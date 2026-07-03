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Fikret Bila

Yol ayrımı yaklaşıyor

YÖN/FİKRET BİLÂ

CHP’de yol ayrımı yaklaşıyor.

CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 1004 delegenin imzasını taşıyan olağanüstü kurultay talebini dikkate almadı.

Yeterli sayıda delegenin imzasını taşıyan başvurunun yapılmasından sonra olağanüstü kurultayın 45 gün içinde toplanması gerekiyor.

Bu süre 20 Temmuz’da doluyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminden bu başvurunun işleme konulacağı yönünde bir işaret yok.

Özgür Özel ve kurmayları da bu sürenin dolmasını bekliyorlar.

Özel ve ekibi 20 Temmuz’a kadar kurultay toplanmazsa bu kez mahkemeye başvurarak olağanüstü kurultayın toplanmasını talep edecekler.

Özgür Özel’e, “Kılıçdaroğlu’nun mevcut delegelerle kurultay toplamayacağı anlaşıldı. Yeni partiyi kurmak için ne bekliyor, neden ayrılmıyor” sorusu yöneltiliyor.

Özel, CHP içinde bütün hukuki yolları tüketmeden ayrılmak istemiyor.

“CHP içinde neden yeterince mücadele etmedi” eleştirisiyle karşılaşmak istemiyor.

Bu nedenle CHP içinde bütün yolları tüketinceye kadar mücadeleyi sürdürecek.

Ancak başka yol kalmayınca ayrılıp yeni partisini kuracak.

CHP’nin içinden yeni bir parti doğacak.

Bu ilk kez olmuyor.

Daha önce de CHP’nin içinden birçok parti doğdu.

Bu partilerden başarılı olan, seçimlerde CHP’den çok daha fazla oy alarak iktidara gelen örnekler de yaşandı.

Özel ve arkadaşlarının güvendiği de tarihteki bu başarılar.

CHP içindeki gelişmeler yeni partinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları, mevcut delegelerin başvurusunu geçerli görmüyorlar. Mutlak butlan kararıyla birlikte 38. Kurultay ve sonrasındaki yönetim ve kararların geçerli olmadığını düşünüyorlar.

Bu nedenle eylül ayında yeni delegelerin belirlenmesi çalışmalarını başlatıp, bu delegelerle kurultay yapmaya karar vermiş durumdalar.

Kılıçdaroğlu ekibindeki hava “herkes kendi yoluna” şeklinde.

Bu kararın değişmesi mümkün değil.

Bu nedenle Özel ve ekibinin yola devam etmek dışında bir seçenekleri yok.

Onlar da bunun bilincindeler.

Yeni parti kurulduktan sonra kaç CHP milletvekilinin ve belediye başkanının bu partiye geçeceği henüz bilinmiyor.

Özel’in kurmaylarının beklentisi 100’den fazla CHP milletvekilinin yeni partiye geçeceği yönünde.

Kılıçdaroğlu taraftarlarının tahmini ise yeni partiyi geçecek milletvekili sayısının 50’yi geçmeyeceği şeklinde.

Hangi tarafın beklentisinin gerçekleşeceğini yakında göreceğiz.

Toplumdan yansıyan destek yeni kurulacak partinin seçimi kazanması olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

İktidarın erken seçimi ne zaman yapacağı ise yeni parti ile CHP arasında bölünmenin boyutuna bağlı görünüyor.

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