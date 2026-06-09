TBMM'de CHP Grup Toplantısı krizi! İşte dakika dakik yaşananlar

CHP’de mahkemenin tartışmalı butlan kararının ardından gözler bugün TBMM’de yapılacak grup toplantısına çevrildi. Saat 13.30’daki toplantı öncesinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağını duyurması, Meclis’te güvenlik hazırlıklarını artırdı.

CHP Lideri Özel'i destekleyen 4 bin 400 kişilik, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ise bin 400 ziyaretçi için akreditasyon başvurusu yapıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik başvuru ardından Meclis'te gece güvenlik toplantısı yapıldı.

Vatandaşlar CHP Lideri Özel'i dinlemek için sabahın erken saatlerinde TBMM'nin Dikmen kapısı önüne geldi.

Kapı önünde ve Meclis'te yaşananları Halk TV Muhabiri Dilan Altürk gelişmeleri aktarıyor...