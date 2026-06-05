Ortak sorumluluk

CHP’nin 38. Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan sorunlar çözülemedi.

Partide “iki başlı” görüntü devam ediyor.

Mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. Kurultay’da genel başkan seçilen Özgür Özel arasında henüz bir diyalog kurulamadı.

Bu sorunu aşmak için Kılıçdaroğlu cephesi bir “Diyalog Grubu” oluşturmaya karar verdi.

Diyalog Grubu’un temel amacı Kılıçdaoğlu ile Özel arasında bir diyalog kurmak. CHP’yi belirleyecekleri ortak bir yol haritasıyla kurultaya götürmek.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, partiyi bölmeden bu sorunu aşmanın en sağlıklı yolunun ortak bir yol haritasıyla hareket etmek olduğunu düşünüyorlar.

Kılıçdaroğlu cephesi nasıl hareket edecek?

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Meclis grubu toplantısı yapmaya karar verdi.

Toplantıya çağrılacak olan 38. Kurultay’da görevli olan Parti Meclisi olacak.

Kılıçdaroğlu önümüzdeki Salı günü Meclis grubunu da toplantıya davet edecek.

Kılıçdaroğlu’nun toplantı davetine karşın Özel’i destekleyen milletvekilleri bu toplantıya büyük olasılıkla katılmayacaklar.

Ancak Kılıçdaroğlu katılacak milletvekilleriyle Meclis grubunu toplayacak ve konuşmasını yapacak.

Özel cephesindeki hava ise Meclis grubunu Kılıçdaroğlu’nun toplayamayacağı, toplantıyı ancak Özel’in yapabileceği yönünde.

Özel ve onu destekleyen milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na yönelttikleri soruların başında “mutlak butlan kararından sonra neden genel başkanlığı kabul ettiği” sorusu geliyor. “Mutlak butlan kararının iktidar tarafından desteklendiği ve amacın CHP’yi bölmek olduğu ortadayken Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmemeliydi” eleştirisini yapıyorlar.

Bu eleştirileri Kılıçdaroğlu cephesinin yanıtını daha önce de yazmıştım.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Bey görevi kabul edeceğini, etmezse CHP Genel Merkezi’ne kayyım atanacağını ve bunun da CHP’ye yakışmayacağını düşünüyordu. Kılıçdaroğlu için, “Bu nedenle görevi kabul edip Özgür Bey’le oturup partiyi birlikte kurultaya götürmeyi düşünüyor” bilgisini vermişlerdi.

Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinde bu konudaki görüş ayrılığı sürüyor.

Tartışılan bir konu da Kılıçdaroğlu yönetiminin bazı isimler hakkında ihraç sürecini başlatacağı bilgisi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda acele etmeyeceği ifade ediliyor.

Partide tansiyonun zaten yüksek olduğu, acele ihraç kararının tansiyonu daha da yükselteceği düşüncesiyle bu konuyu şimdilik gündeme getirmeyeceği, tansiyonun düşmesini bekleyeceği belirtiliyor.

İktidarın CHP’yi bölmek hedefine ulaşmaması için Kılıçdaroğlu ve Özel’in birlikte bir yol haritası belirleyerek sorunu aşmaları ve partiyi kurultaya götürmeleri ve bunu zaman yitirmeden yapmaları en doğru çözüm olarak görülüyor.

CHP’de ortaya çıkan sorunun çözümü ortak sorumluluk gerektiriyor.