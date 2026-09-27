Melissa Vargas 10 milyon liraya imzayı attı: Yeni yolculuğa çıktı
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, 10 milyon liraya imzayı attı. Yeni yolculuğa çıktı.
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, 10 milyon liraya imzayı attı. Yeni bir yolculuğa çıktı.
Filenin Sultanları'nın sayı makinesi Melissa Vargas, Türkiye'ye Fenerbahçe'ye transfer olarak adımını attı.
26 yaşındaki Melissa, 2018'de Fenerbahçeli oldu. 2021 yılında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.
FIVB kuralları gereği 2 yıl bekleyen Melissa Vargas, 2023 yılında ilk kez Türk Milli Takımı formasını giydi. Çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde de Türkiye ile şampiyon oldu.
Melissa Vargas, o tarihten sonra hem Fenerbahçe formasıyla, hem de Filenin Sultanları'nda büyük başarılar kazandı.
Dünyayı kendine hayran bırakan, rakip takımın oyuncularının bile maçtan sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek için yarıştığı Melissa Vargas, ününe ün kattı.
A Milli Takımımızın bu yaz döneminde kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndaki birinciliklerinde büyük pay sahibi oldu ve en değerli oyuncu seçildi.
Melissa Vargas, şimdi de attığı imzayla gündeme geldi. Yıldız oyuncu yaklaşık 10 milyon liraya imza attı.
Melissa Vargas, imzayı atarak lüks bir araç sahibi oldu. Aracın fiyatının 10 milyon lira civarında oolduğu belirtiliyor.
Dünyanın en ünlü markalarından olan araç bayiye gelirken, görevli de sosyal medya paylaşımında "Bugün çok özel bir araç teslimatı yapacağız" diyerek Melissa Vargas'ın aracını teslim etti.
Bir demet çiçekle birlikte aracını teslim alan Melissa Vargas, yeni otomobiliyle yeni yolculuğuna çıktı.