımızın bu yaz döneminde kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndaki birinciliklerinde büyük pay sahibi oldu ve en değerli oyuncu seçildi.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 8
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Melissa Vargas, şimdi de attığı imzayla gündeme geldi. Yıldız oyuncu yaklaşık 10 milyon liraya imza attı.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 9
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Melissa Vargas, imzayı atarak lüks bir araç sahibi oldu. Aracın fiyatının 10 milyon lira civarında oolduğu belirtiliyor.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 10
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Dünyanın en ünlü markalarından olan araç bayiye gelirken, görevli de sosyal medya paylaşımında "Bugün çok özel bir araç teslimatı yapacağız" diyerek Melissa Vargas'ın aracını teslim etti.

Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı - Fotoğraf: 11
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Bir demet çiçekle birlikte aracını teslim alan Melissa Vargas, yeni otomobiliyle yeni yolculuğuna çıktı.

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