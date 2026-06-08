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Fikret Bila

CHP çözüm üretmeli

YÖN/FİKRET BİLÂ

Mutlak butlan kararı CHP’de önemli sorunlar doğurdu.

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel bakanlığa dönmesi, aynı kararla Özgür Özel’in genel başkanlık görevinden ayrılması partide “iki yönetim” oluşmasına neden oldu.

Bu gelişmeler CHP’nin 2024 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkması ve iktidar yürüyüşünü başlatmasından sonra yaşandı.

Bu gerçeğin CHP’deki taraflarca görülmesi ve ortaya çıkan soruna çözüm bulmaları gerekiyor.

Aksi halde sürecin Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurmaları veya mevcut partilerden birine geçmeleriyle sonuçlanacağı görülüyor.

Bu, CHP’nin önümüzdeki seçimlere iki parti olarak girmesi demek.

Tam da iktidarın istediği gibi.

İktidar, iktidara yürüyen CHP’nin bölünmesini, seçimlere tek parti olarak değil iki parti olarak girmesini ve böylece oylarının bölünmesini istiyor.

AK Parti’nin önümüzdeki seçimleri de kazanabilmesinin tek yolu olarak CHP’nin bölünmesi görülüyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel’e düşen görev bu sorunu çözmek ve önümüzdeki seçimlere bütünlük içinde girmeyi başarmaktır.

Bütünleşmek CHP’nin, bölünmek AK Parti’nin işine yarar.

CHP böyle bir süreci ilk kez yaşamıyor.

Geçmişte de yaşadı ve bölündü.

Sağ partiler bu bölünmüşlük nedeniyle iktidara geldi.

SHP zamanını hatırlayalım.

Erdal İnönü liderliğindeki SHP 1989 yerel seçimlerini kazandı.

1991 genel seçimlerini de kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak yerel seçimlerden sonra Paris’te toplanan Kürt Konferansı’na 7 SHP milletvekili de katıldı.

Bu SHP’de sorun oldu.

Kürt Konferansı’na katılan milletvekilleri SHP’den ihraç edildiler.

Ayrılan milletvekilleri de HEP’i kurdu.

SHP bölündü ve 1991 genel seçiminde birinci parti olamadılar.

Süleyman Demirel’in liderliğindeki DYP bu bölünmüşlükten yararlanarak birinci parti oldu.

Sol bölünmeye devam etti.

1994 yerel seçimlerine sol SHP, CHP ve DSP katıldı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde bu bölünmüşlükten yararlanan sağ partiler kazandı.

Bugün CHP mutlak butlan kararıyla benzer bir sürece girmiş görünüyor.

Bu süreç bölünmeye giderse önümüzdeki seçimleri de yine AK Parti’nin kazanması büyük olasılıktır.

Bu nedenle CHP’lilerin şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerekir.

Bir çözüm üretip CHP’nin önümüzdeki seçimlere bütünlük içinde girmesinin en doğru yol olacağı görülmelidir.

CHP Mutlak butlan
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