Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Seçmeni reddetmek
Fikret Bila

Seçmeni reddetmek

YÖN/FİKRET BİLÂ

AK Parti iktidarı 30 yıl yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni seçimde kaybetmeyi içine sindiremedi.

CHP’li Sinem Dedetaş, sandıkta AK Parti’yi yenerek Üsküdar Belediye Başkanı seçilmişti.

Yaptığı hizmetlerle Üsküdarlıların takdirini toplayan Dedetaş, yüzde 50 oy alarak seçildi. AK Parti iktidarını Üsküdar’da hezimete uğrattı.


AK Parti iktidarı önce Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı tutuklattı, sonra görevden aldı.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan vekilliğine bir başka CHP’liyi, Sibel Can Çetinkaya’yı başkan vekili seçti.

AK Parti bunu da kabul etmedi.

Seçimi Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay seçimi iptal etti ve yeniden başkan vekili seçimlerine gidildi.

Bu arada iki CHP’li belediye Meclisi üyesi tutuklandı. AK Parti, CHP’li dört belediye meclisi üyesini de transfer etti.

Sonuçta yapılan 4. tur oylamada Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği’ne AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oyla seçildi. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
AK Parti seçimde kaybettiği Üsküdar Belediye Başkanlığı’nı iktidar gücünü kullanarak sandıkta değil masada aldı.

Kuşkusuz AK Parti’ye transfer olan CHP’li belediye Meclisi üyelerinin kendine oy veren seçmen iradesini hiçe saymaları siyasi etik açısından çok uygunsuz bir davranıştır. Kendi seçmenin iadesini AK Parti’ye teslim etmektir.

Tabii AK Parti’nin iktidar gücünü kullanarak kendi adayını belediye başkan vekili seçtirmesi de etik kurallara tamamen aykırıdır.

Seçmeni reddetmektir.

AK Parti bu etik dışı uygulamayı uzun süredir uyguluyor.

Önce belediye başkanları tutuklandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde olan belediye başkanları var.

DEM Partili belediye başkanlarının yerine kayyım atadı.

CHP’li belediye başkanlarını partisine transfer etti. Bazılarının yerine de AK Partili vekil seçtirmeye çalıştı.

Üsküdar’da yaptığı gibi.

Bu yöntemlerle kaybettiği seçimlerin sonucunu yok sayıp, başkan vekillerini çeşitli girişimlerle alması AK Parti’ye bir fayda sağlamayacaktır.

Aydın’da yapılan anket de bunu açıkça gösteriyor.

CHP’den seçilen Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesinden sonra yapılan ankette Yeni Parti’nin oyu yüzde 49’a çıkarak büyük sıçrama yaptı. AK Parti’nin oyu ise düştü.

Yapılacak ilk genel ve yerel seçimlerde bütün Türkiye’de benzer sonuçlar çıkacaktır.

Seçmen, iradesinin yok sayılmasının yanıtı sandıkta fazlasıyla verecektir.

AKP CHP Üsküdar
Yazarlar
Diğer Yazıları
Kamu hizmetlerinin önemi

YÖN/FİKRET BİLÂKamu hizmetleri devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerdir.Sadece devlet tarafından sunulabilen hizmetler “tam kamu hizmeti” olarak tanımlanır.En tipik örneği yargı hizmetidir.Yargı...
Büyük Taarruz'un sonuçları

YÖN/FİKRET BİLÂBüyük Taarruz, Atatürk liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran son harekâttır.22 Ağustos 1922’de Atatürk’ün emriyle başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’da...
ABD'nin Suriye modeli

YÖN/FİKRET BİLÂABD ve İsrail, Beşar Esad’ı devirdikten sonra Suriye’de kendi projelerine uygun bir model kurdular.Esad’ın yerine, Suriye Cumhurbaşkanlığı’na, silahlandırıp eğittikleri El Kaide’nin...
Sürecin siyasi boyutu

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve Yasa’nın çıkmasıyla uygulamaya geçen sürecin siyasi boyutu büyük önem taşıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilk toplantısını yapan kurul alt...
YENİ Parti'nin hedeflediği kitle

YÖN/FİKRET BİLÂÖzgür Özel, Yeni Parti Lideri olarak, halk buluşması için Trabzon ve Rize’yi tercih etti.Bu tercih bir tesadüf değildi.Anlamlı bir tercihti.Trabzon, Ekrem İmamoğlu’nun, Rize de...
Türkiye İttifakı

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, CHP’yi bölmenin meyvelerinden birini daha İzmir Menderes Belediye Başkanlığı’nda aldı.CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.CHP yönetimi Çiçek’i kesin ihraç...
Yeni Parti'ye düşen görev

YÖN/FİKRET BİLÂAnamuhalefet Partisi olan Yeni Parti’nin bu konumundan doğan çok önemli görevi ve sorumluluğu var.Yeni Parti Lideri Özgür Özel, partinin kuruluşunu açıklarken Atatürk’e ve 6 Ok’a...
Atatürk karşıtlığı

YÖN/FİKRET BİLÂ Çerçeve yasanın Meclis’te görüşülmesi sürecinde DEM Parti sözcüleri Atatürk karşıtlığını öne çıkaran konuşmalar yaptılar.DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasında “yüz yıllık...
Sonrası önemli

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 12 saatlik bir çalışma sonrasında Meclis’te rekor bir oyla kabul...
Çerçeve yasa

YÖN/FİKRET BİLAİktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için hazırladığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.Bu yasa teklifinden önce Meclis’te bir komisyon...
İlkeli Olmak

YÖN/FİKRET BİLÂSiyaset ilkeli olmayı gerektiren bir uğraş alanıdır.İdeolojisini benimsediğiniz bir partiye üye olursunuz.Partinizin iktidara gelmesi için çalışırsınız.Amaç, partinizi iktidara...
Gözaltı furyası

YÖN/FİKRET BİLÂCHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanmaları bir furyaya dönüştü.Neredeyse her hafta bir CHP’li belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanıyor.İstanbul Büyükşehir...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro