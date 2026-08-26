Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Sürecin siyasi boyutu
Fikret Bila

Sürecin siyasi boyutu

YÖN/FİKRET BİLÂ

Çerçeve Yasa’nın çıkmasıyla uygulamaya geçen sürecin siyasi boyutu büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilk toplantısını yapan kurul alt kurulların da oluşturulması gerektiğine karar verdi.

Önümüzdeki günlerde yeni kurullar da oluşturulacak.

DEM Parti bu kurullardan birine Abdullah Öcalan’ın başkanlık yapması gerektiğini açıkladı.

“Terörsüz Türkiye” amacıyla başlatılan süreç gereği terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı duyuruldu.

PKK’nın nasıl, ne zaman silah bırakacağı, silahları nereye teslim edeceği henüz belli değil.

Çıkarılan çerçeve yasa ile PKK’lıların dağdan inmeleri ve ülkeye dönmeleri öngörülüyor. Ayrıca Avrupa’daki PKK’lıların da ülkeye dönmeleri bekleniyor.

Dağdan ineceklerin ve Avrupa’dan döneceklerin Türkiye’de ne yapacakları konusunda bir açıklık yok.

Süreçle birlikte İmralı’da terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ve DEM Parti yetkililerinin yaptığı açıklamaların siyasi boyutları var.

İktidardan ise siyasi boyutla ilgili yapılan açıklamalarla ilgili bir yorum gelmiyor.

Oysa sürecin siyasi boyutu çok önemli.

Bu süreç sadece PKK’lıların siyasi taleplerde bulunmadan silah bırakacakları bir süreç değil.

Nitekim Öcalan’ın ve DEM Parti’nin açıklamalarına bakıldığında yasal düzenlemelerin yanı sıra anayasa değişikliği talepleri de var.

Bu talepler Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’nın ilk üç maddesinde sayılan ve dördüncü madde de değiştirilmesi teklif dahi edilemeyeceği belirtilen temel niteliklerle ilgili.

Öcalan, “Anayasa’da yerimizi alacağız” derken, DEM Parti sözcüleri Kürtçenin ikinci dil olarak anayasada yer almasını, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edilmesini de dillendirdiler.

Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini değiştirecek siyasi taleplerdir.

İktidar ve süreci destekleyen muhalefet partilerinin bu talepler üzerinde durmaları gerekir.

Bu süreçte iktidar Öcalan’ın “siyasi lider” konumuna taşımış oldu. Öcalan’ın söyleminden kendisini Türkiye’deki ve bölgede ülkelerdeki tüm Kürtlerin lideri olarak gördüğü anlaşılıyor.

Öcalan’ın ve DEM Parti sözcülerinin yaklaşımı ve talepleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır.

Öcalan’ın ve DEM Parti sözcülerinin açıklamaları “Türkiye Cumhuriyeti yeniden mi kuruluyor?” sorusunu gündeme getiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün liderliğinde Ulusal Kurtuluş savaşı sonrası kurulmuş üniter bir ulus devlettir.

Bu niteliklere aykırı yasal ve anayasal düzenlemeler Anayasa’ya aykırılık oluşturur.

Türkiye’nin bölünmesine yol açar.

İktidarın bu söylemlere daha net ve daha detaylı bir karşılık vermesi gerekir.



Bu tür yasal ve anayasal değişiklikler yapılacaksa bunun mutlaka referanduma götürülüp halka sorulması gerekir.

Meclis
Yazarlar
Diğer Yazıları
YENİ Parti'nin hedeflediği kitle

YÖN/FİKRET BİLÂÖzgür Özel, Yeni Parti Lideri olarak, halk buluşması için Trabzon ve Rize’yi tercih etti.Bu tercih bir tesadüf değildi.Anlamlı bir tercihti.Trabzon, Ekrem İmamoğlu’nun, Rize de...
Türkiye İttifakı

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, CHP’yi bölmenin meyvelerinden birini daha İzmir Menderes Belediye Başkanlığı’nda aldı.CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.CHP yönetimi Çiçek’i kesin ihraç...
Yeni Parti'ye düşen görev

YÖN/FİKRET BİLÂAnamuhalefet Partisi olan Yeni Parti’nin bu konumundan doğan çok önemli görevi ve sorumluluğu var.Yeni Parti Lideri Özgür Özel, partinin kuruluşunu açıklarken Atatürk’e ve 6 Ok’a...
Atatürk karşıtlığı

YÖN/FİKRET BİLÂ Çerçeve yasanın Meclis’te görüşülmesi sürecinde DEM Parti sözcüleri Atatürk karşıtlığını öne çıkaran konuşmalar yaptılar.DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasında “yüz yıllık...
Sonrası önemli

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 12 saatlik bir çalışma sonrasında Meclis’te rekor bir oyla kabul...
Çerçeve yasa

YÖN/FİKRET BİLAİktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için hazırladığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.Bu yasa teklifinden önce Meclis’te bir komisyon...
İlkeli Olmak

YÖN/FİKRET BİLÂSiyaset ilkeli olmayı gerektiren bir uğraş alanıdır.İdeolojisini benimsediğiniz bir partiye üye olursunuz.Partinizin iktidara gelmesi için çalışırsınız.Amaç, partinizi iktidara...
Gözaltı furyası

YÖN/FİKRET BİLÂCHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanmaları bir furyaya dönüştü.Neredeyse her hafta bir CHP’li belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanıyor.İstanbul Büyükşehir...
Yeni parti yeni umut

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine dönmesinin en önemli siyasi sonucu CHP’den yeni bir partinin doğması oldu.Mutlak butlan kararı nedeniyle CHP...
Ortak hedefe yönelmek

YÖN/FİKRET BİLÂÖzgür Özel’in liderliğinde CHP’den ayrılmak zorunda kalan milletvekilleri Yeni Parti’yi kurdu.Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoluna devam...
Siyaset sahnesinde yeni parti

Özgür Özel’in başkanlığında dün Meclis’te gerçekleşen ve 90 kadar CHP milletvekilinin katıldığı toplantıda yeni parti kurulması konusunda oylama yapıldı.Milletvekilleri oybirliğiyle yeni parti...
Özel yola çıktı

YÖN/FİKRET BİLAMutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, dün grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP’ye veda etti.Yeni partiyi kurmak üzere yola...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro