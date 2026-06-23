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Mehmet Tezkan

Özgür Özel sandalyeye çıkınca Ecevit’i hatırladım!

Siyasetçi için çarşı pazar dolaşmak zordur. Hele kahvehaneye gidip sohbete katılmak çok daha zordur…

Hele hele o kişi bir partinin başındaysa, bir partinin genel başkanıysa, lideriyse fevkalade zordur…

Neden mi?

Çünkü çarşı/pazarda her görüşten insan vardır. Kahvelerde de öyle… Biri ters laf eder öteki alkışlarken beriki laf çakar. Lider durumu idare etmek, kendini övenle eleştireni kapıştırmamak durumundadır…

Eleştirileri sinirlenmeden sakince dinlemek, kızmadan yanıt vermek zorundadır…

Siyasetçi eğer liderse kahveden herkesin gönlünü alarak çıkar…

Siyaset ona böylesine ağır bir yük yüklemiştir…

Baz siyasetçiler, bazı liderler sırf bu nedenle çarşı/pazar dolaşmaz. Esnafla iç içe olmaz. Kahveye gidip oturmaz. Kahvehane halkıyla bir bardak çay içmez…

Ama siyasetin yolu…

İktidar olmanın yolu kahveden geçer, çarşı/pazardan geçer, ev ziyaretlerinden geçer, hal hatır sormaktan geçer, derdi olanın derdini dinlemekten geçer, halkla kucaklaşmaktan geçer…

Siyaset zordur…

Kahvede oturmak, hele hele sandalyenin üzerine çıkıp konuşmak yürek ister…

Geçen hafta CHP lideri Özgür Özel Denizli’nin Çardak ilçesindeydi. Bir kahvede oturdu. Etrafını kadınlar sarmıştı. Kadınlar erkeklerin yanına gitmesine izin vermiyordu. Bırakmıyorlardı…

O da erkekler tarafına dönerek espriyi patlattı; burada kız kıza oturuyoruz…

Sonra sandalyenin üzerine çıktı konuşmaya başladı…

İşte o an rahmetli Bülent Ecevit’e hatırladım…1987 yılında yapılan referandumla siyaset yasağı kalkınca Ecevit DSP’nin başına geçti. Partisinin parası pulu yoktu. Ama o sokak sokak, kahve kahve dolaşıp derdini anlattı…

Ben 1970’li yılların ‘Karaoğlan’ıyım demedi….

Adını dağa taşa yazdıran liderim ne işim var kahvehane köşelerinde diye kendini kasmadı…

O tarihte hem Cumhuriyet gazetesinde çalışıyordum hem de doktora öğrencisi olarak Ecevit’in siyasi yolculuğunu izliyordum. Akşam saatiydi bir kahvede Ecevit 20/30 kişiye hitap etmek için sandalyenin üzerine çıktı.

1977’de yüzbinleri Taksim meydanına, o unutulmaz miting için toplayan lider 10 yıl sonra kahvede sandalyenin üzerindeydi. O akşamı hiç unutmam…

Sonra ne oldu diyeceksiniz?

DSP’yi birinci parti yaptı, iktidar yaptı…

Özgür Özel’i sandalyenin üzerinde görünce Ecevit’i hatırladım… Seçmen inandığı siyasetçiyi yanında görmek istiyor, eşit seviyede olmak istiyor, temas kurmak istiyor, dokunmak istiyor…

Özel’in Çardak ilçesindeki kahvehane buluşmasına bu gözle bakın. Bu gözle analiz edin…

İktidara yürüyor mu, yürümüyor mu kararı siz verin…

CHP Özgür Özel
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