Son dakika | "Bir bakan istifa edecek" demişti gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı

Gazeteci Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince cezaevine gönderildi.

"YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Tarakcı hakkında X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

Tarakcı'nın hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” şeklindeki paylaşım, soruşturma konusu oldu. Tarakcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A-1 maddesi kapsamında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem yapıldı.

ALİ TARAKCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Tarakcı, ifadesinde belirli bir bakanı kastetmediğini, duyumunun tek bir kaynağa dayanmadığını ve Mehmet Şimşek'in görevine devam edeceğini önceden paylaştığını belirtti.

Tarakcı'nın savcılık ifadesinde, paylaşımında herhangi bir bakanı doğrudan kastetmediğini ve duyumunu belirli bir kişi ya da kuruluştan almadığını söylediği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A-1 maddesi kapsamında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem başlatmış, Tarakcı sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı.

“HERHANGİ BİR BAKANI KASTETMEDİM”

Tarakcı ifadesinde, kendi değerlendirmesine göre bazı bakanlıkların diğerlerine kıyasla daha önemli olduğunu belirtti. Bunların Adalet, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıkları olduğunu söyleyen Tarakcı, “Önemli bir bakan” ifadesini kullanırken doğrudan herhangi bir bakanı kastetmediğini ifade etti. Tarakcı, paylaşımının dayanağına ilişkin ise duyumunun belirli bir kişi veya kuruluştan gelmediğini söyledi.

“BÜTÜN DUYUMLARIMI BİRLEŞTİREREK PAYLAŞTIM”

Tarakcı, ifadesinde cuma günü bir bakanın istifa edeceğine yönelik bir söylenti duyduğunu ve bu nedenle paylaşım yaptığını belirterek, duyumlarının tek bir kaynağa dayanmadığını söyledi. Kaynak gösterememesini de bu şekilde açıklayan Tarakcı, “Bütün duyumlarımı birleştirerek cuma günü, yani 24/09/2026 tarihinde bir bakanın istifa edeceği söylentisini duymam üzerine bunu paylaştım” dedi.

“EKONOMİK SONUÇ DOĞURACAĞINI ÖNGÖRMEDİM”

Tarakcı, gazetecilik faaliyetinin ekonomi gazeteciliği olmadığını belirterek, paylaşımının ekonomik bir sonuç doğurup doğurmayacağını öngörmediğini belirtti.

İfadesinde, böyle bir sonucu önceden öngörmesinin de mümkün olmadığını dile getiren Tarakcı, paylaşımının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmeyeceğine yönelik açıklama yaptığını duyduğunu söyledi.

“ŞİMŞEK'İN GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ BAKAN AÇIKLAMADAN ÖNCE PAYLAŞTIM”

Tarakcı, Mehmet Şimşek'in istifa etmeyeceğine ilişkin açıklamasından yaklaşık beş saat önce, Şimşek'in görevine devam edeceğini ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini belirten başka bir paylaşım yaptığını söyledi.

Tarakcı, ifadesinde kendi paylaşımının ulaştığı kitleden ziyade, paylaşımı retweet eden ve Mehmet Şimşek'in adını veren gazetecilerin esas manipülasyonu yaptığını iddia etti.