Yenikapı mı cehennemin kapıları mı?

Erdoğan’ın da Kılıçdaroğlu’nun da sorunu aynı: Çevrelerinde onlara “yanlış yapıyorsunuz” diyecek kimse yok.

Yok, çünkü güçleri öylesine başlarını döndürmüş ki kimseyi dinlemek istemiyorlar. Kaldı ki ona bunları söyleyebilecek olanların hepsi son demde testiyi doldurabildiği kadar doldurmak peşinde.



1980’lerin başında Ankara’mı arkamda bırakıp İstanbul’a gelmiş.. Bir süre sonra da TRT’den çok sevgili dostum Altan Aşar sayesinde Güneş Gazetesi’nde iş bulmuştum.

Hem yazılı basında hem de İstanbul’da yeniydim. Üstelik kadındım. O yüzden etrafıma görünmez duvarlar çekilmişti. Ne var ki, Güneri Cıvaoğlu beni ciddiye alıyordu. Buna güvenerek, bir gün sabah toplantısı sonrasında sona kaldım. Yanına gidip aklımı kurcalayan şeyi paylaştım: “Gazetede Turgut Sunalp’in seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ama bence kesinlikle Özal kazanacak..”

Öyle de oldu, malum.

Sonraki yıllarda pek çok kez yaşadım bu tabloyu.

Zira benim, gazeteci olarak hiçbir çıkarım ya da hesabım yoktu. Özal’ı, ya da 90’lı yılların sonunda sürpriz yapacağına Ali Kırca’yı bir türlü ikna edemediğim Bahçeli’yi desteklediğim de yoktu.

Evet, geçmişte Ecevit’e bugün Özgür Özel’e sempati ve destekten söz edebilirim.

Ama yazacaklarım, bunlardan öte bir bakış!

*. *. *

Bay Kemal’den söz ederken mesela, ilk günden bu yana hep bir mesafe koymak ihtiyacı hissettim. Erdoğan Meclis’e geldiğinde ayağa kalkmasını, canlı yayında “biz ayağa kalk derken bunu kastetmemiştik” diye yorumlamıştım.

15 Temmuz sonrası “Yenikapı şovuna” gidişini ise daha ağır bir ifadeyle değerlendirmiştim.

Yenikapı’yı hatırlatan ve bu yazıyı yazdıran da zaten “YENİKAPI RUHUNUN”.. Yani “iktidarla yerli ve milli muhalefetin elele vermesi” çağrısının diriltilmesi oldu.

İktidarın medyadaki “koçbaşı” diyebileceğimiz Yeni Şafak Gazetesi’nde Hüseyin Likoğlu yazısının başlığını boşuna “Yeniden Yenikapı Ruhu” diye atmadı herhalde:

“Yeniden genel başkan olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada da çok önemli vurgularda bulunmuştu Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ konusunda meselenin özünü gördüğüne göre, yaşadıklarından sonra gerçeği fark ettiğine göre, hançerlendikten sonra FETÖ’yü çözdüğüne göre, yeniden Yenikapı ruhuna dönebilir.

CHP’nin de siyasetin de Türkiye’nin de kurtuluşu, yeniden Yenikapı ruhuyla mümkündür. Gündelik, kavgalarımızı, ideolojik farklılıklarımızı, görüş ayrılıklarımızı, daha sağlam zeminde yaşamamız ve tartışmamız için öncelikle FETÖ belasından kurtulmamız lazım."

Mesaj çok açık.

Türkiye’de siyaset Erdoğan’ın yanında hizalanmalı.. Bunun için de CHP temizlenmeli, KK’nın ifadesiyle arınmalı.

Hüseyin Likoğlu bu yazıyı Sözcü TV’deki Kılıçdaroğlu söyleşisinden önce yazdı. O söyleşide, Bay Kemal’in Özgür Özel’i ima ederek gündeme getirdiği FETÖ suçlamasına dair hiçbir somut şey söyleyemediğini.. Susup kaldığını ve iddiasını bambaşka bir yere götürmesini izlemiş olmalı.

Söyleşi öncesinde KK’lı CHP’nin oyuna yüzde 5-6 oran verilirken (SONAR %6.4 diyordu) sonrasında oranın yüzde 1-2 seviyesine indiğini de farketmiş olmalı.

Özgür Özel’in ise, sadece tarihinin en yüksek oranına çıkan CHP’nin değil, Saray rejimine muhalif tüm kesimlerin oylarını alacağını da..

Bir de Erdoğan’ın geleneksel seçmeninin yeni bir ittifakla kopması ihtimali! Evlerden ırak!

Söylentiler boşuna değil. G 8 zirvesinde buluşan.. Buluşmakla yetinseler neyse, hep beraber poz verenlere bakın hele..

Tam ortada Abdullah Gül.. Konuşmasında “hukuk (yani adalet) olmazsa ekonomi (yani kalkınma) olmaz” diye 12’den vurmuş. Ardından almış yanına Davutoğlu’ndan Babacan’a.. Erbakan’dan Arıkan’a muhafazakar cephe korosunu.. Şu anlamlı balkon fotoğrafını vermiş.

Bu fotoğraf bir anda gündeme yerleşir, üstüne bir de Şamil Tayyar’ın şu yorumu gelirse:

“Birlikte mırıldanan bu şarkının siyasi sonucu olur mu?

Bence olur.

Yeni ittifak doğar.

Muhtemelen Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı olur.”

Artık bilmeyen kalmadı. AKP, içerde kaynayan kazan. Bir yanda Erdoğan sonrası adaylar arasında.. Bir yanda Saray’ı ve Erdoğan’ı “yöneten” ve habire birbirine zıt kararlarla baş döndüren atanmışlar arasında.. Kavga gizlenemiyor. O kadar ki Mücahit Birinci “itirafçı” gibi kapıların ardında yaşananları ele verdi ve Bilal Bey’e çağrıda bulundu:

“İçeride projelerimizi konuşamıyoruz. Suriye konusu bitti, tek kelime eden yok. Çözüm süreci vardı; Apo, şu, bu… Bir şeyler konuşan eden yok. Savunma sanayii, dünyada olan bitenler… Hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Gözümüzü açıp kapıyoruz, hop… Sandıktayız arkadaşlar. Sonra da 'Aaa, ne oldu ya? Tüm ülke kırmızı oldu. Biz sarıydık. Bir saniye, haritada yanlışlık var' dediğimiz, bir önceki seçimdeki gibi olmasın. Burada Bilal Bey'e çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Birinin ülke gündemine dair inisiyatif alması için siyasi olmasının şartı yok. Olayların analiz edilmesi yeterli. Bir an önce gündemin peşinden sürüklenen değil, gündem belirleyen bir siyasete dönmemiz gerekiyor.”

Dedim ya Saray’daki kemik erimesi artık saklanamıyor.

Belli ki Erdoğan ve gücü eridikçe eriyor.

Sandıktan çıkmak hayal oluyor!

Elbette Saray, gücünü ve kumpaslarını sonuna kadar kullanmaya karar vermezse!!

* ; *. *

Her iki isim de siyasi hayatlarının son demlerinde, koltuklarını koruyabilmek için her şeyi göze almaya hazır gibi.

Gerekirse memleketi yakmaya bile..

Daha çok taze..

Kılıçdaroğlu 12 Haziran’da, partinin seçilmiş başkanına ve ekibine karşı şu ifadeyi dile getirmişti:

“Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler..”

Erdoğan da AYNI GÜN şunları söylemişti:

“Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekûn ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz? Yoksa militan mısınız?”

Saray ve Butlan Cephesi öyle görünüyor ki, toplumun önüne şimdi şu seçeneği koymaya hazırlanıyor.

“A) İktidar ile yerli ve milli muhalefet elele verecek.. Memlekete huzur gelecek..”

“B) Aksi durum ve protestolar TOPYEKÜN AYAKLANMA sayılacak.”

Erdoğan dönemindeki değişikliklerle iyice tahkim edilen bu kavram, Saray’a inanılmaz bir imkan veriyor. En ufak bahanede OHAL ilanı.. Anayasa çerçevesinde barışçı eylemlere bile çok sert müdahale.. Gözaltı sürelerinin uzatılması.. Zaten alışık olduğumuz üzere grev yasakları.. İşten çıkarmalar.. Ve daha kim bilir neler neler..

Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu AYNI GÜN topyekün ayaklanmadan söz ediyorsa..

Kara kaplı kitabı açıp bu durumda ne yapılabileceğine bakmaz, uygulamaz mı!

Yenikapı ruhu canlanamıyorsa “cehennemin kapıları” açılmaz mı?