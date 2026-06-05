Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Ortak sorumluluk
Fikret Bila

Ortak sorumluluk

CHP’nin 38. Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan sorunlar çözülemedi.

Partide “iki başlı” görüntü devam ediyor.

Mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. Kurultay’da genel başkan seçilen Özgür Özel arasında henüz bir diyalog kurulamadı.

Bu sorunu aşmak için Kılıçdaroğlu cephesi bir “Diyalog Grubu” oluşturmaya karar verdi.

Diyalog Grubu’un temel amacı Kılıçdaoğlu ile Özel arasında bir diyalog kurmak. CHP’yi belirleyecekleri ortak bir yol haritasıyla kurultaya götürmek.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, partiyi bölmeden bu sorunu aşmanın en sağlıklı yolunun ortak bir yol haritasıyla hareket etmek olduğunu düşünüyorlar.

Kılıçdaroğlu cephesi nasıl hareket edecek?

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Meclis grubu toplantısı yapmaya karar verdi.

Toplantıya çağrılacak olan 38. Kurultay’da görevli olan Parti Meclisi olacak.

Kılıçdaroğlu önümüzdeki Salı günü Meclis grubunu da toplantıya davet edecek.

Kılıçdaroğlu’nun toplantı davetine karşın Özel’i destekleyen milletvekilleri bu toplantıya büyük olasılıkla katılmayacaklar.

Ancak Kılıçdaroğlu katılacak milletvekilleriyle Meclis grubunu toplayacak ve konuşmasını yapacak.

Özel cephesindeki hava ise Meclis grubunu Kılıçdaroğlu’nun toplayamayacağı, toplantıyı ancak Özel’in yapabileceği yönünde.

Özel ve onu destekleyen milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na yönelttikleri soruların başında “mutlak butlan kararından sonra neden genel başkanlığı kabul ettiği” sorusu geliyor. “Mutlak butlan kararının iktidar tarafından desteklendiği ve amacın CHP’yi bölmek olduğu ortadayken Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmemeliydi” eleştirisini yapıyorlar.

Bu eleştirileri Kılıçdaroğlu cephesinin yanıtını daha önce de yazmıştım.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Bey görevi kabul edeceğini, etmezse CHP Genel Merkezi’ne kayyım atanacağını ve bunun da CHP’ye yakışmayacağını düşünüyordu. Kılıçdaroğlu için, “Bu nedenle görevi kabul edip Özgür Bey’le oturup partiyi birlikte kurultaya götürmeyi düşünüyor” bilgisini vermişlerdi.

Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinde bu konudaki görüş ayrılığı sürüyor.

Tartışılan bir konu da Kılıçdaroğlu yönetiminin bazı isimler hakkında ihraç sürecini başlatacağı bilgisi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda acele etmeyeceği ifade ediliyor.

Partide tansiyonun zaten yüksek olduğu, acele ihraç kararının tansiyonu daha da yükselteceği düşüncesiyle bu konuyu şimdilik gündeme getirmeyeceği, tansiyonun düşmesini bekleyeceği belirtiliyor.

İktidarın CHP’yi bölmek hedefine ulaşmaması için Kılıçdaroğlu ve Özel’in birlikte bir yol haritası belirleyerek sorunu aşmaları ve partiyi kurultaya götürmeleri ve bunu zaman yitirmeden yapmaları en doğru çözüm olarak görülüyor.

CHP’de ortaya çıkan sorunun çözümü ortak sorumluluk gerektiriyor.

CHP Mutlak butlan
Yazarlar
Diğer Yazıları
Çözümün adresi kurultay

Mutlak butlan kararından sonra CHP’de ortaya çıkan sorunun çözüleceği yer kurultaydır.Kurultaylar siyasi partilerin en yüksek karar organıdır.CHP, karşılaştığı sorunu çözebilmek için en kısa zamanda...
İktidar yürüyüşü kesilmemeli

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararı CHP’de yönetimi değiştirdi.Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilirken, Özgün Özel genel başkanlıktan ayrıldı.Özel, CHP Genel...
CHP'deki sorunun çözümü

YÖN/FİKRET BİLÂİstinaf mahkemesi CHP’nin 38. Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi.Bu karar gereğinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine dönerken, Özgür Özel de genel başkanlık...
Ortak akıl

YÖN/FİKRET BİLÂKurumlar önemli sorunlarla karşılaştıklarında ortak akılla çözüm ararlar.Ortak akıl, çeşitli düşüncelerin toplanması, ortak noktalarının birleştirilmesiyle çözüm yolunu bulmak için...
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede kutlandı.Özellikle gençler ve çocuklar bayramı coşkuyla kutladılar.Akın akın Anıtkabir’i ziyaret ettiler.Atatürk, emperyalist işgale karşı...
19 Mayıs

YÖN/FİKRET BİLÂ Yarın 19 Mayıs…Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktığında hedeflerini çoktan belirmemişti.Yola çıkmadan neler yapacağını...
CHP'yi kapatmak

İktidar çevreleri CHP’yle ilgili her gün bir iddia ortaya atıyorlar.İddiaların hiçbiri bir kanıta dayanmıyor.Ortaya bir iddia atılıyor ama bir belge sunulmuyor.Cezaevindeki Antalya Belediye Başkanı...
Tehdit politikası

İktidar CHP’li belediyeleri tehdit altında tutuyor.Belediye başkanlarının CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmeleri için her yolu deniyor.Belediye başkanının veya aile üyelerinden birinin açığı varsa...
Gelir uçurumu

Türkiye’de gelir dağılımı giderek bozuluyor.En alt grupta yer alan yüzde 20’lik kesimin satın alma gücü her ay biraz daha düşüyor.Orta sınıfta yer alanların da reel geliri her yıl düşüyor ve alt...
Halkın onayı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a statü verilmesi talebini yineledi.Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli bir statü de önerdi:“Barış ve...
Güç birliği zorunluluğu

Mevcut sistem, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde “50 artı 1” oy almayı zorunlu kılıyor.Bugün iktidarı oluşturan partilerin de muhalefetteki partilerin de tek başına söyle bir oy oranına ulaşması...
İşçi hakları

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.Bütün emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlu olsun.Türkiye’de 1 Mayıs’a, emekçiler için “bayram” demek pek gerçekçi değil.Bu iktidar döneminde işçi hakları her geçen yıl daha fazla...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro