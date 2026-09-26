Okan Buruk'la ilgili 2 iddia: 1-Söyledikleri kulağına gitmiş! 2-Galatasaray'la ilişkisi bitti gibi!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la ilgili 2 iddia ortaya atıldı: 1-Söyledikleri kulağına gitmiş! 2-Galatasaray'la ilişkisi bitti gibi.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, yolların ayrılacağı iddialarına karşın Okan Buruk'a sahip çıkmış ve görevinin başında olduğunu, yeni sözleşme için de görüşeceklerini söylemişti.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'la ilgili iddialara 2 yenisi daha eklendi. 1-Söyledikleri kulağına gitmiş! 2-Galatasaray'la ilişkisi bitti gibi.
Okan Buruk'un gönderileceği iddialarıyla ilgili SporON Youtube kanalında konuşan Burhan Can Terzi, "Okan Buruk'la ilgili herhangi bir olumsuz karar alınsın, yönetim 1 ay duramaz orada. Bu taraftar yönetimi tutmaz" dedi.
Terzi, Trabzonspor maçını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıllarda da benzer maçlar gördük. Hatta bununla ilgili bir anekdot var, Frankfurt maçı. 1-0 öndesin, ikinci golü kaçırıyorsun, 2-0 öne geçebilecekken bir yan toptan gol yiyorsun, sonra maç 5-1'e gidiyor.
Galatasaray kötü oynamıyordu. Orada da yine bir Osimhen yoktu ama İlkay orada bir devre arasında şok yapmaya çalışmıştı. İlkay orada büyük bir şok geçirmiş. İlkay hani şuna çok şaşırmış; 'Kardeşim iyi oynuyoruz, siz neden düşüyorsunuz yani?' İlkay en büyük şoku orada yaşamış."
Digi Futbol Youtube kanalında Yakup Çınar ise "Okan Buruk'un oyunculara karşı cephe aldığını düşünmemekle birlikte bir bilgi vereceğim. Geçen sezon Monaco deplasmanında İlkay oyundan çıktıktan sonra saha kenarında oyunla alakalı teknik bir şeyler söylüyor. Bu da hocanın kulağına gidiyor. Hoca bundan rahatsız oluyor ki oyuncular sonra birleşip İlkay'dan rica ediyorlar, İlkay da gidip hocadan özür diliyor" bilgisini aktardı.
Okan Buruk'la ilgili en çarpıcı iddia ise Tanju Çolak'tan geldi. Tanju Çolak, Kulp Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Okan Buruk'un taktiği ne? Okan Buruk hangi taktikle oynuyor? Neye göre futbolcu değişimi yapıyor? Neye göre defansif oynuyor? Orta sahadaki geçişleri Trabzonspor bir Salah'la yapıyorsa, senin elinde Leao, Barış Alper Yılmaz, Sane, Yunus Akgün var. Hocam yapsana, bunlardan bir şey yapsana!"
"Bana göre Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilişkisi psikolojik olarak bitti gibi. Açık ve net. Artık sevmiyorlar, artık taraftar istemiyor, isyan ediyor. Bu mağlubiyeti kabullenemiyor. Şimdi bu mağlubiyeti kabul etmeyen bir taraftar olursa onun baskısı yönetime gitmiyor mu? Türkiye'de taraftar, teknik direktörü seçip sunmuyor mu? Taraftarın zaman zaman dediği olmuyor mu? Yani şu anda Okan Buruk zor günler geçiriyor."