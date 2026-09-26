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"Bana göre Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilişkisi psikolojik olarak bitti gibi. Açık ve net. Artık sevmiyorlar, artık taraftar istemiyor, isyan ediyor. Bu mağlubiyeti kabullenemiyor. Şimdi bu mağlubiyeti kabul etmeyen bir taraftar olursa onun baskısı yönetime gitmiyor mu? Türkiye'de taraftar, teknik direktörü seçip sunmuyor mu? Taraftarın zaman zaman dediği olmuyor mu? Yani şu anda Okan Buruk zor günler geçiriyor."