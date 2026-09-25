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Fikret Bila

Mansur Yavaş'ın kararı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti.

İstifa kararı CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın arka arkaya yaptıkları açıklamalardan sonra geldi.

Yavaş, bu açıklamalara “dayanamadığını ve istifa kararı aldığını” açıkladı.

Öztrak ve Sarı, Yavaş hakkında eleştirel açıklamalar yapmışlardı.

Nedeni ise Yavaş’ın, CHP’nin kuruluş günü olan 9 Eylül’de, Anıtkabir ziyaretine ve akşam saatlerindeki kutlama törenlerine katılmaması ve aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Saray’da görüşmesiydi.

Ayrıca Yavaş’ın, Erdoğan’la görüşme öncesinde, hem Kılıçdaroğlu’nu hem Özgür Özel’i bilgilendirdiğine yönelik açıklaması CHP yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Önce Faik Öztrak, Yavaş’ın Anıtkabir’e gelmemesini eleştirdi ve “büyük hayal kırıklığı” yarattığını söyledi.

Ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’a “ya bizdensinizdir ya karşı taraftan, tarafınızı seçin” mesajı verdi. Daha sonra da “Partili bir belediye başkanı partisinin genel başkanını bilgilendirir ama başka bir partinin genel başkanını bilgilendirmesi bizim siyaset anlayışımızda kabul edilemez” diye özetlenebilecek bir açıklama yaptı.

Bu açıklamadan sonra Yavaş CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş’ın kararını saygıyla karşıladıklarını açıkladı.

Tabii Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi Özgür Özel’de ve Yeni Parti’de memnuniyet yarattı.



Yavaş istifasını açıklarken belediye bakanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini, istifasının cumhurbaşkanlığı konusuyla ilişkilendirilmesinin de yanlış olacağını söyledi.

Ancak Yavaş’ın CHP’den istifası cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlık olarak yorumlandı.

Yeni Parti Lideri Özgür Özel çok önce iki santraforlarının bulunduğunu, birinin Erkim İmamoğlu, diğerinin de Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı. Yavaş’ın bütün Türkiye’den destek gördüğünü de vurgulamıştı. Yavaş ise CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olduğunu belirterek İmamoğlu’nun adaylığını desteklediğini vurguladı ve kendi adaylığını hiç konu etmedi.

İktidarın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyeceği artık anlaşıldı.

Bu nedenle Yavaş’ın adı Yeni Parti’nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılmaya başladı.

Ancak Yavaş Ankara’ya hizmete yoğunlaşacağını söyleyerek cumhurbaşkanlığı adaylığından hiç söz etmedi.

Kendisi söz etmese de Özel, İmamoğlu engellenirse Yavaş’ı Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor.

Yavaş ise tüm muhalefet partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor.

Beklentiye karşın Yavaş’ın Yeni Parti’ye katılmamasının iki nedeni var:

Birincisi; adaylığının Yeni Parti’ye katılıp erken açıklanması halinde İmamoğlu’nun başına gelenlerin kendi başına gelmesini önlemek.

İkincisi ise Yeni Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi başta olmak üzere tüm muhalefet partilerinin kendisini ortak aday olarak göstermelerini beklemek.

Yavaş, ilerleyen tarihlerde Yeni Parti’ye geçer mi, yoksa muhalefet partilerinin ortak aday olarak göstermelerini bekler mi?

Yavaş, bağımsızlığını koruyarak muhalefet partilerinin ortak aday olarak göstermelerini bekleyecek gibi görünüyor.



Cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefet partilerinin ortak adayı ama bağımsız girmeyi tercih etme olasılığı yüksek.

Ancak bağımsız adaylığın Yeni Parti tabanında tepki görmesi olasılığını da yabana atmamak gerekir.

Mansur Yavaş CHP
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