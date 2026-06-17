Beş yıl.. Beş de yetmez on yıl...

Saray coştu..

Seçim öncesi palavra sezonu açıldı.

Şurası kesin-miş!

Erdoğan bu memlekete çok lazımmış. O yüzden “son bir kez daha” seçilmeliy-miş.

Ama işte süre çok önemli.

Başdanışmangillerden Mehmet Uçum “bir beş sene daha” süre biçmiş.

Her ne kadar Saray çevresinden sürülse de kalbi belli ki anlaşılan hala Reis için atan Mücahit Birinci “on yıldan azı olmaz” demiş.

Erken hatta baskın seçim ihtimalleri tartışılırken, adı, “Can Holding operasyonunda arabulucu mu” sorusuyla gündeme gelen Mehmet Uçum, dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Anadolu Ajansı için yazdığı yazı genel olarak “seçim 2028 Nisan’da” diye algılanıp konuşulsa da, Uçum aslında bununla “olabilecek son tarihi” vurguluyordu. Oysa asıl mesaj, sanki seçim öncesi bir anayasa hazırlığı olmayacağı.. Yani bir bakıma bunun hayal olduğu kanaatine varılıp rafa kaldırıldığı yönündeydi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.

Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başlarında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur.”

Biraz DEM, biraz Kılıçdaroğlu cephesinin katkısıyla bu barajın aşılabileceği kanaatindeydi Uçum Bey. Barajın aşılması ve Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için de elden gelen esirgenmeyecekti herhalde. Zira:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek kapsamlı birikimi gerekse etkili ve dünya ölçüsündeki liderliğiyle bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye’ye hizmet etmesi ülkenin ihtiyacıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olması ve seçilmesi, yüzyılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetimizin kuruluşunu tamamlamak bakımından tarihi eşikte olduğumuz bu dönemde Türkiye’ye büyük katkı yapar. İşin özü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır.”

*. *. *

Cumhuriyetin kuruluşunun tamamlanmasından ne anladıklarını biliyoruz, değil mi!

Öğretmenleri dövüp Kadıköy’e cami yapmak diye özetleyebiliriz sanırım.

Uçum Bey, işte bu sürecin tamamına ermesi için memleketçe Erdoğan’a ihtiyacımız olduğunu yazdı. Ama neresinden baksanız 5 yıldan daha fazla süre veremedi.

Aynı sırada patlak veren Erdoğan sonrası tartışmasında ise, Mücahit Birinci “beş yetmez” diyordu:

“Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 sene daha ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vazifeyi 10 sene daha kesintisiz, nizasız sürdürebilecek enerjiye ve kabiliyete sahiptir. Bundan en ufak kuşkum yoktur.

Herhangi bir sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönetme iradesini serdetmez ise, ki bu kendi kararı olacaktır, kişisel kanaatime göre ardından gelecek kişi de Sayın Bilal Erdoğan olmalıdır.

Bilal Bey'in Cumhurbaşkanımızın evladı olmanın ötesinde birçok üstün vasfı mevcuttur.

En önemlisi de Bilal Erdoğan "denenmiş" bir siyasi figür değildir. Bilal Bey ülkeye, vizyonu ile yeni bir dinamizm katar. “

Bilal Bey’in denenmemiş olması önemli elbette!!!!

Vizyonuna ise ok atışından tanık ve kefiliz!!!!

Doğrusu, memleketi babası kadar yönetebileceğini iddia etseler inanırız.

Öyle ya:

“• Türkiye % 40 dolayındaki faizle, dünyada beşinci sırada.. Gördünüz mü bilmiyorum, Japonya 31 yıl sonra dün faizi % 0.75’ten 1’e çıkardı..”

“• Türkiye enflasyon konusunda da “dip zirvesinde”! En yüksek enflasyon sıralamasında dünyada 4. Sırada.”

Erdoğan’a bu Türkiye için teşekkür borçluyuz herhalde.

Üstelik tablo bu iki veriyle sınırlı değil.

Gelir eşitsizliğine, okulsuzlaşma salgınına, şiddet vakalarındaki artışa ve hepsinden önemlisi hukuksuzluğa bakarsanız yazı bitmez!

*. *. *

Hukuksuzluk deyince... Onca itirafçı nasıl zorlandıklarını itiraf etmişken.. Neredeyse ortaya hiçbir delil koyamadıkları için iddialar patlamışken..

İBB davalarında dün bir sayfa daha yırtılıp atıldı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe 13 ay sonra hakim karşısına çıkıp gerçekleri anlatma fırsatını buldu.

Anlattıkları beyinlerde kısa devre yaptıracak şeylerdi.. Ama duyuldu mu, gereği yapılacak mı? Kim bilir!

Öncelikle dönemin valisi Gül’ün kendisi hakkında soruşturma izni vermediğini söyledi.

Yani kamu çalışanı olarak soruşturulamaz, hele asla gözaltına alınamazdı.

Dinleyen olmamıştı elbette.

Dahası, gözaltındayken medyaya servis edilecek fotoğraf için -biri yanlışlıkla yatay yerine dikey çekilmişti mesela- tam üç kez dışarı çıkartılıp kolunda polisle dolaştırılmış.. Sonunda “beğenilen” kareler de Gökçe’nin “yakalandığı” notuyla dağıtılmıştı.

O nota, Buğra Gökçe’nin şu anlattıkları eklenmemişti:



“Suç tarihi diye ifade edilen 2020 yılının haziran ve temmuz aylarında ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmıyorum, İstanbul'da ikamet de etmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri olarak kamu görevi icra etmekteydim. O tarihte çalışmadığımı emniyette de savcılıkta da söyledim. Çalışmadığım bir kurumda hangi ihaleye nasıl fesat karıştırmışım? Bu iddianameyi kabul ettiğinize göre, İzmir'deyken İstanbul'daki ihaleye nasıl fesat karıştırdığımı bana söyleyin.”

Hadi siz söyleyin bakalım.. Çalışmadığınız bir kurumla ilgili suçlanırsanız bu size neyi hatırlatır.

Kafka’nın DAVA’sını mı, Büyük Birader tanımını hayatımıza katan 1984’ü mü?

Erdoğan’a bunların devamı için mi ihtiyacımız var?

Ya da Beşli Grup heybeyi doldururken madenciler yeraltında açlık grevine yatsın diye mi?

Orwell ne diyordu 1984’te:

“ Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu."

Oraya geldik mi sonunda, ne dersiniz!