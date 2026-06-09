TBMM'de CHP Grup Toplantısı krizi! İşte dakika dakik yaşananlar
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel'in yapacağını duyurduğu grup toplantısı için vatandaşlar destek için TBMM'ye geldi. CHP'li Asu Kaya, 'Kapı bana dahil açılmıyor' diyerek vatandaşların içeri alınmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, slogan atıyor.
CHP’de mahkemenin tartışmalı butlan kararının ardından gözler bugün TBMM’de yapılacak grup toplantısına çevrildi. Saat 13.30’daki toplantı öncesinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağını duyurması, Meclis’te güvenlik hazırlıklarını artırdı.
CHP Lideri Özel'i destekleyen 4 bin 400 kişilik, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ise bin 400 ziyaretçi için akreditasyon başvurusu yapıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik başvuru ardından Meclis'te gece güvenlik toplantısı yapıldı.
Vatandaşlar CHP Lideri Özel'i dinlemek için sabahın erken saatlerinde TBMM'nin Dikmen kapısı önüne geldi.
Kapı önünde ve Meclis'te yaşananları Halk TV Muhabiri Dilan Altürk gelişmeleri aktarıyor...
KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ GELİNCE GERGİNLİK ÇIKTI
Kılıçdaroğlu destekçileri de TBMM'nin önüne gelmeye başladı. CHP'liler, gruba tepki gösterdi. Gelenlere, "Hain Kemal" sloganı ile tepki verdiler.
UFAK ÇAPLI ARBEDE
TBMM önünde bekleyen kalabalık yoğunlaştı. Hain Kemal sloganları atan kalabalık oluşturduğu yoğunluğun ardından ufak çaplı bir arbede çıktı.
VATANDAŞLAR KAPI ÖNÜNDE SLOGAN ATIYOR
CHP Lideri Özgür Özel'i dinlemeye gelen vatandaşlar, Dikmen kapısı önünde slogan atıyor.
Vatandaşlar, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarının ardından "Hain Kemal" sloganını atmaya başladı.
ÖZEL'İN KURMAYLARI SALONDA
CHP Milletvekilleri Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat gibi isimler CHP Lideri Özgür Özel'in grup toplantısı için TBMM'deki salonda.
Vatandaşlar kimliklerini verdi
Vatandaşlar tek tek kimliklerini verip CHP Lideri Özgür Özel'in grup toplantısını dinlemek için Meclis'e girmeyi bekliyor.
CHP'li Asu Kaya'dan vatandaşların içeri alınmamasına tepki
Vatandaşlar içeri alınmadı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, duruma tepki gösterdi. Asu Kaya görevli polis noktasına gidip, "Beni dahi almıyorsunuz" dedi.
Asu Kaya'dan kimlik istendi. Kaya, kimliğini gösterdikten sonra polis ile görüşmeye gitti.
Vatandaşlar da "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atmaya başladı.