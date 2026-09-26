Son Dakika | Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı için ilk kez tarih verdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Yavaş, ortada ilan edilmiş bir seçim takvimi olmadığını belirterek önceliğinin Ankara olduğunu söyledi. Geçim sıkıntısı ve emeklilerin durumunun gündemin gerisinde kaldığını vurgulayan Yavaş, “Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışın ardından festival alanındaki stantları gezen Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BEYPAZARI KÜLTÜRÜ VURGUSU

Festivalin yalnızca ticari bir etkinlik olmadığını belirten Yavaş, yerel kültürün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Yavaş, Beypazarı’nın yöresel yemeklerinin ve geleneklerinin yaşatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Önemli olan ticaretten daha çok bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması. Bu gördüğümüz yöresel yemeklerin hiçbirisi daha önce Beypazarı'nda satılmıyordu. İnsanlar şöyle düşünüyorlardı: 'Evde zaten yiyoruz, dışarıda niye parayla yiyelim.' Başka yemekler yiyorlardı. Kendi kültürümüz yok oluyordu. Şimdi, Ankara'dan veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen herkes, buranın kültürünü tanımak, tatmak için geldikleri için, yemekleri ve güzellikleri toplumla paylaşıyoruz. Hem ticareti yapılıyor hem de gelecek kuşaklara aynısını aktarıyoruz. Özer Başkan da benden kaptı: Asla yaprak sarması demeyiz, dolma deriz biz. Bunun isminin bile değişmesini istemiyoruz. Kaldı ki içine katılan bütün malzemelerin aynısı olması için uğraşıyoruz. Kültürü her aşamada kolluyoruz"

ORTADA SEÇİM YOK, BİR ŞEY YOK

Yavaş’a, CHP’den istifasının ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da istifa ettiği hatırlatıldı. Yavaş, bu tartışmaların fazla gündemde tutulmasını istemediğini söyledi.

Yavaş, soruya şu yanıtı verdi:

"Ben bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Televizyonlar polemik konularını daha çok tercih ediyorlar. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak hoşlarına gidiyor. Türkiye'deki geçim sıkıntısı, emeklilerin durumu ki Allah rahmet eylesin bir tanesi intihar etti. Hiç istemeyiz bu şekilde olmasını. Ben şu anda 77 bine yakın emekliye düzenli şekilde destekte bulunuyorum, durumu gördüğüm için. Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi."