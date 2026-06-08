Kod adı, Golfo

Engin Polat’ın kuzeni ve koruması Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin tetikçi Serhat Altun ve suç ortakları tutuklandı.

Saldırıyı yönlendiren Daltonlar üyesinin kimliği belirlenemedi.

Yalnızca kod adı biliniyor:

Golfo!

Polat: İki yıldır tehdit ediliyorum

Daltonlar ile Polat çiftinin husumeti iki yıl öncesine dayanıyor. Engin Polat, cinayetten sonra verdiği ifadede, “İki yıldır Daltonlar tarafından tehdit edildiğini, geçmişte bu konuyla ilgili Emniyet’te ifade verdiğini” söyledi.

İşte, bu husumet 3 Haziran günü saat 13.45 sularında kanlı bir saldırıya dönüştü.

İzmir Çeşme’de Polat çiftinin kaldığı Vom Alaçatı Otel önünde pusuya yatan tetikçi Serhat Altun, Engin Polat’ı denk getiremeyince Can Polat’ı vurdu. Dört çocuk babası 37 yaşındaki Polat, hayatını kaybetti.

Seyyar tetikçi

Altun’un hikayesi yeni nesil suç örgütlerindeki tetikçi profiline tıpa tıp benziyor.

23 yaşındaki Altun, geçen nisanda sosyal medyada ‘Golfo’ kod adlı Daltonlar üyesiyle tanıştı. O andan itibaren her adımını ‘Golfo’nun yönlendirmesiyle attı.

13 Nisan’da Konya’da Ahmet K.’yi yaraladı.

Karşılığında 120 bin TL aldı.

Saldırının ardından Adana’ya kaçırıldı.

Bu şehirde saklandıktan sonra “Başka bir hedefimiz daha var” denilerek, iki ay kadar önce İstanbul’a getirildi.

Ataşehir’de hücre evi olarak kullanılan otele yerleştirildi.

Yaşlı bir kişi gelip Altun’a ‘Utaş’ marka otomatik silahı teslim etti.

Sonradan Ali Arıkboğa adlı tetikçi yanına gönderildi.

19 yaşındaki Arıkboğa, ifadesine göre ‘Gırgır’ lakaplı Azat adlı kişinin yönlendirmesiyle Daltonlara katılmış. Diyarbakır’da ‘Muhtar Necat’ adlı kişiyi yaralamış. Diyarbakır dönüşü Esenyurt’ta hücre evinde kalmış, ardından Altun ile aynı otele yerleştirilmiş. Yaralamadan arandığı için Ömer Faruk Çoban adına düzenlenmiş kimlikle otele kaydedilmiş. Taksici İbrahim Halil Calban vasıtasıyla Arıkboğa’ya ‘Thomson’ marka otomatik silah gönderilmiş.

‘Golfo’nun aklında Engin Polat’a yönelik saldırıya iki tetikçiyi göndermek vardı. Arıkboğa motosikleti kullanacak, Altun ise Polat’ı vuracaktı. Ancak motosiklet temin edilemeyince Altun’un tek başına saldırmasına karar verildi.

Arıkboğa, İstanbul’da kaldı.

Altun, otobüse binip İzmir’e gitti.

Bu şehirde Eray Can Yılmaz ile temas kurdu.

Birlikte lojmanda kaldılar.

Gün boyu keşif

Saldırıdan bir gün önce.

Altun, Polatların kaldığı Vom Alaçatı Otel’in çevresinde keşfe gitti. Engin Polat’a ait 34 EP 8008 plakalı aracın otelin çevresinde olup olmadığını kontrol etti.

Yanında silah olmadığı ve Polat’ı görmediği için lojmana döndü.

Ertesi gün.

Altun ve Yılmaz, Vom Alaçatı Otel’e gittiler.

Polat’ın aracının otelin önünde olduğu görünce eylemi yapmaya karar verdiler.

Altun, elindeki turuncu poşetteki silahıyla Polat’ı beklemeye başladı.

Çiftin otelden çıkış hazırlığı yaptığını görerek, ‘Golfo’ya haber verdi.

Golfo, “Can Polat da olsa eylem yap” diye talimat verdi.

Altun, Can Polat’a ateş edip kaçtı.

Kaçarken, içinde üç kovan ve silaha basılı şekilde 21 mermi ile çıkardığı giysilerin olduğu poşeti ağaçlık alana attı.

Taksiye binerek, uzaklaştı.

İzmir’de yakalandı.

Suç ortakları İstanbul’da ele geçirildi.

Dört şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Talimatı ‘Gaddar DLT’ verdi

Polatlara saldırı talimatının ‘Baran Yıkılmaz’ ve ‘Gaddar DLT’ kod adlarını kullanan Mustafa Aktürk tarafından verildiği, ‘Golfo’nun tetikçiyi yönlendirdiği iddia ediliyor.

Aktürk’ün Daltonların liderlerinden Ahmet Mustafa Timo’nun Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye teslimi üzerine Irak Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıyı üstlenen paylaşımlar yaptığı, birçok eylemin tasarlayıcısı olduğu ileri sürülüyor.

‘Golfo’nun kimliği ise belirlenemedi.

Instagram’dan adres bildirdiler

Tetikçi Altun’un telefonundaki incelemelerde, Polatların otelde konakladıkları iki gün boyunca yaptıkları Instagram paylaşımlarını sürekli takip ettiği belirlendi.

Engin Polat da ifadesinde “Vom Alaçatı Otel’de sürekli sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptıklarını ve takip edildiklerini hissetmediğini” söyledi.

Instagram Polatlar için sanal bağımlılık değil, gayet profesyonel bir iş…

Bu mecrada gün boyu bütün özel hayatlarını görgüsüzce teşhir ederken, milyonlarca takipçiye, satın alamayacakları, erişemeyecekleri ve sahip olamayacakları hayatı pazarlıyorlar.

Güzellik ürünlerinin süslediği vitrinlerin arkasında ise kaynağı belirsiz milyonlar el değiştiriyor.

Polatların, servetlerinin ‘sahnesi’ olarak da kullandıkları sosyal medya yeni nesil suç örgütleri için hem eleman temin etme hem de propaganda mecrası. O yüzden, Polatların konakladığı lüks otelin görüntüsü Instagram’da beğenilirken, TikTok’a Daltonların paylaşımı düşüyor. Tetikçiye ait şarjörlerin bulunduğu çantanın üzerine “Enerjiye beraber ses de geldi” deniyor bir paylaşımda. Bir diğerinde ise Daltonların liderinin fotoğrafı üzerine “Nasıl geldi enerji?” diye yazıyor.

Biliyorsunuz, Enerji, Dilan Polat’ın şarkısı…

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başvurusu üzerine dün Dilan Polat’ın Instagram hesabı erişime engellendi.