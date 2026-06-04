Sünni Cumhurbaşkanı Alevi ve Kürt yardımcıları

Oyunun daha büyük olduğu, planın çok kapsamlı yapıldığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor…

Oyun daha büyük derken şunu kastediyorum.

Tedbirli mutlak butlan kararı CHP’yi bölmekle sınırlı değil, Anayasa değişikliğini de kapsıyor.

Anayasa değişikliği ise sadece Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için yapılmayacak; rejim başka bir formata geçecek!..

Tek adam rejiminin ayakta kalması için iki yanına koltuk değneği monte edilecek…

Bu nasıl olacak derseniz?

Nasıl olacağını aylar önce Bahçeli açıklamıştı. Cumhurbaşkanı’nın Alevi ve Kürt yardımcıları olsun demişti…

Herhalde laf olsun diye söylemedi!..

Gidişat bu yönde…

Anayasa değiştirilecek Cumhurbaşkanı’nın Alevi ve Kürt yardımcısı olması Anayasal zorunluluk haline gelecek sonra genişletilmiş Cumhur İttifakı sahaya çıkacak…

Seçime gidecek...

Belki de seçime bile gitmeden yeni düzeni tek adam rejimine ekleyecekler; bilemiyorum…

Biz yine her halükarda seçime gidecekleri varsayımı üzerinden yola çıkalım.

AKP/MHP/CHP (Bay Kemal partisi) DEM/ Hüdapar ittifak yaparak seçime katılacaktır…

Cumhur İttifakı’na iki yeni üye daha katılacak…

CHP ve DEM…

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan olacak… Alevi yardımcısı şimdiden belli: Kemal Kılıçdaroğlu… Kürt yardımcısını Öcalan belirleyecek.

Uçuk, abartılı bir senaryo gibi gelebilir ama değil; hazırlık yapılıyor.

Çünkü, Erdoğan’ın başka türlü iktidarını sürdürme şansı yok.

Soru şu; bu yapılanmaya Bay Kemal’in partisi ile DEM razı olur mu?

Sizi 9/10 yıl önceye götüreyim… Akşener MHP’yi olağanüstü kurultaya götürüyordu. Gerekli delege desteğini sağlamıştı. İktidara yakın hakim devreye girdi, hukuk zorlandı demeyeceğim çünkü hukuk yok sayıldı. Bahçeli koltuğunu korudu…

O gün bugündür Erdoğan’ın ruh ikizi…

CHP Genel Başkanlığı koltuğu da benzer bir operasyonla Özgür Özel’in altından çekilerek tepsi içinde Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

O da bundan böyle Erdoğan’ın ruh ikizidir…

Gelelim DEM’e…

DEM karşı çıkar mı?

Öcalan özgürlüğü karşılığında her türlü desteği vereceği için direnemez. Hem Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı formülü bile başlı başına yeterli. Büyük kazanım…

Seçmenlerini ikna etmek için yeterli gerekçe…

Şimdi gelelim asıl meseleye…. Bu sistemin kurulması için Anayasa değişikliği gerekir. Referandumla olmaz. Referandum riskli. Geçmeme ihtimali çok yüksek.

O halde 400 oyla Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi gerekir…

400 oyu bulabilirler mi?

Bakalım… AKP 275, DEM 56, MHP 47, Hüdapar 4, DBP 2, DSP 1 milletvekilliğine sahip.9 bağımsız vekil var, üçü MHP’den ihraç ama MHP’den kopmuş değiller…

Toplayalım. 388 ediyor. Meclis Başkanını düşersek 400 bulmaları için 12 milletvekiline ihtiyaçları var…

Hadi fireleri de hesaplayalım 20 milletvekiline ihtiyaç var diyelim…

Bay Kemal’i mahkeme kararıyla CHP’nin başına neden getirdikleri belli olmuyor mu?

İktidar medyasının Bay Kemal’i yere göğe koyamamasının nedeni belli değil mi?

Hedef: 400 oyla Anayasa…

Hedef: AKP/MHP/CHP/DEM/DSP/Hüdapar’dan oluşacak iç cephe...