Halk TV Siyaset Ankara Büyükşehir'de Mansur Yavaş depremi! 30 Meclis üyesi istifa etti

Ankara Büyükşehir'de Mansur Yavaş depremi! 30 Meclis üyesi istifa etti Mansur Yavaş ve sekiz ilçe belediye başkanının ardından 30 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de butlan CHP'sinden istifa etti. Butlanın meclisteki üye sayısı 11’e düşerken bağımsızların sayısı 37’ye yükseldi.