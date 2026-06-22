Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila CHP'de tarafların tutumu
Fikret Bila

CHP'de tarafların tutumu

YÖN/FİKRET BİLÂ

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in bir araya gelerek ortak bir yol haritası belirlemeleri mümkün olmadı.

İki taraf arasında temas kuran milletvekillerinin girişimlerinden de bir sonuç çıkmadı.

İki tarafın da tutumlarında bir değişiklik yok.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de katıldığı söyleşide partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğini, bu amaçla mahallelerden, ilçelerden başlayarak yeni delege seçimlerini yapacaklarını açıkladı.

Mevcut delegelerin artık delege olmadıklarını söyledi.

Özel tarafı ise mevcut delegelerden imza toplayarak CHP Genel Merkezi’ne olağanüstü kurultayın toplanması talebinde bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu bu başvuruyu dikkate almadı.

Kılıçdaroğlu yeni delegelerle kurultayı toplayacak, genel başkanlığa seçilerek yoluna devam edecek.

Kılıçdaroğlu tüzük değişikliği de yapacaklarını, önseçimi esas kural olarak getireceklerini de duyurdu.

Önümüzdeki süreçte de taraflar arasında bir temas kurulması olasılığı görülmüyor.

Kılıçdaroğlu tarafından Orhan Sarıbal, Özel tarafından Murat Emir arasındaki temas da kesilmiş durumda.

Murat Emir parti içi mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini, kurultayın toplanması için her yolu deneyeceklerini belirtirken, Özel, gerekirse kurultayın toplanması için mahkemeye de başvurabileceklerini söylemişti.

Bu gidiş CHP’de yolların ayrılacağını gösteriyor.

Kılıçdaroğlu yeni delegelerle kurultay toplayıp yoluna devam ederken, Özel tarafının ise bütün yolları denedikten sonra mevcut partilerden birine veya kuracakları yeni partiye geçecekleri anlaşılıyor.

CHP bölünme sürecinde ilerliyor. Kılıçdaroğlu, iptal edilen 38. Kurultay’da delegelere para dağıtıldığından ve delege iradesinin sakatlandığından kuşku duymuyor.

“Para verdiğini söyleyenler var” diyerek kurultayın sakatlandığını söylerken, “para almadım” diyenlerin “verdim” diyenleri mahkemeye vermesini, para almadıklarını böyle kanıtlamaları gerektiğini savunuyor.

Ancak hukuk sistemimizde iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. “Para verdim diyenlerin” kimlere, nasıl para verdiklerini kanıtlamaları gerekir.

Töhmet altında bırakılanların masumiyetlerini kanıtlama yükümlülüğü yoktur.

Ancak “para verdim” diyenlerin bu iddialarını kanıtlamak gibi bir uğraşları da yok.

Sonuç CHP’nin bölünmesi olacak.

CHP’nin bölünmesinin sonuçlarını önümüzdeki seçimlerde göreceğiz.

Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin birinci çıktığına ilişkin anketler yayımlanıyor.

Aynı anketlerde CHP’nin yüzde 5-6 oranında oy aldığı bilgisi paylaşılıyor.

Bu bölünmüşlüğe en çok iktidarın sevineceği açık.

Yeni parti ve CHP’nin iki ayrı adayla cumhurbaşkanlığı seçimine girmeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesi olasılığını artıracak bir durum.

CHP bu sorunu bölünmeden aşabilse ve adaylığının iktidar tarafından engelleneceği anlaşılan Ekrem İmamoğlu yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilân edebilse iktidarın oyunu boşa çıkarılmış olurdu.

Ancak süreç taraflar arasında ortak bir yol çizilmesinin mümkün olmadığını gösterdi.

Bu gidiş, anamuhalefet ve ona umudunu bağlayan milyonlarca seçmen için iyi bir gidiş değil.

Yazarlar
Diğer Yazıları
Kurultay tartışması

Mutlak bulan kararından sonra CHP’de başlayan sorunun partinin en yetkili karar organı olan kurultayda çözüleceği konusunda taraflar görüş birliği içinde. Kuşkusuz çözümün adresi kurultaydır. Ancak...
Öğretmene saygı

YÖN/FİKRET BİLÂÖzel sektör öğretmenleri Ankara’da eylem yaptılar.Özlük haklarının iyileştirilmesini, işe girişte bilimsellikten uzak mülakatın kaldırılmasını talep ettiler.Polis öğretmenlere...
CHP'nin ortak hedefi

YÖN/FİKRET BİLÂÖnümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı taşıyan iktidarın hedefinde CHP var.İktidara doğru yürüyen CHP’yi durdurabilmek için işe belediye başkanlarını tutuklayarak başladı.Anketlerde...
Doğru Karar

YÖN/FİKRET BİLÂCHP Meclis grup toplantısında kavga çıkması, tarafların birbirinin üzerine yürümesi, karşılıklı sloganlar hatta yumruklaşmalar bekleniyordu.Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık...
CHP çözüm üretmeli

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararı CHP’de önemli sorunlar doğurdu.Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel bakanlığa dönmesi, aynı kararla Özgür Özel’in genel başkanlık görevinden ayrılması...
Ortak sorumluluk

CHP’nin 38. Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan sorunlar çözülemedi.Partide “iki başlı” görüntü devam ediyor.Mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık...
Çözümün adresi kurultay

Mutlak butlan kararından sonra CHP’de ortaya çıkan sorunun çözüleceği yer kurultaydır.Kurultaylar siyasi partilerin en yüksek karar organıdır.CHP, karşılaştığı sorunu çözebilmek için en kısa zamanda...
İktidar yürüyüşü kesilmemeli

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararı CHP’de yönetimi değiştirdi.Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilirken, Özgün Özel genel başkanlıktan ayrıldı.Özel, CHP Genel...
CHP'deki sorunun çözümü

YÖN/FİKRET BİLÂİstinaf mahkemesi CHP’nin 38. Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi.Bu karar gereğinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine dönerken, Özgür Özel de genel başkanlık...
Ortak akıl

YÖN/FİKRET BİLÂKurumlar önemli sorunlarla karşılaştıklarında ortak akılla çözüm ararlar.Ortak akıl, çeşitli düşüncelerin toplanması, ortak noktalarının birleştirilmesiyle çözüm yolunu bulmak için...
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede kutlandı.Özellikle gençler ve çocuklar bayramı coşkuyla kutladılar.Akın akın Anıtkabir’i ziyaret ettiler.Atatürk, emperyalist işgale karşı...
19 Mayıs

YÖN/FİKRET BİLÂ Yarın 19 Mayıs…Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktığında hedeflerini çoktan belirmemişti.Yola çıkmadan neler yapacağını...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro