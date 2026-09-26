Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 28 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, 49 yaşındaki fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, yürüyüş yapmak için gittiği parkta saldırıya uğradı.

Yaklaşık 6 ay önce kalp krizi geçiren ve iki kez anjiyo olan Öztürk'ün, doktorunun tavsiyesi üzerine düzenli yürüyüş yaptığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Yazır Mahallesi'ndeki parkta yürüdüğü sırada henüz tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan Öztürk, aldığı darbelerin ardından kanlar içerisinde yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Öztürk'ün yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde kırık bulunduğu belirlendi. İki ayrı ameliyat geçiren Öztürk'ün tedavisi komada devam ederken hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ SORUŞTURMAYA YÖN VERDİ

Polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanığı Hakan K.'nin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin eşkaline ilişkin bilgilere ulaştı.

Hakan K.'nin, yürüyüş yaptığı sırada kavga sesleri duyduğunu, Öztürk'ün yaklaşık 35-40 yaşlarında, iri yapılı ve kel bir kişi tarafından darbedildiğini söylediği öğrenildi. Tanık ayrıca şüphelinin yanında başka bir kişinin daha bulunduğunu ve saldırının ardından iki kişinin otogar yönüne doğru ilerlediğini ifade etti.

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli Abdullah Erdal yakalandı. Abdullah Erdal, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİ: SADECE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEMİŞTİ

Yaklaşık bir aydır eşinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Saba Öztürk, saldırının neden gerçekleştirildiğini bilmediklerini söyledi.

Öztürk, eşinin saldırganı daha önce tanımadığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Eşinin yalnızca yürüyüş yapmak için parka çıktığını ifade eden Saba Öztürk, olayın ardından ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.