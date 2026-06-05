Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan AKP köşeye sıkıştı!
Mehmet Tezkan

AKP köşeye sıkıştı!

Herkes CHP bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor diyor ama!..
Herkes CHP’deki kavga seçime kadar bitmez diyor ama!..
Herkes CHP tarihinin en zor döneminde diyor ama!..
Herkes CHP kendine çıkış yolu arıyor, köşeye sıkıştı diyor ama!..
Aslında köşeye sıkışan AKP, kafası karışık olan AKP, zor günler yaşayacak olan AKP…
Neden mi?
İzah edeyim…
Yargı kararıyla Özgür Özel’in koltuğunu altından çekip aldılar, Kılıçdaroğlu’nu oturttular. AKP Genel Başkanı da AKP sözcüsü de biz bu işin dışındayız dese de cümle alem biliyor ki işin içindeler…
Hep söylüyorum her fırsatta altını çiziyorum. Erdoğan hile yapmıyor, kaçak oynamıyor… Dürüstçe söylemedi mi? 13 Nisan’da ana muhalefetin değişeceğini ilan etmedi mi? Türkiye’ye yakışan ana muhalefet derken kendileriyle uyumlu muhalefeti kastediyordu…
Bay bay Kemal dediği Bay Kemal’i Kemal Bey yapıp genel başkanlık makamı verdi. Böylece CHP’yi uyumlu/yarı uydu hale getirdi.
İyi de Özgür Özel ne olacak?
Sesini kesmiyor, boynunu bükük oturmuyor, meydanlardan inmiyor, sokaklardan çıkmıyor, hakkının arayanın yanından ayrılmıyor…
Bu Özgür’ü ne yapmalı?
AKP yönetiminin daha doğrusu Erdoğan’ın karar veremediği mesele bu. Köşeye sıkıştı demem bundan…
Özgür Özel CHP’ de kalsa mücadeleyi sürdürse delege baskısıyla, milletvekili baskısıyla, seçmen baskısıyla, Kılıçdaroğlu da AKP de pes edebilir. Yargı onay verebilir Özgür Özel büyük zafer kazanmış lider türküleriyle CHP’nin başına dönebilir…
Bu sadece AKP’nin yenilgisi olmaz. Kurgulamak istedikleri rejimin hayata geçirilmesini engeller. (Okumayana not. Dünkü yazımda açıkladım. İsteyen bakabilir. Arzuladıkları şu: AKP/MHP/CHP (Bay Kemal partisi) DEM/Hüdapar’dan oluşacak Cumhur ittifakı. Sünni Cumhurbaşkanı, Alevi ve Kürt yardımcıları)
Özgür Özel’i CHP’den elini ayağını keserlerse mecburen parti kurar. Ama anketler şimdiden yüzde 36 ibresini gösteriyor. Bu da iktidarın işine gelmez…
Özgür Beyin dokunulmazlığını kaldırıp siyasi yasak getirerek hapse atarlarsa!.. O da büyük risk!.. Türkiye’nin ne tür kargaşaya gireceğini kimse tahmin edemez. Orantısız güç kullanarak toplanmak. bir araya gelmek tepki göstermek engellense bile. Hatta olağanüstü hal ilan edilerek toplum zapt-ı rap altına alınsa bile sandık iktidarı gömebilir…
Özel-İmamoğlu ikilisinin işaret ettiği aday seçimi fark atarak kazanabilir…
Eee o halde AKP ne yapacak?
Saray danışmanları kara kara düşünüyor mudur, siyasi mühendisliklerine bir halka eklemişler midir?
Sarılacakları tek formül MHP/AKP/CHP/DEM/DSP/DBP/Hüdapar ve Gelecek ve DEVA’ dan geçecek milletvekilleriyle Cumhur İttifakı’nı büyütmek iç cepheyi güçlendirdik kampanyasıyla meydana çıkmak…
Tutar mı?
Zannetmiyorum…
Saray’ın siyaset mühendislerinin işi zor. Çünkü AKP köşeye sıkıştı!..

AKP CHP
Yazarlar
Diğer Yazıları
Sünni Cumhurbaşkanı Alevi ve Kürt yardımcıları

Oyunun daha büyük olduğu, planın çok kapsamlı yapıldığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor… Oyun daha büyük derken şunu kastediyorum. Tedbirli mutlak butlan kararı CHP’yi bölmekle sınırlı değil, Anayasa...
Alışacaksınız!

Türkiye terörle 1984 yılında PKK saldırısıyla tanıştı. Daha önce anarşi vardı. Daha doğrusu anarşi deniliyordu. 1990’lı yıllarda PKK dallandı budaklandı. Çatışmalar öyle boyuta ulaştı ki Güneydoğu...
İktidar muradına erdi

Cumartesi günü Ankara’ya tepeden bakan veya helikopterle kentin üzerinde bir tur atan ne demek istediğimi anlayacaktır…CHP binasının bahçesinde atanmış genel başkan Kılıçdaroğlu’nun taraftarları...
Bay Kemal bayramı

İşçinin, asgari ücretlinin bayram yapacak hali yok…Günde bir öğünle yetinen öğrencilerin de bayram yapacak durumu yok…Çiftçinin hali ortada… Gırtlağına kadar borç batağında. Bayramı yaşayacak...
Baskın seçim olmaz

Bu kadar sert siyasi atmosferde, öfke patlaması yaşanırken, muhalefet mobilize olmuşken, iktidarı değiştirmeye konsantreyken, toplumsal muhalefetin tansiyonu damarları çatlayacak düzeye...
Demokrasi butlan oldu

Olan biteni bir kez daha anlatmama gerek yok herhalde. Her şey ortada. Ne yapılmak istendiğini, iktidarın muradının ne olduğunu MHP Lideri Bahçeli 15 gün önce açıklamıştı; ‘CHP'nin içinin...
Bay Kemal partisi!

İktidar amacı belliydi; CHP’yi Bay Kemal partisi yapmak…Yani kontrollü muhalefet, eylemsiz muhalefet, söz dinleyen muhalefet. İktidar kanadının mutlak butlan ile CHP’yi Kılıçdaroğlu’na teslim etmek...
Bahçeli’nin Erdoğan’a mektubu

15 gün kadar oluyor. MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında öfke patlaması yaşamıştı. Öcalan’a yönelik talep ve sözleri nedeniyle eleştiren milliyetçi/ülkücü camiaya verip...
İktidarın güç gösterisi!

Başlığı okuyanlar iktidar en güçlü dönemini yaşıyor, ne isterse yapıyor, yapabiliyor; güç gösterisine ihtiyacı mı var diyebilir…Ama var…Çünkü iktidar çok güçlü gözükse de aslında çok güçlü değil....
CHP'ye 'Mutlak Butlan'ın alt yapısı!

Halk TV ekranında dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar yolda, markette, metroda, metrobüste gördükçe sıkıştırıyor…Neler oluyor diyorlar…Bu işin sonu nereye varacak diyorlar….'CHP...
Muhalefetsiz Türkiye!

Geçen yıl yaza girerken Erdoğan’ın hayali muhalefetsiz Türkiye başlıklı bir yazı kaleme almıştım.Haklı olduğum, doğru tespit yaptığım ortaya çıktı. O gün bugündür CHP’ye yönelik operasyonları hız...
Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun

TÜİK Başkanı atıldı. Çok makbul yönetici miydi?Hayır…2022 yılından beri görevdeymiş… Geçmişi pırıl pırıl.. Eğitimi on numara. TÜİK Başkanlığı görevini hak etmiş mi?Evet..Ama maalesef, 2022 yılında...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro