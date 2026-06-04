Eğitimde her çocuğa yer var mı? Nöroçeşitlilik ve okullardaki gerçekler

Eğitim, hepimizin eşit haklarla buluşabildiği bir yer olduğunda gerçek anlamına kavuşacaktır.

Bu hafta, yüz binlerce öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Araştırmacı-yazar ve otistik bir kız çocuğu velisi Aziz Gülhan ile otizm, DEHB, disleksi ve Down sendromu gibi nöroçeşitliliğe sahip öğrencilerin sahada karşılaştığı sorunları ve kapsayıcı eğitim için atılması gereken adımları konuştuk.

Aziz Bey, son dönemde eğitimde sıkça duyduğumuz bir kavram var: "Nöroçeşitlilik". Bu kavram tam olarak nedir, kimleri kapsar ve çocukların gelişimine bakışımızı nasıl değiştirmeli?

Şahin Bey, en basit tanımıyla nöroçeşitlilik; insan beyninin çalışma şekli, sosyallik, öğrenme ve dikkat gibi farklılıkların birer "eksiklik" değil, insanlığın doğal birer zenginliği ve biyolojik bir gerçekliği olduğunu söyleyen bir yaklaşımdır. Nasıl ki hepimizin parmak izi, göz rengi, avuç içi çizgileri eş değilse, dünyayı algılama ve bilgiyi işleme biçimimiz de farklıdır.

Bu şemsiyenin altında kimler var? Otizm, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), Down sendromu, disleksi ve diskalkuli gibi özgül öğrenme farklılıkları ve benzeri, insan zihninin farklı ve kendine has gelişim gösterdiği tüm durumlar nöroçeşitlilik kapsamına girer. Maalesef eğitim sistemimiz tarihsel olarak tek bir "doğru" öğrenme ve davranış biçimi üzerine kurulmuş. Ancak nöroçeşitlilik bize şunu söylüyor: Her çocuğun zihni, dünyayı farklı bir renk paletiyle algılar. Eğer biz sadece tek bir rengin "normal" olduğunu savunursak, diğer tüm renkleri sistemin dışına itmiş oluruz. “Nöroçeşitlilik kavramı”, çocukları sistemin katı kalıplarına sığdırmaya çalışmak yerine, sistemin çocukların farklılıklarını kucaklayacak kadar kapsayıcı olması gerektiğini hatırlatan oldukça insani ve hak temelli bir bakış açısıdır.

Peki nöroçeşitliler mevcut sistemde nasıl bir eğitim sürecine tabi tutuluyor? Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki genel işleyişi, yani o çok duyduğumuz "kaynaştırma eğitimi" pratiği nasıl işliyor?

Genel olarak süreç yasal olarak şöyle ilerliyor: Bir çocuğun farklı bir öğrenme veya gelişim ritmi olduğu fark edildiğinde, aileler RAM’lara (Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) yönlendiriliyor. Burada yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda çocuk için en uygun eğitim ortamına karar veriliyor. Türkiye'de en yaygın model, "Kaynaştırma/Bütünleştirme" yoluyla eğitimdir. Yani nöroçeşitli çocuk, akranlarıyla birlikte genel eğitim sınıflarında eğitim görür. Bu sınıflarda nöroçeşitli için BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) adı verilen, onun hızına ve ihtiyacına göre esnetilmiş özel bir müfredat hazırlanması gerekir. Eğer çocuğun akranlarıyla aynı sınıfta bulunması gelişimsel olarak mümkün değilse, okul bünyesindeki "Özel Eğitim Sınıfları" tercih edilir.

Yani kâğıt üzerinde, yönetmeliklerde her şey çok nizami gibi görünüyor. Devlet her çocuğun eğitim hakkını koruduğunu söylüyor. Ancak sorun tam olarak burada, teorinin pratiğe dönüştüğü o okul kapısında başlıyor.

Tam bu noktada sahaya, okullarımıza bakalım. Nöroçeşitli öğrenciler ve öğrencilerin aileleri okul kapısından girdiklerinde pratikte en çok hangi somut sorunlarla karşılaşıyorlar?

Sahada durum maalesef yönetmeliklerin, eylem planlarının, süslü sözlerin vadettiğinden çok farklı. En büyük yapısal sorunlarımızdan biri öğretmen istikrarsızlığı. Kadrolu öğretmen açığı nedeniyle nöroçeşitli çocuklarımız çok sık öğretmen değiştirmek zorunda kalıyor. Oysa nöroçeşitliler açısından en kritik şey "güven ilişkisi" ve "rutin"dir. Sürekli değişen bir öğretmen düzeni çocukların eğitiminde duraksamalara yol açıyor.

Buna bir de özel eğitim sınıflarının fiziksel yetersizliklerini ekleyin. Çoğu okulda bu sınıflar, "gözden uzak" görülen, bodrum katlarında, ışık almayan, havalandırması veya oyun alanı yetersiz yerlerde konumlanıyor. Çocuk daha ilk adımda, okulun fiziki yapısı içinde bile ötekileştirildiğini hissediyor. Bahçede oyun dışı bırakılıyor, akran zorbalığına maruz kalabiliyor veya sınıf içinde sadece "kayıt üstünde bir öğrenci" olarak görünmez kılınıyor.

Daha da somut bir örnek vereyim, Şahin Bey: Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi sınav kılavuzlarını inceleyin; örneğin MEB Bursluluk Sınavı Kılavuzu’nu ele alalım. Sistem nöroçeşitli çocuklara en fazla ne sunuyor, biliyor musunuz? Sadece 20 dakikalık bir ek süre. Oysa ek süre verilse bile, o katı ve standart sınav ortamının kendisi nöroçeşitli bir çocuk için zaten aşılması güç bir duyusal ve zihinsel bariyerdir. Bu durum, bursluluk gibi aslında sosyal adaleti ve dezavantajlı çocukları desteklemeyi hedefleyen bir mekanizmanın, tamamen “tipik” öğrenciler esas alınarak tasarlandığının en açık ispatıdır. Kısacası, sistem optik formların, standart sınavların, test sorularının o dar sınırlarına sığdıramadığı nöroçeşitlileri, daha en başta söz konusu yaşamsal desteklerin tamamen dışına çıkarıyor. İşte sahadaki en büyük tıkanıklık, bu tasarımsal ve bürokratik dışlamadır.

Bu süreçte sizin gibi velilerin durumu hakkında ne söylersiniz? Çocuklara yardımcı olabilecek destek personeli var mı okullarımızda?

Velilerin en büyük hayal kırıklığı, en temel anayasal hak olan "eğitim hakkı" için okul yönetimlerine karşı sürekli bir "ikna etme" mücadelesi vermek zorunda kalmaları. Bir veli, okul idaresiyle çocuğunun eğitimi ile ilgili yapılabilecek hususları konuşmak isterken, kendini sürekli "Çocuğumun bu okulda var olma hakkı var" diye savunurken buluyor. "Sınıfın, okulun, dersin düzeni bozulur mu?", "Diğer tipik öğrencilerin velileri ne der?" gibi kaygılarla karşı karşıya bırakılmak aileleri yıpratıyor.

Burada bir de “kolaylaştırıcı kişi” meselesi var, daha çok “yardımcı öğretmen”, “destek abisi/ablası” diye de biliniyor eğitim çevrelerinde. Bir çocuğun standart bir sınıfta var olabilmesi için ihtiyaç duyduğu bu köprü aktör, sistem tarafından hâlâ bir lüks gibi görülüyor. Bu desteğin sağlanması tamamen velinin maddi imkânlarına terk edilmiş durumda. Mevzuata göre kolaylaştırıcı kişilerin sınıfa acil durumlar dışında girmesi de zaten mümkün değil, temel olarak desteği sınıfın dışında vermek durumundalar.

Mevzuat aynen şöyle diyor: “Kolaylaştırıcı kişinin tüm maaş, SGK işlemleri, özlük hakları vb. hususlar çocuğun velisi/vasisi sorumluluğundadır.”

Parası olan veli kolaylaştırıcı tutabiliyor, imkânı olmayan çocuk ise sınıfta yalnız kalabiliyor ya da sistemin dışına itiliyor. Üstelik okul kapıları kapandığında, yaz aylarında nöroçeşitliler tamamen unutuluyor. Eğitim duruyor, rutinler bozuluyor ve nöroçeşitli çocuklar evdeki dört duvar arasına mahkûm ediliyor. Oysa eğitim, yazın da çocukların sosyal becerilerini destekleyen bir şekilde kesintisiz olarak devam edebilmelidir.

Siz her şeye rağmen "Başka Bir Şey" demeye ve alternatif yollar aramaya devam ediyorsunuz. Daha kapsayıcı, adil bir eğitim ortamı için yapısal olarak ilk adım ne olmalı?

Şahin Bey, asıl mesele hiçbir zaman sadece yönetmelik ya da mevzuat eksikliği olmadı. Kâğıt üstündeki kuralları bir günde değiştirebilirsiniz ama asıl değiştirmemiz gereken şey, nöroçeşitlilere olan bakış açımız ve yaklaşımdır. Okullarda ve hayatın her alanında; sağlamcılığı reddeden, normal gelişim biçimlerini merkeze almayan yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var.

Nöroçeşitli çocukları, sınıflarda veya eğitimin içindeki herhangi bir alanda "idare edilmesi gerekenler" gibi görmekten vazgeçmeliyiz. Yani "orada bir köşede dursun, günü tamamlasın" mantığı kapsayıcılık değil, açık bir ayrımcılıktır. Eğitim politikalarını en üst düzeyde yönetenlerden yerel idarecilere, okul yönetimlerinden öğretmenlere ve diğer velilere kadar herkesin eşitlikçi ve tam kapsayıcı anlayışı özümsemesi ve bunu pratiğe dökmesi gerekmektedir.

Öngördüğüm eğitim mekânı; erişilebilir mimari yapısından ders içeriklerine, değerlendirme yöntemlerinden sosyal alanlara, spor saatlerinden okul dışı etkinliklere kadar her çocuğun birer özne olarak kabul edildiği, ötekileştirilmediği, acıma nesnesi olmadığı ve eşit haklara sahip olduğu bir yerdir. Kurumsal ve bürokratik sorunları öncelikle sözünü ettiğim hak temelli yaklaşımla çözebiliriz. Eğitim, hepimizin eşit haklarla buluşabildiği bir yer olduğunda gerçek anlamına kavuşacaktır.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...