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Uğur Ergan

Genel merkezden sızan iddialar: Saray algısını yıkamıyoruz

Uğur ERGAN

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye kayyum olarak atanmasından sonra genel merkez binasında hava nasıl?

“Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi” demek yanlış yakıştırma olmaz.

Koltuk sevdalısı kayyumcular dışında gelen, giden yok.

Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs günü genel merkez önünde düzenlediği bayramlaşma etkinliğinde biraz hareketlilik yaşandı.

Kayyuma karşı Özgür Özel’in Kızılay-Güvenpark’ta on binlerin katılımıyla düzenlediği miting ve sonrasında Anıtkabir’e yaptığı yürüyüş, kayyum yönetiminin “Bayramlaşma balonunu” anında söndürdü.

Kayyum Sözcüsü Müslim Sarı’nın şimdiye kadar düzenlediği 5-6 basın toplantısı dışında, 30 Mayıs’tan bu yana genel merkez önünde doğrudan partiyi ilgilendiren anlamlı hareketlilik dün yaşandı.

Bu hareketlilik de kayyum tarafından değil, Özgür Özel’e destek veren il başkanlarından geldi.

74 il başkanı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile birlikte Genel Merkez’e giderek noter onaylı 833 delegenin olağanüstü kurultay talebini iletti.

İstanbul delegelerinin irade beyanlarını da dikkat alırsak bu sayı 1003’ü buluyor.

Kurultay talebinin Genel Merkez’e iletilmesinden sonra tüm il başkanları adına Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na tam destek veren ortak metni okudu.

Atanmış CHP’nin üzerine ölü toprağı serpilmiş yakıştırmasını açıklamak için, genel merkez koridorlarında nelerin fısıldandığı iddialarına kulak kabartmak gerekiyor.

Kılıçdaroğlu, kendisiyle birlikte hareket edenlerin her yerde konuşup, değerlendirme yapmasından rahatsızlık duyuyormuş.

Onun için aynen AKP’de olduğu gibi açıklama yapacak olanların belirlenmesi, açıklamanın konusu ve hangi çerçevede olacağının kendi onayından geçmesini istemiş.

Mutlak butlanın arkasında Saray’ın olduğu söyleminin önüne geçilemediği ve bunun toplumda iyice yerleştiğine dair iddialar da var.

“Ne yaparsak yapalım, toplumdaki bu algıyı yıkamıyoruz” deniliyormuş.

Kayyum tarafında da bazı isimlerle irtibatı olan kişinin şu sözleri de çok çarpıcı:

“Kendilerine sordum hiç tanıdığınız bir kişiden Kemal beye destek veren bir söz duydunuz mu? Kimseden ‘evet duydum’ yanıtı alamadım.”

Aslında Murat Emir’in olağanüstü kurultay talebinin iletilmesinden sora TBMM’de yaptığı açıklamadaki, “Partiyi uçuruma sürüklüyorsunuz ve bunu biz söyleyince inanmıyorsunuz. Başkaları söyleyince inanmıyorsunuz. Sokağa çıkın, alanlara çıkın, pazara çıkın, evlatlarınıza sorun. Onlar size gereceği söyleyecektir” sözleri tam da buna işaret ediyor.

Ancak kayyum yönetimi kendisine biçilen rolü oynamakta kararlı olduğunu, olağanüstü kurultay çağrısından sonra il başkanları ve yönetimler için ihraç talepleri ile görevden almaları devreye sokarak gösteriyor.

CHP Mutlak butlan Saray
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