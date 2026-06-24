NATO bahane: Trump uğruna şafak operasyonları!

Ankara’da bir ev.. Gecenin bir vakti apartman büyük bir gürültüye uyanıyor. Bir bakıyorlar ki polis bir dairenin kapısını kırmış, içeri dalmış. Ev sahipleri “Kapıyı niye kırdınız? Zile bassanız açardık" deyince “prosedür böyle” yanıtını almış.

Meslek hayatım boyunca sayısız baskın, cinayet, işkence vakası haberi yazdım, araştırdım.

İçlerinden biri nasıl etkilemişse, aradan yıllar geçtiği halde bir kurbanın adını unutmadım: Dilek Doğan.

2015 sonlarıydı. Özel Harekat polisi, İstanbul’un gecekondu semti Armutlu’da bir evi basmıştı.

Aradıkları kişi evde yoktu ama polis ailenin geri kalanına da terörist muamelesi yapmış.. Gerilimin tırmandığı anlarda da 20’li yaşlarındaki Dilek “sırtından vurularak” öldürülmüştü.

Daha sonra yetkililer, genç kızın çatışmada öldüğünü iddia etmiş.. Ne var ki cinayet, polis kamerasının olay anı görüntüleri ile aydınlanmıştı.

Malum referandum, 12 Eylül’ü yargılayacağız masalıyla kamuoyuna sunulmuştu.. Oysa Türkiye’de 2000’li yıllarda da sonrasında da masaldaki kurt gençlerin canına, olmadı özgürlüğüne kastetmeyi sürdürmüştü.

Öğretmenlerin eylemine yönelik şiddet.. Maaşlarını alamayan madencilere reva görülen muamele.. Ve bugünlerde NATO Zirvesi operasyonları..

Aralarında gazeteci ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi iki kadının da olduğu 209 kişi dün gözaltına alındı.

“Prosedür” diye kapı pencere kırılıp evler basılarak..



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NATO Zirvesi Erdoğan için çok önemli bir gösteri imkanı. Batı ile kopan bağları NATO içinden kurabilmek.. İran savaşında da gördüğümüz üzere kaybettiği İslam Dünyası’nın abisi ünvanını, NATO’nun bölge jandarması olarak tesis etmek derdinde.

Anlıyoruz.

Ama gerçekte beklenti, dünyanın asıl jandarması Trump ile yan yana fotoğraf verebilmek.

ABD’nin, yani Trump yönetiminin gözden çıkardığı Avrupa yerine Yeni Dünya Düzeni’nde yerimizi almak..

Şu sözler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait mesela.. Oradan anlayın durumu:

“Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti.”

Erdoğan sayesinde başımız göğe erecek anlayacağınız.

Erdoğan olmasa Trump gelmeyecekti.. Gelmeyince de Reis bölge amiri olamayacaktı.

Mesele bu kadar kritik olunca Ankara’da adı konmamış bir OHAL ilan edildi.

Üniversite yurtları, ilk hedef olarak boşaltıldı. Dolaplar tek tek açılıp arandı..

Kamuda da alarmın rengi kırmızıya döndü.

Çok sayıda memur 9 günlük izne çıkartılacak.

Zirve sırasında ise alarm neredeyse savaş düzeninde olacak.

Zirve boyunca başkentte F 16’lar, İHA’lar uçacak.. Neredeyse sokağa çıkılmayacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, başka illerden getirilecek takviyelerle birlikte zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Ayrıca, Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Geçenlerde bu olağanüstü hali yazdığım yazıma bir de “acaba” eklemiştim.

Demiştim ki, Diyanet İşleri Başkanı’nın protokolde üst sıralarda yer alması şaşırtıcı olmaz..

Ama acaba zirveye ev sahipliği yapan Ankara’nın Büyükşehir Belediyesi seçilmiş başkanı Mansur Yavaş protokolün neresinde olur?

Yanıtı, birkaç gün sonra NATO Zirvesi için Etimesgut Havaalanının elden geçirilerek büyütülüp “Ankara” olması töreninde aldım.

Diyanet İşleri başkanı Erdoğan’ın hemen yanı başındaydı.. Saray ve hükümet büyüklerinin sıralandığı karede Mansur Yavaş, sol tarafta derinlerde yer bulabilmişti.

O kadar derinlerdeki ki, onun görülebileceği bir karede yüzler seçilmeyecek kadar küçülüyordu.

Hadi bir “acaba” daha. Acaba Beyaz Saray’da kabul ettiği Şara’ya parfüm sıkan.. Ermenistan ile Arnavutluk arasındaki savaşı bitirdiğini söyleyen.. İran’ı perişan edip şimdi de gözünü Küba’ya diken Trump ile beraber olmak küçülmek değil midir?



Gece uykusunu haram edip kapıları kırmak “Prosedür” olmuşsa.. İktidar önüne geleni hapse atıyorsa.. Emekliye üç kuruşu çok görüp Zirve için milyarlar harcanıyorsa.. Saray’ın sözcüleri bundan nasıl bir zafer çıkarabilir merak ediyorum.