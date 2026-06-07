Aziz Yıldırımı sinirlendiren tezahürat: Hemen dönüp tepki gösterdi

Fenerbahçe kongresinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlanırken her iki başkan adayı da locadaki yerlerini aldı.

AZİZ YILDIRIM'I KIZDIRAN TEZAHÜRAT

Seçim sonuçlarını stattan takip eden Hakan Safi destekçileri, Aziz Yıldırım aleyhine tezahüratlarda bulundu. Daha önceki genel kurula göndermede bulunan Hakan Safi destekçileri, "Otoparktan kaçanlar parmak kaldırsın" tezahüratında bulundu.

"HER YER AZİZ HER YER YILDIRIM"

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Aziz Yıldırım, Hakan Safi destekçilerinin bulunduğu tarafa dönerek tepki gösterdi. Yıldırım destekçileri de "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarına başladı.

LİSTELER

Aziz Yıldırım

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

Hakan Safi

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.