Fenerbahçe'de oy sayma işlemleri gecikti: Sebebi belli oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle bitse de henüz sandıklar açılamadı.

OY SAYMA İŞLEMLERİ GECİKTİ

27 bin 138 üyenin oy verdiği seçimde yapılan kontroller sonucunda bazı sandıklarda kimlik sayısıyla zarf sayısı tutmadığı için oy sayma işlemleri gecikti.

PUSULALAR İMHA EDİLDİ SAYIM BAŞLADI

Tüzük gereği tutmayan sayı kadar pusula rastgele seçildi. Söz konusu yakılarak imha edildi. İmha işlemlerinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

AZİZ YILDIRIM ÖNDE

Sandıklarda oy sayma işlemleri devam ederken ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'nin önünde olduğu kaydedildi.

LİSTELER

Aziz Yıldırım

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

Hakan Safi

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.