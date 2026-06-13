ABD tasarımında son dokunuşlar

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye için “NATO'nun hayati bir ortağı" dedi.. İki ülkenin savunma ve nükleer alanda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Tercümeye gerek var mı? Kanada ve daha pek çok batılı ülke, Türkiye’ye sistem satmak, kendi topraklarında çoktan terk ettikleri nükleer santraller kurmak peşinde.

Türkiye elbette “HAYATİ” bir ortak olur. Şehadet özlemi aşılanan büyük ordusu.. Atatürk sayesinde bölgede İslam ülkelerine karşı bir set gibi duruşu.. Batı yarı kürenin en büyük korkusu mülteci akınını topraklarında karşılayıp eritmesi..

Daha ne olsun!

NATO bizi elbette sever..

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Dün Perinçek’in sözlerinden hareketle dün NATO uğruna neler yapıldığından.. Adalet Partisi döneminde NATO karşıtı bildiriler aranacak diye CHP’nin Meclis odalarının nasıl basıldığından söz ettim.

Aradan geçmiş tam 60 yıl.. Hala aynı kafa.. Aynı paranoya..

Temmuz’da NATO zirvesi Ankara’da toplanacak ya.. Askeri havaalanı milyarlar dökülerek büyütüldü, uzatıldı.

Sayın / bitanemiz / canımız Trump hemencecik ulaşabilsin diye havaalanının pisti neredeyse Saray’ın duvarlarına yaslandı..

Ankara’daki öğrenci yurtları için şimdiden tahliye emri çıkartıldı. O yurtlarda NATO karşıtı bildiri, eylemde kullanılabilecek pankart vs arandı.

Sol Haber’e göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında kalan öğrencilere şu mesajı gönderdi:

“Temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yurdumuzda konaklayacak misafirler öncesinde yapılacak hazırlıklar nedeniyle, yaz tatiline ayrılırken odalarda bulunan tüm dolapların tamamen boşaltılarak KİLİTSİZ şekilde bırakılması gerekmektedir. Dolaplarda herhangi bir kişisel eşya bırakılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Kilitli olduğu tespit edilen dolaplar idare tarafından açtırılacak olup, dolaplarda bırakılan eşyalardan idare sorumlu olmayacaktır.”

Öğrencilerden nasıl korkuluyorsa, Üniversite rektörleri de Ankara Valisi başkanlığında düzenlenen “güvenlik” başlıklı bir toplantıya çağırıldı. Toplantıda muhtemel öğrenci eylemlerine karşı en üst seviyede hassasiyet ve hazırlık karşı

Kamuda da alarmın rengi kırmızı.

Çok sayıda memur 9 günlük izne çıkartılacak.

Zirve sırasında ise alarm neredeyse savaş düzeninde olacak.

Zirve boyunca başkentte F 16’lar, İHA’lar uçacak.. Neredeyse sokağa çıkılmayacak.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, başka illerden getirilecek takviyelerle birlikte zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Ayrıca, Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Yani bir bakıma OHAL uygulanacak.

Öyle ki, Saray’ın gücü yetse Ankara ahalisi toptan Türkiye’nin başka illerine gönderilecek.

Bu kırmızı alarm durumu protokole nasıl yansıyacak, benim asıl merak ettiğim bu.

Diyanet İşleri Başkanı protokolde ilk sırada olacak… Zirve için Saray’da verilecek davette ana muhalefet lideri diye Kılıçdaroğlu bulunacak herhalde..

Peki..

Başkentin “seçilmiş büyük şehir belediye başkanı Mansur Yavaş” acaba davet edilecek mi?

Ya da acaba Yavaş -ağzımdan ve klavyemden yel alsın- o sırada Ankara’da mı yoksa Silivri’de mi olacak?

Bu soruların yanıtı henüz yok. Ama çok önemli bir mesajı dün aldık.

Şara, Suriye NATO üyesi olmadığı halde zirveye davet edildi.

Trump yönetiminin bölge ve elbette Türkiye tasarımı şimdiden netleşti.

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Sovyetler çoktan tarih oldu.

Yerine gelen Putin rejimi, ABD’nin ekonomik açıdan kabusu olan Çin’le yan yana olsa da, henüz Trump ya da NATO için ciddi bir tehdit değil.

Hatta madalyonun öteki yüzüne bakarsak, asıl tehdit ve görünür tehlike, Trump’ın kendisi.

İran savaşı ile bölgeyi yakıp yıkıyor.. Barış Kurulu adı altında Gazze’ye el koydu ve İsrail’in kıyımını seyretmekle yetiniyor.

Gözleri bir yandan da Küba ve vaz geçip geçmediğini bilmediğimiz Grönland üzerinde.

Bizim için tasarladığı senaryo ise, bölgede “İsrail ile uyum içinde olacak stratejik hat”.. Yani Türkiye - Irak - Suriye üçgeni.

İbrahim Anlaşması ile bu beraberlik tescillenip kutlanacak.

Bedeli, muhtemelen Erdoğan sonrasına kadar açıklanmayacak.. Bilinmeyecek.

Ve biz bu arada medyada NATO, aslında Trump güzellemelerini izlerken.. Bir yandan da birbirinden ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarına.. CHP’ye yönelik “yaratıcı” kumpaslara tanık olacağız.

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İnanın neredeyse 60 yıldır yurttaş, 50 yıldır da gazeteci olarak siyaseti izlerim. Hiçbir dönemde böyle hukuksuz, etik dışı bir ağın gözlerimizin önünde apaçık kurulduğunu görmedim.

Erdoğan rejimi, Trump ile ABD ve kimse aksini iddia edemez herhalde verilen / verilecek tavizlerle ayakta.

Al gülüm ver gülüm..

Mesela bu iki gün içinde ABD’deki Halk Bank davasının düşmesi bekleniyor.

Trump’ın “dostu Erdoğan’a” bu iyiliği karşılıksız kalır mı?

Görüyoruz.. Görmeye de devam edeceğiz..

Ah Trump bir de 50 liraya yaklaşan dolardan şöyle bir iki sıfır atsa!!!

Ne yani öyle olmuyor mu!!!