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Halk TV Yazarlar Gürel Yurttaş Milli maç nasıl açık kanaldan yayınlanmaz: Rezalet değil de nedir bu?
Gürel Yurttaş

Milli maç nasıl açık kanaldan yayınlanmaz: Rezalet değil de nedir bu?

Hani karar alınmıştı! Hani milli maçlar açık kanallardan yayınlanacaktı!
Ne oldu?
Bu karar sadece futbol takımı için mi alındı?
Diğer branşlar ayrı mı?
Türkiye'nin gururu olan, büyük coşkuya yol açan, gözbebeğimiz Filenin Sultanları bu ülkenin milli takım değil mi?
Neden TRT'den yayınlanmıyor?
Neymiş efendim Türkiye Voleybol Federasyonu o kanalla anlaşma yapmış!
Yani nedeni para mı?
Milli mesele bu! Parayla ölçülür mü? Türkiye Voleybol Federasyonu'nun o paraya ihtiyacı mı var?
Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçına bu akşam çıkacak.
Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları ülkemizden binlerce kilometre uzakta yapılacak.
Maç Brezilya'da. Yani gitmek istesen gidemezsin!
Ne yapacaksın! Televizyondan izleyeceksin! Ama paran varsa... Yoksa yok!
Rezalet değil de nedir bu?

Milli maç nasıl açık kanaldan yayınlanmaz: Rezalet değil de nedir bu? - Resim : 1
Bu akşamki Dominik maçı öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli diyor ki;
"Son 2 yıldır bu şekilde ilerliyoruz. VNL'de biraz risk alıyorum. Çünkü sezonun asıl hedefi bu yaz Avrupa Şampiyonası.
Bu yüzden bunun kolay olmadığını biliyorum ama bence bu genç oyunculara deneyim kazandırmak ve onların da kendilerini gösterebilmesi için doğru an. Onlara gerçekten çok güveniyorum.
Herkesin bizi takip etmesini ve bizi desteklemesini istiyorum çünkü buna ihtiyacımız var."
Takip etmek istiyor elbette milyonlar. Zaten destekliyorlar.
Ama takip edemeyecekler ne yazık ki; çünkü izleyemeyecekler.
Bunun sorumlusu kim? Türk halkına bunu yapan kim?
Bakın... Yazdım, yine tekrar ediyorum. İlk maçın başlamasına saatler kaldı ama... Çözülmeyecek bir kriz değil bu! Hemen halledilebilir.
Açın millilerimizi Türkiye'ye.
Kırın şifreleri.
Milli takımımızı halkımızdan kaçırmayın. Yoksa tarihe milli takımı Türkiye'ye izletmeyen sorumlular olarak geçeceksiniz!

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