Çözümün adresi kurultay

Mutlak butlan kararından sonra CHP’de ortaya çıkan sorunun çözüleceği yer kurultaydır.

Kurultaylar siyasi partilerin en yüksek karar organıdır.

CHP, karşılaştığı sorunu çözebilmek için en kısa zamanda kurultayını toplamalıdır.

Bazı hukukçular mutlak butlan kararı veren mahkemenin aynı zamanda “tedbir” kararı da verdiğini anımsatarak kurultayın toplanması için bu kararın kaldırılması gerektiğini ifade ettiler.

Bu durumda iş Yargıtay’a kalıyor.

Yargıtay sorunun önemini ve aciliyetini dikkate alarak tedbir kararını kaldırırsa kurultayın toplanması konusundaki hukuki tartışma da ortadan kalkar.

Kurultayın zamana yayılması CHP’nin değil iktidarın işine yarar.

Bugün ortaya çıkan “iki CHP” görüntüsü iktidarın CHP’yi parçalamak, bölmek amacına hizmet eder.

CHP’liler bu gerçeği göz önüne alarak hareket etmelidir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüzde 51’e 49 oranında sonuçlandığı anımsanırsa CHP’nin bölünmesinin iktidara yarayacağı daha iyi anlaşılır.

Bu nedenle Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılıp yeni parti kurmalarının teşvik edilmesi yanlıştır.

Böyle bir karar büyük hata olur.

CHP kurultayını toplamalı, sorunu kendi içinde çözmelidir.

Bugün CHP’ye tarihi bir görev düşüyor.

Bu görev önümüzdeki seçimleri kazanmak, iktidara gelmek ve Atatürk’ün emaneti “laik, demokratik, sosyal hukuk devleti”ni yeniden inşa etmektir.

Laiklikten, demokratik kural ve kurumlardan, sosyal devlet ilkesinden, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığından, kadın-erkek eşitliğinden uzaklaştırılmış Türkiye’nin yeniden bu niteliklere kavuşturulması Türkiye’nin geleceği bakımından hayati önemdedir.

Türkiye’nin çağdaş devletler topluluğu içinde saygın bir yer edinmesinin yolu da budur.

Devletin niteliklerini yeniden inşa etmek gibi yaşanan ağır ekonomik krizi, geçim sorununu, gelir dağılımındaki rekor eşitsizliği çözmek de CHP’nin tarihi görevleri arasındadır.

Bugün, çalışanların ve emeklilerin çok önemli bir kesimi yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

TÜRK-İŞ’in araştırmalarına göre açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı ise 110 bin lira düzeyinde.

Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli aylığı 20 bin lira, dul-yetim aylığı 17 bin 500 lira.

Dul-yetim aylığı alanların açlık sınırına ulaşabilmeleri için ücretlerinin en az iki katına çıkarılması gerekiyor.

Asgari ücretli açlık sınırından 7 bin lira daha az ücret alıyor.

En düşük emekli aylığı açlık sınırının 15 bin lira altında.

Devletin anayasada sayılan niteliklerinden uzaklaşması ve çalışanların, emeklilerin büyük bir kesiminin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm edilmiş olması CHP’nin içe dönük kavgalarla zaman yitirmemesi gerektiğini gösteriyor.

CHP, Türkiye’nin umudu olmayı yitirmek istemiyorsa mutlak butlan kararının yarattığı sorunu acilen çözmelidir.