Hacıosmanoğlu Kılıçdaroğlu'na sarıldı! Korkutucu planı ortaya çıktı

Türkiye günlerdir 2 ismi konuşuyor:

1-Butlancı Kemal Kılıçdaroğlu.

2-TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

Butlancı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl CHP'nin başına geçtiğini artık sağır sultan da biliyor. CHP Genel Merkezi'ne nasıl girildiğini dünya da izledi televizonlardan. Koltuğa kuruldu, bırakmamak için neler yapıyor.

Bunları herkes gördü.

Biz şimdi dönelim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na.

Tarihin görüp göreceği en kötü TFF Başkanı olan bu kişi, milli takımı eleştirenlere ağır sözler ediyor.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız. Gitmeden evvel neye dayandığı bilinmeyen bilgisiyle final falan oynayacağımızdan bahsediyordu. Milli takım saçma sapan bir şekilde grupta 2 maçta 0 çekerek, üstelik gol bile atamadan Dünya Kupası'na veda etti. Şimdi de eleştirenlere neler neler söylüyor.

Ona göre kimse bir şey diyemez!

Televizyoncular ses edemez!

Yorumcular anlatamaz!

Türk Milli Takımı'nın yıllarca teknik direktörlüğünü yapmış olan Türk futbolunun en önemli isimlerinden Fatih Terim bile (Ki Fatih hocanın sözlerini nasıl yanlış anladığı ya da öyle anlamak istediği belli) konuşamaz.

Yoksa...

Asık suratıyla kurtlar vadisinin Polat Alemdar'ı gibi ayar verir adama!

Paraguay rezaletinden sonra ortadan kaybolan ve yine sanki santrfor oynayacakmış gibi milli takım antrenmanında eşfomanıyla ortaya çıkan Hacıosmanoğlu, o çok sert ses tonuyla korkudan tir tir titretti herkesi!

Diyor ki;

- Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattılarsa, bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaklardır inşallah.

- Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız, aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.

- Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı okuyamıyor diyorlar. Ben yazılanı da okuyabiliyorum, konuşulanı da iyi anlıyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebinde saat saat aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben kalbiyle dili bir olan bir insarım. Arkamda bagajım o yüzden böyle konuşurum. Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Sırtındaki bagajın ağırlığının altında ezilenler, kalbindekini diliyle söyleyemeyenler, eliyle cevap verirler. Kalbimizden geleni dilimizden söylemeye devam edeceğiz.

(Futboluin 40 yılını ben de biliyorum. Hakemleri saatlerce soyunma odasına kilitleyen kulüp başkanını da çok iyi biliyorum. Gerisini saymayayım şimdi.)

- (Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sesleniyor) Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var. Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız hemen başlatır.

Aklınca butlancı Kemal Kılıçdaroğlu gibi susturmak istiyor herkesi. Taktiğe bak! Kılıçdaroğlu'na sarılıyor!

Özellikle Cumhurbaşkanı'nı da vurguluyor ki; öyle sesleniyor Adalet Bakanı'na.

Eleştirenlere sopa gösteriyor aklı sıra!

Sanıyorum ki Akın Gürlek de şaşırmıştır bu talebe!

Korkutacak herkesi.

Planı bu şekilde koltuğunu koruyabildiği kadar korumak demek ki!

Nasıl ki butlancı Kılıçdaroğlu kalkmak istemiyor koltuğundan... Bu da aynı.

Tarihinde ilk defa 48 takımla oynanan Dünya Kupası'na takım sayısı arttığı için gidebilmişiz; bunun başarı olarak görülmesini istiyor.

Curaçao'ya Yeşil Burun'a geçilmemize ses etmememiz için korkutmaya çalışıyor.

Ne diyeyim ki?

Hakikaten bu devirde TFF'nin başına böyle bir başkan hiç ama hiç yakışmıyor.