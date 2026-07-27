Ortak hedefe yönelmek

YÖN/FİKRET BİLÂ

Özgür Özel’in liderliğinde CHP’den ayrılmak zorunda kalan milletvekilleri Yeni Parti’yi kurdu.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoluna devam edeceği de anlaşıldı.

İktidara yürüyen CHP’nin bölünmesi iktidarın en önemli hedefiydi.

İktidar ilk hedefine ulaştı.

Bundan sonraki hedefi ise Yeni Parti ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki ayrı adayla girmesi ve bu durumdan yararlanacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi.

Mutlak butlanın yarattığı sorunun CHP’de bütünlük içinde çözülemeyeceği anlaşıldıktan sonra Özel ve arkadaşlarına Yeni Parti’yi kurmaktan başka yol kalmamıştı.

Merkez sol Yeni Parti ve CHP olarak yola devam edeceğine göre bundan sonra yapılması gereken ortak hedefte birleşmektir.

Bu ortak hedef kuşkusuz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kazanmaktır.

Bunun da yolu cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla girmektir.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Yeni Parti birinci parti konumunda.

Bu konumunun devam edeceği de görülüyor.







Bu koşullarda Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’ye düşen görev cumhurbaşkanı adayı çıkarmamak ve Yeni Parti’nin adayını desteklemektir.

Eğer CHP bu yola gitmez ve ayrı aday çıkarırsa bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işine yarar ki iktidarın CHP’nin bölünmesinden beklediği de budur.

Bu gerçek karşısında Yeni Parti ve CHP’nin yapması gereken birbirlerine değil iktidara karşı muhalefet etmek, ortak hareket etmeyi başarabilmektir.

Halk bir iktidar değişikliği istediğini her fırsatta ortaya koyuyor.

Bu istek Özel’in mitinglerinde, sokak sohbetlerinde çok net biçimde ortaya çıktı.

Sokakta yapılan söyleşilerde de vatandaşlar en büyük isteklerinin iktidar değişikliği olduğunu ısrarla söylüyorlar.

Bu ortak eğilimin nedeni iktidarın yarattığı geçim sıkıntısıdır, ekonomik krizdir.

İktidar işçiden, memurdan, emekliden yana politikalar izlemiyor.

Aksine emekçi ve emekli kesimini ezen, açlık sınırının altına iten politikalar izliyor.

Hazine olanaklarını yerli, yabancı sermayeden yana kullanıyor.

İktidarın bu tercihlerinin değişmeyeceği de açık.

Vatandaş da bunu bildiği için iktidar değişikliği istiyor.

Özel liderliğinde son dönem CHP’nin mitinglerine gösterilen ilginin yüksekliği de bu istekten kaynaklanıyordu.

Yeni Parti ve CHP’nin iki parti olarak yollarına devam edecek olması vatandaşın iktidar değişikliği beklentisini boşa çıkarmamalı.

İki parti cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka birlikte hareket etmeli, tek aday üzerinde uzlaşmalıdır.

İktidar değişikliği ancak böyle gerçekleşir.

Bu koşullarda uzlaşmaya yaklaşmayan taraf iktidarın bir seçim daha kazanmasından sorumlu olur.







Özel de Kılıçdaroğlu da bu gerçeği görecek siyasetçilerdir.

İkisini de düşen tarihi görev ortak hedefe yönelmektir.

FİLENİN SULTANLARI

Milletler Ligi Şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları göğsümüzü yine kabarttı. Bize büyük gurur yaşattılar. Başta kızlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.