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Fikret Bila

Tarihi sorumluluk

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidarının 24. yılını sürdürürken AK Parti’de önümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı giderek belirgin hale geldi.

Bu kaygıyla, 2024 seçimlerinden birinci olarak çıkan CHP’yi durdurabilmek için belediyeleri hizmet üretemez hale getirmek amacıyla operasyon üzerine operasyon yapmaya başladı.

CHP’li belediye başkanlarının sosyal belediyecilik uygulamalarından memnun olan halkın bu memnuniyetini genel seçimlerde sandığa yansıtmasından çekinen iktidar, CHP’li 24 belediye başkanını tutuklayıp cezaevine gönderdi.

Henüz ortada kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan belediye başkanlarını bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutmak yargısız infazdır.

Seçmenin iradesini yok saymaktır.

Hukukumuzda tutuksuz yargılama esas, tutuklu yargılama istisnadır. Ancak iktidar bu kuralı tersine çevirdi. Tutuklu yargılama esas, tutuksuz yargılama istisna oldu.

İktidar CHP’li belediyelere operasyonları sürdürüyor.

CHP açısından sorun sadece belediye başkanlarının tutuklanmaları değil, ayrıca 38. kurultayı iptal eden mutlak butlan kararı yeni sorunlar da yarattı.

Bu karar CHP’de çok ciddi bir yönetim sorununa yol açtı.

CHP iki başlı hale geldi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de çalışırken, aynı kararla genel başkanlık görevini bırakan Özgür Özel de Grup Başkanı olarak Meclis’te çalışıyor.

İktidara doğru yürüyen CHP bu sorunu kendi içinde henüz çözemedi.

38. kurultayda parayla delege satın alındığı iddiası yargıya taşınmış durumda. Hukukumuzda rüşvet alan da veren de suçludur. Bunu saptamak yargının görevidir. Bu konuda açılmış ceza davası nasıl sonuçlanacak göreceğiz.

Ancak CHP’nin bu süreçte ana muhalefet görevini hakkıyla yerine getirememesi, iktidar yürüyüşünü güçlendirmek yerine parti içi çatışmaya yönelmesi çok yanlış olur.

Parti içi iktidar mücadelesine yoğunlaşmak halkın iktidar değişikliği umudunu söndürür.

İktidarın da istediği budur.

Tablo bu kadar açıkken CHP’nin tarihi sorumluluğu mutlak butlan kararının yol açtığı soruna çözüm bulmaktır.

Aksi takdirde iktidar şansını yitirmenin sorumluluğu ağır olur.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu’na da Özel’e düşen görev partiyi bu süreçten çıkarmak, partiyi bölmeden en kısa zamanda kurultaya götürüp yönetim sorununu çözmektir.

Bunu başaramayıp partiyi iç kavgaya gömmek, böylece halkın iktidar değişikliği umudunu söndürmek tarihe geçecek büyük bir hata olur.

CHP bir an önce iç sorularını çözüme kavuşturup ana muhalefet görevini daha da etkili şekilde sürdürmelidir.

Aklın yolu birdir.

CHP Mutlak butlan
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