Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı

Son Dakika | FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı

Son dakika... FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Edinilen bilgilere göre belirtilen ücretin ödenmesi durumunda bu yasak kaldırılabilecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
Son Güncelleme:

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı. FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görülürken, kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu kaydedildi. FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre söz konusu yaptırımın kaldırılması mümkün.

Son Dakika | FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı - Resim : 1

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre, dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağının sona erdirilebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilgili mali yükümlülüğü yerine getirmesi, yaptırımın uygulanma sürecini doğrudan etkileyebilecek. Bu nedenle FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağı, ödeme yapılması halinde devam etmeyebilir.

Lukaku için beklenmedik açıklama: Belçika Milli Takımı'ndan Fenerbahçe yıldızı için flaş sözlerLukaku için beklenmedik açıklama: Belçika Milli Takımı'ndan Fenerbahçe yıldızı için flaş sözler

YASAĞIN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda ise mevcut kayıtta ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer Yasak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro