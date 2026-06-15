Medyanın gazeteci milletvekilleri

TRT yıllarımda “sarı zarf” kötüye alametti. Uyarı aldığınız, sürüldüğünüz ve hatta kovulduğunuz haberini getirirdi.

Oysa şimdi sarı zarflarla gazetecilere teşekkür diye mi niyeyse, para gönderiliyormuş!

Yani uzun lafın en kısası rüşvet karşılığı haber yapmak anlamına geliyormuş.

Hatırladıkça gülerim. Benim başıma da böyle bir olay gelmişti.

TRT Haber Merkezi’nde rüşdümü ispat ettikten sonra ilk kez tek başıma göreve gönderilmiştim. Görev derken.. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü ile sorusu belli, yanıtı belli bir röportaj.. Anlayacağınız çıraklık sınavı!

Makamında karşıladı. Ben ses kayıt cihazını yerleştirdim. Ama daha soruya geçemeden “bir dakika” dedi. Kalktı, masasının arkasındaki bir dolabı açtı. İçinden çıkardığı bir karton (o sırada yasak olan) Marlboro sigarası, bir ajanda ve kalem çıkarıp önüme koydu.

Elbette itiraz ettim.. “Ben görevimi yapıyorum, alamam” dedim. Dinletemedim. Almadığım takdirde röportaj yapmayacağını söyledi.

Çaresiz aldım. TRT’ye döner dönmez de şefimin masasına koyup olayı anlattım.

Sonrasında da yılbaşı, bayram vesilesiyle gönderilen her hediyeyi daha paketini açmadan temizlik görevlilerine yönlendirdim.

Aslında öyle ahım şahım şeyler gelmezdi biz muhabirlere.. Ama babamın, bir yumurtayı bile kabul etmediği bir ailede yetişmiştim. Hiçbir hediyeyi kabul edemezdim.

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Yarım yüzyıl boyunca kimlerin nasıl “hediyeler” aldığını görünce şaşkınlık duymaz oldum.

Tiksintim ise hiç geçmedi.

Hele o hediye ile, kamu adına yapılan bir görev çiğneniyorsa..

Uzatmayayım; milletvekilliğini kastediyorum.

Bunu yazarken de zihnimden geçen ilk isim, Barış Yarkadaş.

Barış’ı Halk TV’de program yapmaya başladıktan sonra tanımıştım. Girişken, konuşmayı seven, siyaset kulislerine hakim bir genç olarak iyi bir konuktu. Her davetimde de koşa koşa gelirdi.

Sonra bir gün milletvekili adaylığından söz edildiğini duydum. Açık açık da sordum:

“Eğer böyle bir şey söz konusu ise bileyim. Çünkü ben bu programın hiç kimse için sıçrama tahtası olmasına göz yummam. Seni severim ama aday olacaksan artık çağıramam..”

Yalanladı. Gazeteci olduğunu, asla siyaseti düşünmediğini söyledi.

Sonrasını biliyorsunuz.

Milletvekili oldu!!

*. *. *

Sadece Barış değil elbette.. Milletvekili olarak Türkiye’nin en ballı mesleğine adım atmak isteyen, atan o kadar çok gazeteci var ki!

Gazeteci olarak gelebileceği en üst düzeye ulaştıktan sonra milletvekili seçilip kalabalıklar içinde susup kaybolan Enis Berberoğlu mesela.. Neden böyle bir yol izlediğini anlayamadığım bir isim.

Onca yılın ve tecrübenin ardından şöyle düşünüyorum:

Gazetecilere milletvekilliği yolu kapalı olmalı. Kamuoyu, herhangi bir kişinin kime ve neye hizmet ettiğini bilmeli.

Ya da karşılığında ne aldığından emin olmalı.

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Bir başka hatıra..

AKP’nin o malum referandum harekatı TBMM’de görüşülüyor. Kanal D Haber Koordinatörü olarak Ankara’da, Meclis’teyim.

Deniz Baykal partisinin görüşlerini ifade eden etkili bir konuşma yapmış, gün de öyle bitmişti. İstanbul’dan tanıdığım bir milletvekili ile karşılaştık. (Hayır Enis ya da eski gazeteci değildi..) Sonra bir yerde oturup çay içtik, dertleştik.

Çok öfkeliydi:

“Tamam anlıyorum, referandum AKP’nin planları için gündemde. Ama biz hiç değilse 12 Eylül’ün yargılanmasına dair maddeye ‘evet’ deseydik.. 12 Eylül ile hesaplaşmada bizim de payımız olsaydı.. Hiç değilse kürsüden bu mesajı verseydik…”

Sakinleştirmeye çalıştım: “Kişisel olarak söz alıp kürsüde konuşsan.. 12 Eylül’ü Meclis’ten ‘mahkum’ etmek de önemli neticede..”

Olmazmış. Parti disiplinine aykırı düşemezmiş..

“Eğer bu kadar önem verdiğin bir konuda da susmak zorundaysan neden milletvekilliği yapıyorsun ki” diye sordum.

Hayatımın şokunu yaşatan, hiç beklemediğim bir yanıt aldım:

“Maaşı ve sosyal hakları muazzam. Hele sağlık konusundaki imkanları…”

*. *. *

Parti disiplini olmalı elbette. Ama o disipline uyarken, partideki varlık nedeni böyle olmamalı.

Ne yazık ki, milletvekillerinin -en azından- bir bölümü, bu yolculuğu böyle anlamlandırıyor.

Öyle ya, milletvekili seçilirseniz, partinize göre kamu kurumlarında yönetim kurulu üyeliği gibi “hediyeler” dışında, bu yoksul halkın vergilerinden payınıza şunlar düşer:



“• Aylık Maaş ≈ 273.000 TL

• Yolluk (maaşın %50’si) ≈ 136.500 TL

• Emekli milletvekili aylığı ≈ 177.000 – 180.000 TL

• Eğer emekli aktif çalışan vekil ise çift maaş ≈ 453.000 TL

• Ölüm yardımı ≈ 3.3 – 3,5 milyon TL (tek seferlik)

• Eş için dul aylığı (%50) ≈ 88.500 – 90.000 TL / ay

• Çocuk için yetim aylığı (%50) ≈ 88.500 – 90.000 TL / ay

• Diplomatik pasaport (kendisi, eşi ve çocukları)

• Sağlık giderlerinin karşılanması (kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları)

• Ömür boyu kamu sosyal tesislerinden yararlanma

• TBMM’de çalışma odası tahsisi

• 1 danışman görevlendirme hakkı

• Milletvekili kimlik kartı (eşe özel tanıtım kartı)

• Milletvekillerine 3 adet araç tahsis hakkı

• Trafikte geçiş üstünlüğü ve çakarlı lamba kullanma hakkı”

* * *

Diğer meslek gruplarını ya da ilk gençlik yıllarından itibaren kendisine siyasette yol çizenleri bir kenara bırakıyorum.. Görevi halka gerçekleri anlatmak olan gazetecilerin, genellikle halka yalan söylenen aktif siyasetten uzak durması gerektiğini düşünüyorum.

Sadece milletvekili olmanın yolunu döşemeyi değil, her türlü ikramı / hediyeyi de reddederek.

Aksi halde o siyasetçiden, liderden söz ederken tarafsız olabileceğini nasıl düşünebiliriz..

Aynı şeyin, medya patronları için de fazlasıyla geçerli olması gerekli. Onlar eğer çıkara dayalı bir ilişki içindeyse köşe yazarını ya da ekran yüzünü o çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar mı?

Yıllarca o kadar çok örneğine rastladım ki bu ilişkilerin.

Hem de ne kadar hazin öykülerle.

Merdan Yanardağ, İsmail Arı, Alican Uludağ’lar.. Yani gerçek gazeteciler her türlü çıkarı reddederek hapis yatmayı göze alırken..

Barış Yarkadaş, Cem Küçük, Fuat Uğur ve bilumum TGRT kadrosu.. Şu son Butlan faciasında yaşananları ve sonraki apaçık hukuksuzlukları görmezden geliyorlar..

Ama raf ömürleri dolduğunda hemen tasfiye edileceklerini bilmiyorlar..