Son Dakika | TFF'den beklenen Okan Buruk kararı geldi: Resmen açıkladılar

Süper Lig'de 6. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin sevklerini açıkladı.

OKAN BURUK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Trabzonspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN VE LESLEY UGOCHUKWU DA LİSTEDE

Okan Buruk'un yanı sıra Galatasaray forması giyen Lesley Ugochukwu ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilen isimler arasında yer aldı. Buna ek olarak her iki takım da saha olayları nedeniyle sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un 4-0 kazandığı maçta Okan Buruk yoğun itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Lesley Ugochukwu ise Ozan Tufan'a müdahalesinin ardından VAR incelemesiyle oyun dışı kaldı. Ertuğrul Doğan da maçın ardından yaptığı açıklamada TFF ve MHK aleyhine sert sözler sarf etti.