Türkiye şoku atlatamadan iki emekli polis daha intihar etti

Helin Yılmaz

Emeklinin geçim sıkıntısı öyle bir hal aldı ki işçisi de memuru da aynı yoksullukta eşitlendi. Sokak röportajlarında kendi yapabileceklerinden korktuklarını söyleyen emekli polisler “Beylik tabancamı saklıyorum” diyor.

Emniyet Teşkilatı’ndan emekli memur Ali Şekeroğlu’nun geçim sıkıntısıyla yaşadığı buhran sonucu beylik tabancasını alnına dayayıp yaşamına son vermesinin şoku henüz atlatılamamışken iki emekli polis haberi daha geldi.

İKİ EMEKLİ POLİS DAHA İNTİHAR ETTİ

26 Eylül tarihinde yaşanan bir olayda, 1977 doğumlu, Hatay’ın Dörtyol ilçesinden emekli polis memuru Erdal H.’nin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erdal H.’nin 2023 yılında kendi talebi ile emekli olduğu öğrenildi. Aynı gün emekli emniyet mensubu Recep Ş. Tekirdağ’da evindeki beylik tabancasıyla hayatına son verdi.

Son olayla emniyet personelinin intiharlarına ilişkin geçmiş yıllara ait veriler ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) konuya ilişkin açıklamaları yeniden gündeme geldi.

2026’DA 69 EMNİYET MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet personelinin intiharlarına ilişkin tutulan verilere göre 2025 yılında toplam 93 emniyet mensubu intihar sonucu hayatını kaybetti. Bunların 82’sinin görevdeki, 11’inin ise emekli personel olduğu belirtiliyor.

2025 verilerine göre ortalama her 3,92 günde bir emniyet mensubu intihar etti. Görevdeki personel açısından bu süre 4,45 gün, emekli personel açısından ise 33,18 gün olarak hesaplandı.

2026 yılında ise şu ana kadar toplam 69 emniyet mensubunun intihar ettiği kaydedildi. Bunların 59’unun görevdeki, 10’unun ise emekli personel olduğu belirtiliyor.

Bu verilere göre 2026 yılında ortalama her 3,9 günde bir emniyet mensubu intihar etti. Görevdeki personel açısından ortalama süre 4,56 gün, emekli personel açısından ise 26 gün olarak hesaplandı.

EGM’NİN SON KAPSAMLI AÇIKLAMASI 2021’DE YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, personel intiharlarıyla ilgili son kapsamlı açıklamasını 2021 yılında yaptı.

EGM’nin açıklamasında, teşkilat personelinin intiharlarına ilişkin 2017 yılından itibaren kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar yürütüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde araştırmalar yapıldığı ve sonuç raporları hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu çalışmaların ardından personelin psikolojik iyilik halini artırmaya ve psikolojik destek mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik çeşitli uygulamaların hayata geçirildiği kaydedildi.

2021 tarihli açıklamaya göre, personelin ihtiyaç duyduğu anda destek alabilmesi amacıyla “Psikolojik Destek Hattı” ve “Nöbetçi Psikolog” uygulamaları başlatıldı.

Emniyet personele intiharı önleme eğitimi vermeye başladı. Bunun için bilimsel bir danışma kurulu kuruldu ve alt rütbeli polisler eğitim programlarına alındı. Emniyet kaynaklarının basına verdiği bilgilere göre bu eğitimler daha çok mobbing içerikli oldu.

2021’DEN BU YANA YENİ KAPSAMLI VERİ PAYLAŞIMI YAPILMADI

EGM’nin 2021 tarihli açıklamasında intiharların nedenlerine ilişkin farklı kurumlar tarafından araştırmalar yapıldığı ve bu çalışmalar doğrultusunda önleyici uygulamaların hayata geçirildiği belirtilmişti.

Ancak emniyet personelinin intiharlarına ilişkin 2025 ve 2026 yıllarındaki sayıların yükselmesiyle herhangi bir rapor yayımlamadı. Emekli ve çalışan personellerine dair ekonomik, sosyal ve psikolojik desteklerine ilişkin yapıldıysa da düzenlemeleri paylaşmadı.