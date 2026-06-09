'Yakınında kim varsa vur!'

Anne ve babası ayrı, mesleği olmayan ve bir işte dikiş tutturamamış genç, Instagram’da tesadüfen temas kurduğu hesabı Daltonlar’ın yöneticisi kabul ederek, yalnızca lakabını bildiği bu kişinin talimatıyla Konya’da bir vatandaşı yaraladı, İzmir’de Can Polat’ı öldürdü.

Tetikçi Serhat Altun’un son 55 günü yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadan kolaylıkla tetikçi devşirebildiğini, her şehirden elaman, silah ve konaklayacak yer bulabildiğini, bedavaya insan vurdurabildiğini ispat ediyor.

Engin Polat’ın kuzeni ve koruması Can Polat, 3 Haziran’da İzmir Çeşme’deki Vom Alaçatı Otel’in önünde vurularak öldürüldü.

Tetikçi Serhat Altun ve üç suç ortağı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde alınan ifadesine göre Altun, Mardin Ömerli ilçesi nüfusuna kayıtlı.

2003’te İzmir’de dünyaya geldi.

İlkokula giderken anne ve babası ayrıldı.

Dedesi, babaannesi, babası ve kız kardeşiyle yaşıyor.

Liseyi bitirince otobüs muavinliği, kamera montaj işçiliği, komilik, gece klüplerinde barmenlik ve kargo paketleme işi yaptı.

Yıl başından beri işsizdi.

En son gemi adamı kursuna yazıldı.



Instagramdan çeteye iş başvurusu

Geçen nisanda Instagram’da gezinirken çetelerle ilgili paylaşım gördü. Paylaşımın altında bir kullanıcı “Çetelere nasıl katılıyoruz?’’ diye yazmıştı. Profil fotoğrafında, siyah maske bulunan ‘DltGolfo34’ adlı kullanıcı, yorum sahibinden dahili mesaj bölümüne gelmesini istemişti.

Altun da merak edip Golfo’ya şu mesajı gönderdi:

“Merhaba, siz Daltonlar çetesinden misiniz?’’

Golfo ise “Sen kimsin, bir hikayeni anlat bakalım’’ diye yanıt verdi.

Altun, hikayesini anlattı.

Golfo, adının ‘Orhan Keleş’ olduğunu, Almanya’da yaşadığını söyleyecekti sonradan. Kendisine ait olduğunu söylediği Instagram hesabını ve Tiktok’tan anlık çektiği fotoğrafını gönderecekti. Altun’a göre fotoğraftaki kişi, Instagram hesabının sahibi görünen Orhan Keleş’ti.



Daltonlar olmayabilir

Ertesi gün, 10 Nisan’da, Golfo adlı kullanıcı Altun’a mesaj atıp kimliğinin ön ve arka kısmının fotoğrafını istedi.

Ardından ‘Temizsin” diyerek, Daltonlar’a kabul edildiğini söyledi.

Bu sıradışı diyalog, Altun’un temas kurduğu kişilerin Daltonlar olmayabileceğini düşündürüyor. Altun’un Daltonlar’ın adı kullanılarak, kandırılmış olması ciddi bir olasılık.



İlk saldırı Konya’da

Golfo, aynı gün “Konya’da bir iş olduğunu, güzel para kazanılabileceğini” söyledi.

Altun, işi sordu.

“Bir şahın vurulması gerekiyor” dedi, Golfo.

Altun, ne kadar alacağını sordu.

“Detayları sonra konuşacağız’’ diye karşılık verdi, Golfo.

Altun, teklifi kabul etti.

Golfo, yol için 4000 TL ve İzmir-Konya otobüs bileti yolladı.

Altun, 11 Nisan’da Konya’ya indi.

12 Nisan’da, hedefin fotoğrafını ve adresini gönderdi, Golfo.

Altun, kaldığı otelin yakınında park edilen bir araca yönlendirildi. Aracın ön koltuklarında iki genç erkek oturuyordu. Bu kişiler adlarını söylemediler. Yanlarında silah getirdiklerini anlattılar.

İki kişiden biri otogarda indi.

Diğeri yardımcı olmak üzere kaldı.

Altun, araçtan aldığı poşeti otelde açtı. İçinden ‘Glock’ marka tabanca ve mermiler çıktı.

Derken, Golfo’dan mesaj geldi.

Şöyle yazıyordu:

“Yarın diğer arkadaşla birlikte işi yapacaksınız. Yakalanırsanız kesinlikle Daltonlar ya da benimle ilgili bir şey söylemeyeceksiniz. Şahsi meseleden kaynaklı husumet olduğunu söyleyeceksiniz.”

13 Nisan’da, adını bilmediği diğer saldırganla buluştu.

Kadınhanı’nda otele yerleştiler.

Vuracakları Ahmet K.’nin evinin çevresinde keşif yaptılar.

Altun, scooter ile Ahmet K.’nin evine gidip çitlerden atlayarak, bahçesine girdi.

Altun, bir eliyle telefonun kamerasını çalıştırırken, diğer elindeki silahla, koltukta oturan Ahmet K.’nin ayaklarına sıktı. Ömründe ilk kez silah kullanıyordu, Altun.

İki el daha ateş edip kaçtı.



Adana’da saklandılar

Adana’da gittiler.

Köyde beş gün kaldılar.

Golfo saldırı için 100.000, yol ihtiyaçları için 20.000 TL verdi. Altun, otobüsle İzmir’e döndü.

90.000 TL’yi babaannesine ve kardeşine dağıttı.



İstanbul’da Engin Polat’ı aradı

Golfo, günler sonra Altun’a mesaj attı.

Bir iş daha vardı.

Altun, 23 Nisan’da otobüse binerek, İstanbul’a gitti.

Golfo, “Güzel bir operasyon var, biraz riskli ancak sağlam para alır, yoluna bakarsın’’ diye yazdı.

Ataşehir’deki bir evin ilanını gönderdi.

Altun, bu eve yerleşti.

Ödemeyi Golfo’nun gönderdiği paradan yaptı.

Birkaç gün sonra Golfo, “Engin Polat’ın vurulacağını” söyledi.

Altun, Polat’ın medyatik bir kişi olduğunu belirterek, “Bu iş zor değil mi” diye sordu.

Golgo, yanına motosikletli bir kişi, eline Utaş / Akrep tarzında silah vereceğini söyledi.

Altun, iși kabul etti.

O aşamada parayı konuşmadılar.

Altun, Instagram’dan Engin Polat’ın hikayelerini takip ederek, gittiği adresleri tespit etti. Golfo’nun gönderdiği adreslerde keşif yaptı. Ancak Polat’ı bulamadı.

Golfo, kendisine silah gönderildiğini WhatsApp’tan yolladığı bir fotoğrafla Altun’a haber verdi. Bu fotoğraf Altun’un kaldığı evin yanındaki ağacı gösteriyordu. Altun, ağacın yanına gittiğinde yaşlı bir adamla karşılaştı.

Adam çantayı göstererek, “O senin” dedi.

Çantanın içinden ‘Akrep’ tarzı otomatik silah çıktı.

İlerleyen günlerde bir taksi Altun’a çelik yelek ve 40 da mermi getirdi.

Bir çocuk sim kart bıraktı.

Altun, tekrar gece klüplerinde Engin Polat’ı aramaya çıktı.

Sırt çantasında silah vardı.

Polat’a rastlamadı.

Altun, ifadesinde şunları söylüyor:

“Rastlamış olsaydım Daltonlar ve Golfo’dan aldığım talimatla Polat’ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Talimatı bana Golfo vermişti.”



Banu Parlak olayı mı?

Bir ay sonra kendisini Ömer Faruk Çoban diye tanıtan bir kişi yanında yerleştirildi.

Bu kişinin gerçek adı, Ali Arıkboğa.

19 yaşında.

Diyarbakır’da bir kişiyi yaralamadan arandığı için sahte kimlik kullanıyor.

Plana göre Arıkboğa, eylemde motosikleti sürecekti.

Altun, şu bilgileri veriyor:

“Bu şahıs Daltonlar çetesinde yer alır. Birlikte kaldığımız süreçte bana Engin Polat’ın vurulacak olmasının sebebi olarak Daltonlara daha önce giderek, bir şahsı vurdurtmak amacıyla tetikçi kiraladığını, bir süre sonra ödemeleri kestiğini söyledi.”

Arıkboğa’nın iddia ettiği olay, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023’te kurşunlanması olabilir. Sezgin Polat, oğlu Engin ve gelini Dilan, saldırıyı azmettirme iddiasıyla yargılanıp beraat etmişti.



‘Keşke mekanı tarasaydın’

Altun, Golfo’nun adresini verdiği Ataşehir’deki gece kulubüne giderek, kapı önünde Polat’ı beklemeye başladı.

Keşif yapıp çalılıkta konuşlandı.

Bodyguardlar tarafından uzaklaştırıldı.

Altun, farklı noktada pusuya yattı.

Lüks bir araç kapıda belirdi.

Aracın sürücüsü dikkatle Altun’a baktı.

Bu kişi, Can Polat’tı andırıyordu.

Altun, Engin Polat’ın aracın içinde olup olmadığını bilemediğinden eylemi gerçekleştirmedi. Fakat Golfo, “Keşke mekanı tarasaydın” dedi daha sonra.



Instagram'dan konum verdi

Altun, iPolat’ın ailesiyle Çeşme’ye tatile gittiğini Instagram’da paylaşımlardan fark etti. Golfo da Polatların Vom Alaçatı Otel’de konakladığı bilgisini verdi ve “Buraya gidip olayı yap” dedi.

Altun, 2 Haziran’da otobüsle İstanbul’dan İzmir’e gitti.

Çeşme’de komilik yapan arkadaşı Eray Can Yılmaz’la buluştu.

O gece Golfo mesaj attı.

“Engin Polat’ı bu gece kesin vurman gerek” diye talimat verdi.

Altun, o gece otelin önüne gitti. Polatların aracının otelin önünde olduğunu gördü. Bir gün daha kalacaklarını düşünerek, eylemden vazgeçip arkadaşının yanına döndü.

Yılmaz’a “Alaçatı’ya Engin Polat’ı silahla vurmaya geldim. İşi Daltonlar planladı” dedi.

Yılmaz, “Neden yapıyorsunuz?” diye sordu.

Altun, ekonomik olarak zor durumda olduğunu, ailesinden yeterli destek göremediği için bu işe girdiğini anlattı.

3 Haziran…

Altun, saat 9’da otelin önüne gidip kaldırımda oturdu.

Bir kafede çay içti.

Saat 13.30’a kadar vakit geçirdi.

Can Polat’ı valizleri Polat’ın aracına tek başına yüklerken gördü.

Golfo’ya Polat’ı değil, kuzeni Can’ı gördüğünü bildirdi

Golfo, ‘’Yakınında kim varsa vur” diye emir verdi.

Altun, saldırı anını şöyle anlatıyor:

“Saat 13.45’te Can Polat’ın aracı çalıştırdığını görünce Engin’in de binmiş olabileceğini, kendisini elimden kaçırabileceğimi düşünerek, harekete geçtim. Silahı atışa hazır hale getirdim. Araç biraz ilerledi ve durdu. Silahı kaldırarak aracın sağından yaklaştım. Can Polat, yaklaştığım yerdeydi. Engin’i göremedim. Panikledim, Can’ın bacak bölümüne hedef alarak, tetiğe bastım. Silah ateş almadı. Arkamı döndüm. Tekrar silahı kurdum. Can, kendisini yere attı. Bacaklarına doğru hedef alarak, iki el ateş ettim. Neresinden vurduğumu göremedim. Koşarak kaçtım.”

Yanındaki poşetten tişört ve eşofmanını çıkarıp giydi.

Golfo’ya Can Polat’ı vurduğuna ilişkin sesli mesaj gönderdi. Silahını attı.

İş kıyafetleri satan mağazaya girerek, turuncu işçi yeleği, şarj aleti, tornavida, koli bandı ve tıraş bıçağı aldı.

Amacı, saçını sakalını kesip eşkalini değiştirmekti.

Sosyal medyada Polat’ın öldüğünü öğrendi.

Fenalaştı.

Sokakta kaldırıma oturdu.

Polisler Altun’u oracıkta yakaladı.



Para bile almamış

Golfo, saldırından önce “Olayı yaptıktan sonra seni İstanbul’a kaçıracağız” diye vaatte bulunmuştu. Ancak olaydan sonra Golfo’dan haber alamadı. Polat’ı vurduğu için ödeme yapılmadı Altun’a.

Altun, asıl amacının Engin Polat’ı silahla yaralamak olduğunu ifade ediyor. Orhan Keleş’in talimatıyla Can Polat’a ateş ettiğini savunarak, “Öldürme kastım yoktu” diyor.

Altun’un ifadesinden:

“Daltonlar’a katılıp silahlı olaylara karışmamdan ve tamamen ekonomik sebeplerden ve ailemden yeterli desteği göremediğim içindir. Bu yaşıma kadar çete bünyesinde bulunmadım. Suç kaydım yoktur. Psikolojik olarak iyi hissetmediğim bir dönemde bu işlere karıştım.”