Kemal Bey Devlet Bey gibi olmak istiyor!

Bu ne demek diyeceksiniz?..

İzah edeyim; Kemal Bey de (AKP Genel Başkanı’nın tabiriyle Bay Kemal) Devlet Bahçeli gibi ölene kadar CHP’nin başında kalmak istiyor…

Devlet Bey’in yaptığı gibi…

Geçmiş yıllarda söylediklerini yalayıp yutup, koltuğunu korumak için iktidar partisi ne derse onu yapmaya niyetli. CHP’nin yüzde 10’lara, yüzde 5’lere düşmesinin önemi yok. Yeter ki genel başkan kalsın…

Bunun için ne yapılması gerektiğini öğrendi…

Bir: kendine bağlı sözünden çıkmayan yönetim kadrosu kuracaksın.

İKİ: Kurduğun yönetim kadrosu delegelere hakim olacak. O delegelerin her türlü ihtiyaçları sağlanacak. Devletin imkanlarından yararlanacaklar. Küçük partinin delegesi de olsalar kendilerini iktidarın parçası hissedecekler.

Üç: Sisteme karşı çıkan direnen olursa yargı yoluyla saf dışı edilecek.

Dört: CHP de Bahçeli’nin MHP’si gibi lider partisine daha doğrusu kişi partisine dönüşecek…

Bahçeli’nin siyasi serüvenine bakın. Türkeş vefat edince 1997 yılının temmuz ayında MHP’nin başına geçti. MHP 1999 yılanda yapılan seçimlerde yüzde 18’lik oy oranıyla sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Devlet Bey başbakan yardımcısı oldu…

1999 yılında iki büyük deprem oldu. Gölcük ve Düzce. 74 bin kişi hayatını kaybetti. Sanayinin kalbi vuruldu. Deprem de tetikledi finans krizi çıktı. 2021 yılında yer yerinden oynadı…

Kemal Derviş ile IMF ikilisi Türkiye’yi düzlüğe çıkarmıştı ki Devlet Bey bir gün ansızın seçim istedi. MHP yüzde 8’ le baraj altında kaldı… Sıfır çekti…

Bahçeli’ye bir şey oldu mu?

Hesap soran çıktı mı?

Ülkücü camiada iktidardaydık muhalefet bile olamadık diyen oldu mu?

Yoo…

Bahçeli istifa ediyormuş gibi yaptı geri döndü koltuğunu korudu…

Başka örnek… 2015 yılının haziran ayında yapılan seçimlerde Bahçeli’nin MHP’si yüzde 16,3 oy oranın yakaladı, 80 milletvekili çıkardı. Bahçeli seçim gecesi hükümet ortağı olmayacaklarını ilan ederek Erdoğan’a geniş siyasi alan sağladı. Topu istediğin gibi koştur, istediğin gibi oyna mesajı verdi…

Erdoğan’a oyunu istediği gibi oynadı. Haziran’da iktidardan düşen AKP kasımda yeniden tek başına iktidar oldu. Oyu yüzde 40’tan yüzde 49 5 çıktı.

MHP ne oldu derseniz?

Haziran ayında 80 milletvekili vardı Kasım ayında 40 milletvekiline düştü…

Yani yüzde 50 küçüldü…

Devlet Bey’e bir şey oldu mu?

Hesap soran itiraz eden çıktı mı?

İktidar olacaktık küçük parti olduk diye kafa tutan oldu mu?

Yoo…

(Acil parantez. İtiraz edenler partiden kovuldu. İyi Parti’yi kurdular. Yoo demem MHP’de kalanlar için. Parantezi hemen kapatıyorum.)

Devlet Bey koltuğunu korudu. Koltuğunu daha da sağlamlaştırmak, ömür boyu kılmak için Türkiye’yi demokrasiden otokrasiye geçirdi. Tek adam rejiminin mimarı oldu…

Kemal Bey’in de yolu bu…

O da Devlet Bey gibi olmak istiyor…

CHP küçülse de yolundan sapsa da dün söylediğini bugün inkar etse de dün karşı çıktıklarını bugün savunsa da siyasi ahlakı ayaklar altına alsa da fark etmez…

O da Devlet Bey gibi artık sadece koltuğunu düşünüyor…

Bu uğurda iktidar partisine her türlü tavizi vermeye hazır. Devlet Bey gibi…

Hatırlayın. Devlet Bey yıllarca başkanlık sistemi Türkiye’nin felaketi olur, ekonomi çöker, kriz kapımızdan eksik olmaz demişti. Koltuğunu korumak için Türkiye’nin felaketi olur dediği rejimin mimarı oldu…

Sorum size…

İktidar medyasının büyük devlet adamı diye öve öve bitiremediği Devlet Bey’in yıllar önce ‘başkanlık sistemi felaketimiz olur’ tespiti gerçek oldu mu?