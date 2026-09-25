Ankara Büyükşehir'de Mansur Yavaş depremi! 30 Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş ve sekiz ilçe belediye başkanının ardından 30 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de butlan CHP'sinden istifa etti. Butlanın meclisteki üye sayısı 11’e düşerken bağımsızların sayısı 37’ye yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın butlan CHP'sinden ayrılmasının ardından 30 belediye meclis üyesi de partiden istifa etti. Butlanın Ankara Büyükşehir Meclisi'ndeki üye sayısının 11’e düştüğü belirtildi.
Yavaş, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan Yavaş, AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları da reddetti. Yavaş’ın ardından Ankara’daki sekiz ilçe belediye başkanı CHP’den ayrıldı.
Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa etti.
MECLİSTEKİ DAĞILIM DEĞİŞTİ
İstifa eden 30 meclis üyesinden bazılarının YENİ Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Üyelerin büyük bölümünün ise siyasi geleceğine Yavaş’ın alacağı kararlara göre karar vereceği iddia edildi.
AKP 50 üyeyle meclisin en büyük grubu. Bağımsızların sayısı 37’ye yükseldi. Yeni Parti’nin 30, CHP’nin 11, MHP’nin 9, BBP’nin 2 ve Yeniden Refah Partisi’nin 1 üyesi bulunuyor