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Mansur Yavaş bu soruyu duyar duymaz istifa etmiş

İstifa metnini 11 Eylül’de hazırladığı öne sürülen Mansur Yavaş, kararını 23 Eylül’de uyguladı. Yavaş, ekibinden gelen bir soru üzerine saniyeler içerisinde e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

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Mansur Yavaş bu soruyu duyar duymaz istifa etmiş
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Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa kararını 11 Eylül’de aldığı, ancak yakın çevresinin girişimiyle ertelediği öne sürüldü. İddiaya göre Yavaş, 23 Eylül’de Müslüm Sarı’nın sözlerini dinledikten sonra ekibinden gelen bir soru istifayı tetikledi. Yavaş, hemen eline tabletini alıp e-Devlet üzerinden istifa etti.

Mansur Yavaş'ın kararıMansur Yavaş'ın kararı

CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e yapılan ziyarete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmaması, butlanda tartışma yarattı. Faik Öztrak, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada Yavaş’ın yokluğunu “büyük hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. Öztrak, “Cumhuriyet Halk Partisi tehdit edilemez” dedi.

İSTİFA METNİNİ 11 EYLÜL’DE YAZDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Butlan kaynaklarına dayalı iddiaya göre Yavaş, Öztrak’ın sözlerinin ardından istifa metnini hazırladı. Metin 11 Eylül’de masaya konuldu, ancak kamuoyuyla 23 Eylül’de paylaşıldı.

Aynı kaynaklara göre Kemal Kılıçdaroğlu ile ona yakın kurmaylar Yavaş’ı aradı. Bu telefon görüşmeleri ve Yavaş’ın yakın ekibinin girişimi, istifayı o gün durdurdu.

“NİYE HÂLÂ BURADAYIZ?” SORUSU

NOW TV'nin haberine göre; Yavaş, 23 Eylül’de Müslüm Sarı’nın sözlerini makam odasında dinledi ve yanındakilere “Duydunuz mu?” diye sordu. Yakın çevresinden bir kişi ise “Efendim biz zaten niye hâlâ buradayız? Toplum da bizim burada olmamızı istemiyor görüyorsunuz, onlar da istemiyor” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Yavaş’ın tabletini isteyip e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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