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Erkan Ersöz

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil

Sıfır otomobil satışları hiç iyi gitmiyor. Yılın ilk beş ayında ülke pazarı, 2025’e göre yüzde 9,65 oranında daralarak 356 bin adet civarında kaldı. Elektrikli ve hibrit araçlarda artış görülürken, benzinli ve hele ki dizellerdeki kayıp çok üst düzeyde. Diğer yandan toplam satışların yüzde 97,7’si, yani tamamına yakını artık otomatik şanzımanlı araçlardan geliyor. Satışları düşen markaların sarıldıkları güncel kampanyalarla 2026 model yılı otomatik vitesli en ucuz 10 model şöyle sıralanıyor:

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 1
10- SEAT IBIZA

Bu yıl yenilenmiş haliyle yollara çıkan Seat’ın B hatchback sınıfı temsilcisi Ibiza, 1 litre hacimli, 116 beygir güç üreten benzinli motor taşıyor. Modelin başlangıç fiyatı 1.821.000 TL iken, aynı motorla üretilen B-SUV sınıfındaki yükseltilmiş versiyonu Arona, 1.968.000 TL etiketle vitrinde yer alıyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 2
9- OPEL CORSA

Corsa’nın otomatik vitesli olarak 135 beygirlik elektrikli ve 100 beygirlik yarı hibrit iki versiyonu var. Elektriklisi 1.800.000 TL’den satılırken, hibrit olan için 1.999.000 TL isteniyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 3
8- NISSAN JUKE

Dış tasarımıyla farklılaşan B-SUV modeli Juke’un da düz viteslisi mevcut. 115 beygir güç üreten 1 litrelik benzinli motorlu aracın otomatik versiyonuysa 1.799.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 4
7- SKODA FABIA

Volkswagen Grubu’nun markası Skoda, İspanyol kardeşi Seat’ın da kullandığı 1 litre hacimli benzinli motorla aslında fiyatları birbirine yakın üç farklı model üretiyor. B-hatchback Fabia’nınki 1.764.800 TL. Daha alt donanıma sahip B-SUV model Kamiq 1.864.200 TL etiket taşırken, C-hatchback sınıfındaki Scala’nınki ise 1.979.900 TL.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 5
6- FIAT EGEA

Üretimde son demlerini yaşayan Egea, banttaki yerini hafif ticari Doblo’ya bırakmaya hazırlanıyor. Listedeki tek dizel araç olan Egea’nın sedan ve SUV gövde tipli Cross modellerinin otomatik vitesli versiyonları aynı biçimde 1.749.900 TL’den başlıyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 6
5- DACIA SANDERO STEPWAY

Dacia’nın bu yıl kalktığı model atağında LPG’li araçlar öne çıkıyor. B-SUV modeli Sandero Stepway ve uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda dönüş yapan sedan modeli Logan’da benzin ve LPG’yi bir arada sunan motor kullanılıyor. Sandero Stepway için 1.681.000 TL istenirken, Logan ondan 18 bin TL daha pahalı.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 7
4- HYUNDAI i20

Yerli üretim i20 ve onun SUV versiyonu Bayon, aynı 90 beygirlik 1 litre hacimli benzinli motorla banttan iniyor. Otomatik vitesli i20’nin fiyatı 1.639.000 TL iken, Bayon 1.750.000 TL’den satılıyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 8
3- OPEL FRONTERA

Frontera, Corsa modelinde olduğu gibi elektrikli ve hibrit seçeneklere sahip. Ortalama 408 km menzil sunan elektrikli Frontera’nın fiyatı 1.600.000 TL’den başlıyor. 136 beygir güç sunan hibrit versiyonun etiketiyse 1.840.000 TL.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 9
2- FIAT GRANDE PANDA

Grande Panda’nın hibrit versiyonunun 2026 model yılı getirilmedi. Vitrinde elektrikli versiyonuyla yer alan A sınıfı araç için 1.440.000 TL talep ediliyor.

Hepsi 2 milyonun altında: Otomatik vitesli en ucuz 10 otomobil - Resim : 10
1- CITROEN ë-C3

Hem otomatik viteslilerin, hem de elektrikli araçların ülkemizdeki en ucuz modeli Citroen ë-C3. 113 beygir güce sahip araç 1.420.000 TL’den satılırken, ortak motorla üretilen SUV versiyonu ë-C3 Aircross için 1.760.000 TL isteniyor.

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