Doğru Karar

YÖN/FİKRET BİLÂ

CHP Meclis grup toplantısında kavga çıkması, tarafların birbirinin üzerine yürümesi, karşılıklı sloganlar hatta yumruklaşmalar bekleniyordu.

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla, bu karar nedeniyle genel başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan ve Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel taraftarlarının Meclis çatısı altında birbirlerine girmesi en çok iktidarı sevindirecekti.

Ancak öyle olmadı.

Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısına gitmeme kararı aldı ve CHP Genel Merkezi’nde kaldı.

Meclis Başkanlığı da CHP grubunun seyircisiz yapılmasına karar vererek muhtemel kavga zeminini ortadan kaldırdı.

Meclis grup toplantısına girmek üzere Meclis kapısına gelen CHP’liler arasında itiş kakışlar yaşandı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde toplantı yapacağı açıklanınca kendisini destekleyen CHP’liler Genel Merkez’e gittiler.

Özgür Özel de kendisini destekleyen Meclis kapısındaki CHP’lilerin yanına giderek bir teşekkür konuşması yaptı.

Böylece CHP’de yumruklaşma beklentisi boşa çıktı.

Doğru olan da buydu.

Kılıçdaroğlu Meclis grup toplantısına gitmeyerek, Özel de grup toplantısının kendi başkanlığında yapılmasını, “bunu bir zafer olarak görmüyorum” diye yorumlayarak doğru bir tutum sergiledi.

Kılıçdaroğlu da Özel de doğru karar verdiler.

Kılıçdaroğlu CHP Genel merkezinde yaptığı konuşmada önemli iddialar hatta ithamlarda bulundu.

Bazı delegelerin iradelerini parayla sattıklarını, pavyon masalarında partinin tartışıldığını, iradesini parayla satanların partide yeri olmayacağını söyledi.

Bu iddiaların zaman geçirilmeden açıklığa kavuşturulması CHP’nin yararına olur.

İradesini parayla satan, pavyon köşelerinde pazarlık yapan CHP’liler var mıdır, varsa kimlerdir?

CHP’deki FETÖ’cüler kimlerdir?

Bu soruların yanıtlarının bir an önce verilmesi gerekir.

Ayrıca bu önemli iddia ve ithamların söylemden öteye kanıtlarıyla ortaya konulması gerekir.

Kanıtlara dayalı olarak mahkeme kararlarına bağlanması gerekir.

Aksi halde CHP içindeki tartışmanın, kutuplaşmanın, bölünmenin önüne geçilmesi mümkün değil.

Bu yapılamazsa tüm delegelerin, tüm CHP’lilerin itham altında kalması CHP’ye büyük zarar verir.

CHP’de yaşanan sorunun çözülmesinin en doğru yolu zaman yitirilmeden kurultayın toplanmasıdır.

Partinin en yüksek organı olarak kurultay en doğru kararı verecektir.

Bu konunun, sürüncemede bırakılması halinde, en büyük zararı CHP’nin iktidar yürüyüşüne vereceği açıktır.