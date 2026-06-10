Kemal Bey CHP’yi seçmenden arındırmak istiyor

Atanmış genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun (Erdoğan’ın tabiriyle Bay Kemal) dilinden CHP’yi arındıracağım sözü düşmüyor…

Kılıçdaroğlu’na göre CHP’de kendinden sonra görev yapan herkes hırsız!..

Hırsız olmayanın ötesinde FETÖ’cü!..

Seçilen Belediye başkanlarının büyük çoğunluğu yolsuzluğa bulaşmış!..

Belli ki başta Özür Özel olmak üzere seçilmiş CHP yönetimini yargısız infaz yaparak kapının önüne koyacak. Böylece CHP’yi arındıracakmış!..

Dün CHP binasında yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim…

Kemal Bey CHP’yi seçmenden arındıracak, niyeti bu…

Misyonu bu…

Özgür Bey’e kafayı takmış, 2023 seçimlerinde Erdoğan’a yenilmesi umurunda değil ama Kurultay’da Özel’e yenilmesini üç yıldır hazmedemiyor…Geçirdiği travmayı atlatamadı. Vurgun yemiş dalgıç gibi dolaşıyor. İntikam almak için herkesi suçlamaktan önüne geleni yaftalamaktan çekinmiyor…

CHP küçük olsun ama benim olsun mantığıyla hareket ediyor. Yardımcılarını da ona göre seçti. Bırakın hayal etmeyi, rüyasında genel başkan yardımcısı olmayı bile göremeyecek kişileri CHP Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Dünkü konuşmasını dinlediniz veya okudunuzsa kalıcı olacağının mesajını verdi. Belli ki; CHP seçime Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girecek…

Erdoğan’ın istediği de bu değil mi?

Operasyonun anlamı bu değil mi?

Kemal Bey partiyi arındırdıktan sonra Türkiye’yi arındıracakmış. Uyuşturucu baronlarını kovacak, beşli çete ile mücadele edecek, iktidarın yaptığı tahribatı onarak, temiz siyaseti getirecekmiş…

Bunlar yapması için iktidar olması gerekiyor…

Soruyorum…

Elini vicdanına koyan AKP’li, MHP’li, DEM partili, İyi Partili, CHP’li seçmene soruyorum…

Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP’nin iktidar olma şansı var mı?

13 yıllık genel başkanlık döneminde CHP iktidar olmaya hiçbir dönem yaklaşmadı. Baykal’a kaset komplosu kurulunca genel başkan oldu. O tarihte Milliyet gazetesinde yazıyordum destekledim. İlk girdiği seçimde (2011) yüzde 25,9 oy aldı. Ama maalesef bir daha yüzde 25’in üzerine çıkamadı, yüzde 26’yı göremedi…

2023 seçimlerinde partiyi aşure yaptı. Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat partili adaylarla doldurdu. CHP’lileri mumla arar olduk. Kısaca sağ kulvara açılmanın daniskasını yaptı.

Sonuç; yüzde 25,3…

CHP seçmeni duygusal kopuş yaşayınca bunun farkına varanlar değişimin düğmesine bastı. CHP’nin oyu yüzde 37’ye çıktı…

Kemal Beyin hazmedemediği bu…

İntikam almak için atanmış genel olmayı kabul etti. Geçen gün yazdım. Bahçeli’nin ilan ettiği formüle galiba evet dedi…

Nedir o?

Sünni başkan, Alevi, Kürt başkan yardımcı… Kılıçdaroğlu bu rolü kabul etti karşılığında CHP genel başkanlığı altın tepside sunuldu…

Görev ne?

CHP’yi seçmenden arındırmak!...

Gelelim Halk TV için söylediklerine…Sahibi Londra’da olan diyerek dış güçlerin yayın organı havası yaratmaya çalışıyor. Kayyum genel başkanı olmayı kabul ettiğini eleştirdiğimiz için bu lafları sarfetmesi ihtirasının göstergesi, koltuğunu kaybetmenin yaşadığı travmayı atlatamadığının kanıt değil mi?

Veya büyük bir projenin işaret fişeği!..

(Yazı biterken müsaadenizle kalın bir parantez açayım. Dün 17.00 haber saatinde büyük oyunu uzun uzun anlatım. Youtube’tan bakabilirsiniz. Bu sabah 11/13 arasındaki neden/sonuç programında da anlatacağım. Beklerim… Medyanın yüzde 85’i iktidarın kontrolü altında. Ama yetmiyor, iktidar tatmin etmiyor. İşe yaramıyor!.. Çünkü insanlar haber almak için, çünkü insanlar sesini duyurmak için, çünkü insanlar haklarını arama için Halk TV’yi tercih ediyor. Halk TV’nin kabahati bu.)