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Halk TV Yazarlar Ayşenur Arslan Esrarengiz diyalog örgütü
Ayşenur Arslan
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Esrarengiz diyalog örgütü

ABD’de başkanların bile üyesi olduğu Kurukafa ve Kemikler.. İlluminati.. Masonlar.. Nazilerin gözdesi Thule.. Bir zamanlar Türkiye’den kimlerin çağırıldığı pek bir merak konusu olan Bilderberg..

Derken yeni ortaya çıkan Diyalog Grubu.

Kimisi için ezoterik örgüt dense de, bence hepsi dünyevi! Ve hepsinde tek bir bağ ve hedef var: İktidarı ele geçirip muhafaza etmek.

Sonuncusu, yani Diyalog Grubu tam da bu tanıma uygun. Katılımcılarıyla gündemiyle…

*. *. *

Diyalog, 2006 yılında milyarder teknoloji yatırımcısı Peter Thiel’in kurucuları arasında yer aldığı kapalı bir örgüt olarak kurulmuş.

O zamandan bugüne ABD’li yetkilileri, yabancı hükümet temsilcilerini, Silikon Vadisi yöneticilerini, finans çevrelerini, akademisyenleri ve medya mensuplarını yıllık toplantılarda buluşturuyor.

Söylemeye gerek yok. Katılımcılar içerde konuşulanları açıklayamıyor. Gazetecilik deyişiyle her şey “off the record” kalıyor.

Ne var ki İsviçreli bir hacker, grubun tüm bilgilerine sızdı ve birkaç gün önce de dünyaya afişe etti.

Sızıntı, Diyalog’un bir fikir kulübü olmadığını netleştirdi.

“ABD’de devlet, sermaye, teknoloji tekelleri, gözetim şirketleri ve siyasal karar alıcılar arasında işleyen gayriresmi bir temas ağı” olduğunu gösterdi.

Kulübün merkezi, karargahı ABD. Ancak katılımcılar dünyanın dört köşesinden. Ve hatta Türkiye’den!

Hem katılımcı profilini hem de amacını gösteren isimlerden biri gerçekten dikkat çekici: NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı’nın başındaki General Alexus Grynkewich. 2021 yılından bu yana toplantılara katılıyormuş.. Temmuz 2025’te de bu kritik göreve getirilmiş.


* * *

Grubun 2026 toplantısı, tabii sızıntı üzerine tarih ve yer değiştirilmediyse, Ağustos ortası Dublin olarak planlanmış.

Yine sızıntıya göre, 222 kişi kayıt yaptırmış. 87 kişi ilk kez katılacakmış. Aralarında bizden de, online satış sistemi kurucusu bir iş kadını varmış..

“Mış” diyorum. Zira bu kadar “kapalı” bir buluşmaya dair notlar her zaman hata riski içerir. Anadolu Ajansı’nın bile ilgilendiği ama isim vermediği bir gruptan, ancak batı medyasında ortaklaşılan bilgilerle yetinmek doğru olur diye düşünüyorum.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senatör Ted Cruz, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Jim Himes gibi!

Her biri özellikle ABD’nin müesses nizamını temsil eden görevlerde.

O görevler kadar.. Daha doğrusu, o görevlerle birlikte 2026 buluşmasının gündemi her şeyi anlatıyor.

Oturum başlıkları çok çarpıcı:

“Nükleeri geri getirmek.. 3. Dünya Savaşı’na yol almak.. Savaş alanı teknolojileri.. Yapay zeka.. Uzun yaşam..”

Son başlık, son zamanlarda kafayı ölümsüzlüğe takan Putin’i yakından ilgilendirecektir herhalde.

Bizim gibi ülkeleri fazlasıyla yakından ilgilendirecek iki oturum başlığı ise şöyle:

Tarikat kurma.. Parti kurma..”

Sızıntıya göre TARİKAT KURMA konusunun moderatörü Pray.com adlı Hristiyan ağ sitesinin kurucusu imiş..

PARTİ KURMA oturumunu da eski bir Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisi yönetecekmiş..

Bütün bunlar, grubun “hadi oturalım iki gıybet yapalım” diye kurulmadığının açık işaretleri.

Ama asıl işaret, aktif ve misafir üyelerin buluşmalarla ilgili haberleşme yöntemlerinde..

Üyeler görevleri ne olursa olsun asla resmi iletişim ağlarıyla, e postalarla haberleşmiyor. Kendi özel e postalarını kullanıyor.

Peki sonuç itibariyle bu “network” ne işe yarıyor?

Sadece İran savaşı vesilesiyle değil, İsrail’in bölgeye dair planları ve Trump’ın aşırı ilgisiyle, herhalde Türkiye de oturumlarda veya çay molalarında epey konuşuluyordur.

Acaba o konuşmalardan YENİ DÜNYA DÜZENİ planlamasına nasıl notlar aktarılıyordur.

Güya NATO şemsiyesi altında, ama doğrudan ABD’nin çıkarları uğruna bizden ne bekleniyordur.

Mesela, gruba adını veren DİYALOG, Trump yönetiminin ısrar ettiği “dinlerarası diyalog” yani İbrahim Anlaşmasının da parolası olabilir mi?

İzlemeye devam!!

Ayşenur Arslan Tarikat
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