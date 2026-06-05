AKP köşeye sıkıştı!

Herkes CHP bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor diyor ama!..

Herkes CHP’deki kavga seçime kadar bitmez diyor ama!..

Herkes CHP tarihinin en zor döneminde diyor ama!..

Herkes CHP kendine çıkış yolu arıyor, köşeye sıkıştı diyor ama!..

Aslında köşeye sıkışan AKP, kafası karışık olan AKP, zor günler yaşayacak olan AKP…

Neden mi?

İzah edeyim…

Yargı kararıyla Özgür Özel’in koltuğunu altından çekip aldılar, Kılıçdaroğlu’nu oturttular. AKP Genel Başkanı da AKP sözcüsü de biz bu işin dışındayız dese de cümle alem biliyor ki işin içindeler…

Hep söylüyorum her fırsatta altını çiziyorum. Erdoğan hile yapmıyor, kaçak oynamıyor… Dürüstçe söylemedi mi? 13 Nisan’da ana muhalefetin değişeceğini ilan etmedi mi? Türkiye’ye yakışan ana muhalefet derken kendileriyle uyumlu muhalefeti kastediyordu…

Bay bay Kemal dediği Bay Kemal’i Kemal Bey yapıp genel başkanlık makamı verdi. Böylece CHP’yi uyumlu/yarı uydu hale getirdi.

İyi de Özgür Özel ne olacak?

Sesini kesmiyor, boynunu bükük oturmuyor, meydanlardan inmiyor, sokaklardan çıkmıyor, hakkının arayanın yanından ayrılmıyor…

Bu Özgür’ü ne yapmalı?

AKP yönetiminin daha doğrusu Erdoğan’ın karar veremediği mesele bu. Köşeye sıkıştı demem bundan…

Özgür Özel CHP’ de kalsa mücadeleyi sürdürse delege baskısıyla, milletvekili baskısıyla, seçmen baskısıyla, Kılıçdaroğlu da AKP de pes edebilir. Yargı onay verebilir Özgür Özel büyük zafer kazanmış lider türküleriyle CHP’nin başına dönebilir…

Bu sadece AKP’nin yenilgisi olmaz. Kurgulamak istedikleri rejimin hayata geçirilmesini engeller. (Okumayana not. Dünkü yazımda açıkladım. İsteyen bakabilir. Arzuladıkları şu: AKP/MHP/CHP (Bay Kemal partisi) DEM/Hüdapar’dan oluşacak Cumhur ittifakı. Sünni Cumhurbaşkanı, Alevi ve Kürt yardımcıları)

Özgür Özel’i CHP’den elini ayağını keserlerse mecburen parti kurar. Ama anketler şimdiden yüzde 36 ibresini gösteriyor. Bu da iktidarın işine gelmez…

Özgür Beyin dokunulmazlığını kaldırıp siyasi yasak getirerek hapse atarlarsa!.. O da büyük risk!.. Türkiye’nin ne tür kargaşaya gireceğini kimse tahmin edemez. Orantısız güç kullanarak toplanmak. bir araya gelmek tepki göstermek engellense bile. Hatta olağanüstü hal ilan edilerek toplum zapt-ı rap altına alınsa bile sandık iktidarı gömebilir…

Özel-İmamoğlu ikilisinin işaret ettiği aday seçimi fark atarak kazanabilir…

Eee o halde AKP ne yapacak?

Saray danışmanları kara kara düşünüyor mudur, siyasi mühendisliklerine bir halka eklemişler midir?

Sarılacakları tek formül MHP/AKP/CHP/DEM/DSP/DBP/Hüdapar ve Gelecek ve DEVA’ dan geçecek milletvekilleriyle Cumhur İttifakı’nı büyütmek iç cepheyi güçlendirdik kampanyasıyla meydana çıkmak…

Tutar mı?

Zannetmiyorum…

Saray’ın siyaset mühendislerinin işi zor. Çünkü AKP köşeye sıkıştı!..