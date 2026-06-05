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Halk TV Yazarlar Mehmet Akif Cenkci 72 ay taksit müjdesi mi, tecil faizi sürprizi mi?
Mehmet Akif Cenkci

72 ay taksit müjdesi mi, tecil faizi sürprizi mi?

4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girdi. Kanun, vergi mevzuatından kurumlar vergisine, yurt dışı kazanç istisnalarından varlık barışına, Ar-Ge desteklerinden İstanbul Finans Merkezi düzenlemelerine kadar birçok farklı alanda değişiklik içeriyor.

Düzenlemeler arasında veraset ve intikal vergisine ilişkin yeni hükümler, yurt dışından elde edilen bazı kazançlara yönelik istisnalar, nitelikli hizmet merkezlerine ilişkin düzenlemeler, transit ticaret kazançları için vergi indirimleri, üretim faaliyetlerine yönelik kurumlar vergisi uygulamaları, varlık barışı düzenlemesi ve teknogirişim destekleri yer alıyor.

Ancak kanunun en çok konuşulan maddesi kuşkusuz kamu alacaklarının tahsiline ilişkin yapılan değişiklik oldu.

Çünkü milyonlarca vatandaşın, küçük esnafın, KOBİ'nin, Bağ-Kur'lunun ve prim borçlusunun gündeminde bugün yatırım teşviklerinden çok biriken borçlar bulunuyor.

Kanunun birinci maddesiyle kamu alacaklarında uygulanan tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil limiti ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

İlk bakışta bu düzenleme önemli bir kolaylık gibi görünebilir. Ancak meselenin özü, taksit sayısının artmasından çok borcun nasıl hesaplanacağı ve toplam yükün ne kadar büyüyeceği noktasında düğümleniyor. Çünkü ortada bir borç affı yok. Borçların ana parasında bir indirim yok.
Gecikme zamlarını ortadan kaldıran bir düzenleme de bulunmuyor. Tam tersine mevcut sistemde vatandaşın karşısına çıkan borç; anapara, gecikme zammı ve buna bağlı mali yüklerden oluşuyor. Tecil uygulaması devreye girdiğinde ise ayrıca tecil faizinin de hesaba dahil edilmesi söz konusu oluyor. İşte tartışılması gereken asıl konu da budur.

Bugün kamuoyuna yansıyan başlık "72 aya kadar taksit imkânı" olarak sunuluyor. Ancak vatandaşın ve esnafın cebinden bakıldığında sorulması gereken soru farklı:

Borç gerçekten hafifliyor mu, yoksa sadece daha uzun bir zaman dilimine mi yayılıyor?

Çünkü ekonomik sıkıntı yaşayan bir esnafın temel problemi çoğu zaman taksit sayısının az olması değildir.

Sorun; artan maliyetlerdir.
Sorun; daralan piyasalardır.
Sorun; ödenmekte zorlanılan vergi ve prim yükleridir.
Sorun; her geçen gün ağırlaşan finansman koşullarıdır.

Bugün birçok küçük işletme ayakta kalma mücadelesi verirken, birçok vatandaş da vergi ve sosyal güvenlik borçlarını nasıl kapatacağını hesaplıyor.

Bu nedenle sadece vadenin uzatılması tek başına bir rahatlama olarak görülmeyebilir.

Özellikle kamu borçlarının mevcut yapısı dikkate alındığında, ödeme süresi uzadıkça toplam maliyetin de artabileceği yönündeki endişeler oldukça güçlüdür.

Elbette uygulamanın tüm ayrıntıları henüz netleşmiş değil.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde yayımlayacağı genelgeler, düzenlemenin kapsamını ve uygulama esaslarını daha net ortaya koyacaktır.

Mevcut taksitlendirmesi bulunanların durumunun ne olacağı, daha önce haklarını kaybetmiş olanların bu imkândan yararlanıp yararlanamayacağı ve uygulamanın hangi borç türlerini kapsayacağı da bu süreçte açıklığa kavuşacaktır.

Ancak bugünden görülen tabloya bakıldığında net olan bir gerçek var:

Vatandaşın beklentisi borcunu daha uzun yıllara yaymak değil, borç yükünü azaltacak bir çözümle karşılaşmaktır.

Esnafın beklentisi yeni maliyet kalemleriyle karşılaşmak değil, işletmesini yeniden ayağa kaldırabilecek şartların oluşmasıdır.

KOBİ'lerin beklentisi borcu geleceğe taşımak değil, üretime ve ticarete daha güçlü şekilde devam edebilmektir.

Devlet alacağını tahsil etmek ister; bu son derece doğaldır.

Ancak ekonomik düzenlemelerin başarısı yalnızca tahsilatın hangi vadede yapılacağıyla ölçülemez.

Asıl başarı, vatandaşın ödeme gücünü artırabilmekte, esnafın yükünü hafifletebilmekte ve ekonomik hayatın çarklarını daha sağlıklı döndürebilmekte yatar.

7582 sayılı Kanun'un uygulama sonuçlarını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.
Fakat bugünden itibaren tartışılan konu bellidir:
72 aylık vade imkânı, borcu ortadan kaldıran bir çözüm değildir.
Vatandaşın ve esnafın cevabını aradığı soru da tam olarak budur: Borç yeniden yapılandırılıyor mu, yoksa mevcut yük yeni faizlerle birlikte daha uzun bir zamana mı yayılıyor?

Faiz Resmi Gazete
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