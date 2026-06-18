CHP’ye kayyum atansa daha iyiydi!

Kemal Kılıçdaroğlu’na neden atanmış genel başkan olmayı kabul ettin diye sorsan; vereceği cevap belli…

Partimi kayyuma teslim etmemek için diyecektir. Dedi de zaten. Kendine yakın isimler vasıtasıyla mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa görevi kabul edeceğini aylar önce açıkladı.

Olan bitene bakınca CHP kayyuma düşseydi daha iyiydi diyorum. Aslında kayyum denmiyor, çağrı heyeti deniyor…

Neye çağrı?

Kimi çağrı?

Delegelere çağrı, kurultayın hemen toplanması için çağrı…

Kemal Bey atanmış genel başkan olmayı kabul etmeseydi, mahkeme ya mutlak butlan kararı vermeyecekti ya da çağrı heyeti atayacaktı… O heyet CHP’yi 45 kurultaya götürmek zorundaydı.

Süreyi uzatabilir miydi?

Evet… Yasalar zorlayarak yapabilirdi ama CHP’yi kesip biçip doğrayamazdı. Milletvekillerini partiden atamazdı. İl başkanlarına el süremezdi. İl yönetimlerini fesih edemezdi.

Dün Butlan yönetiminin aldığı kararlara bakın. Eski, yeni 6 il başkanı partiden atıldı. Aralarında Ankara ve İzmir gibi illerinde bulunduğu altı büyük kent yönetimi fesih edildi.

İstanbul’un 39 ilçesi var. 31 Mart seçimlerinde 26’sını CHP’li adaylar kazandı. 26’sını CHP’li belediye başkanlar yönetiyordu… (Minik parantez Ekrem İmamoğlu dahil 10 belediye başkanı tutuklu. Parantez hemen kapattım) Bu başarının mimarlarından İstanbul İl Başkanı CHP’den kovuldu…

Kayyum atansa daha iyiydi demem yanlış mı?

O kayyum AKP’ye yakın olabilirdi, eski AKP milletvekili de olabilirdi, hatta partisine gönül vermiş gözü kara militan da olabilirdi…

Ama Kılıçdaroğlu’nun yaptığı yapmazdı/yapamazdı…

Mesele CHP meselesi olmaktan çıktı demokrasinin var olma meselesine dönüştü. İktidara ilk kez ciddi anlamda aday olan, birinci parti konumuna yükselen ana muhalefet partisi, 13 yıl genel başkanlığını yapan kişi tarafından doğranıyor…

İktidara gelmemesi için önüne yargısal bariyerler konuluyor…

Ne adına!...

Hazin durum…

Gelelim önceki günkü yazımın son bölümünde büyük plan var ama bu plan bozulur. Nasıl mı diyerek soruyla yazıyı noktalamış nasılını bir sonraki yazıya bırakmıştım…

Kısaca iddiam şu, AKP/MHP/DEM/ Kemal Bey’in CHP’si/Hüdapar seçime ortak aday ve ittifakla katılacak. Özgür Özel’ in çıkaracağı cumhurbaşkanı adayını boğmak için 5/6 tavşan aday çıkaracaklar. Yüzde 30’la ikinci turda seçimi almayı hedefleyecekler…

Bozulur dediğim plan buydu…

Nasılına gelince…

Onların elinde yargı gücü, bürokrasi gücü, güvenlik örgütü gücü, valiler, kaymakamlar kısaca devlet varsa… İktidar ve onu destekleyenler bu gücü kullanıyorsa sen de boş durmayacaksın.

Silahını çekeceksin…

Silahın ne mi?

Sandığa atacağın oy… Demokrasiler de başka silah yok.

Korkmayacaksın, mitinglere toplantılara katılacaksın, aileni, akrabalarını, komşularını bu işin demokrasi meselesi olduğuna ikna edeceksin…

Ve son gece sandıkların başında nöbet tutacaksın…

Vatandaşın elindeki tek silah budur…

Tanktan, toptan çok daha güçlü çok daha etkili silahtır…