Seçmeni reddetmek

YÖN/FİKRET BİLÂ

AK Parti iktidarı 30 yıl yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni seçimde kaybetmeyi içine sindiremedi.

CHP’li Sinem Dedetaş, sandıkta AK Parti’yi yenerek Üsküdar Belediye Başkanı seçilmişti.

Yaptığı hizmetlerle Üsküdarlıların takdirini toplayan Dedetaş, yüzde 50 oy alarak seçildi. AK Parti iktidarını Üsküdar’da hezimete uğrattı.



AK Parti iktidarı önce Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı tutuklattı, sonra görevden aldı.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan vekilliğine bir başka CHP’liyi, Sibel Can Çetinkaya’yı başkan vekili seçti.

AK Parti bunu da kabul etmedi.

Seçimi Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay seçimi iptal etti ve yeniden başkan vekili seçimlerine gidildi.

Bu arada iki CHP’li belediye Meclisi üyesi tutuklandı. AK Parti, CHP’li dört belediye meclisi üyesini de transfer etti.

Sonuçta yapılan 4. tur oylamada Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği’ne AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oyla seçildi. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

AK Parti seçimde kaybettiği Üsküdar Belediye Başkanlığı’nı iktidar gücünü kullanarak sandıkta değil masada aldı.

Kuşkusuz AK Parti’ye transfer olan CHP’li belediye Meclisi üyelerinin kendine oy veren seçmen iradesini hiçe saymaları siyasi etik açısından çok uygunsuz bir davranıştır. Kendi seçmenin iadesini AK Parti’ye teslim etmektir.

Tabii AK Parti’nin iktidar gücünü kullanarak kendi adayını belediye başkan vekili seçtirmesi de etik kurallara tamamen aykırıdır.

Seçmeni reddetmektir.

AK Parti bu etik dışı uygulamayı uzun süredir uyguluyor.

Önce belediye başkanları tutuklandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde olan belediye başkanları var.

DEM Partili belediye başkanlarının yerine kayyım atadı.

CHP’li belediye başkanlarını partisine transfer etti. Bazılarının yerine de AK Partili vekil seçtirmeye çalıştı.

Üsküdar’da yaptığı gibi.

Bu yöntemlerle kaybettiği seçimlerin sonucunu yok sayıp, başkan vekillerini çeşitli girişimlerle alması AK Parti’ye bir fayda sağlamayacaktır.

Aydın’da yapılan anket de bunu açıkça gösteriyor.

CHP’den seçilen Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesinden sonra yapılan ankette Yeni Parti’nin oyu yüzde 49’a çıkarak büyük sıçrama yaptı. AK Parti’nin oyu ise düştü.

Yapılacak ilk genel ve yerel seçimlerde bütün Türkiye’de benzer sonuçlar çıkacaktır.

Seçmen, iradesinin yok sayılmasının yanıtı sandıkta fazlasıyla verecektir.